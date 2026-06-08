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Çeyrek altın ne kadar? Gram düştü: 8 Haziran 2026 altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 387 liradan işlem görüyor. 8 Haziran 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar? Gram düştü: 8 Haziran 2026 altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,2 altında 6 bin 408 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 6 bin 387 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram düştü: 8 Haziran 2026 altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 630 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 320 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram düştü: 8 Haziran 2026 altın fiyatları 2

Altının onsu yüzde 0,4 değer kaybıyla 4 bin 449 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram düştü: 8 Haziran 2026 altın fiyatları 3

ABD'de cuma günü açıklanan güçlü istihdam raporunun ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik endişelerle azalan altın fiyatları, Orta Doğu'daki yeniden tırmanan gerilimlerin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyon endişelerini tetiklemesiyle düşüş eğilimini yeni haftada da sürdürdü.

Çeyrek altın ne kadar? Gram düştü: 8 Haziran 2026 altın fiyatları 4

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.366,85
6.367,68
% -0.65
10:07
Ons Altın / TL
198.599,00
198.663,20
% -0.34
10:22
Ons Altın / USD
4.307,64
4.308,23
% -0.5
10:22
Çeyrek Altın
10.186,95
10.411,15
% -0.65
10:07
Yarım Altın
20.310,24
20.822,30
% -0.65
10:07
Ziynet Altın
40.747,81
41.517,24
% -0.65
10:07
Cumhuriyet Altını
42.971,00
43.638,00
% -0.25
13:02
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