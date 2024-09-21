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  4. Altın fiyatlarında 12 yıl detayı: Bunu ilk kez duyacaksınız! 'Körü körüne bunu yapmayın' diyerek altın alacaklara seslendiler

Altın fiyatlarında 12 yıl detayı: Bunu ilk kez duyacaksınız! 'Körü körüne bunu yapmayın' diyerek altın alacaklara seslendiler

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
21.09.2024 08:17
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Gram altın fiyatı ons altındaki rekordan destek alarak tarihi zirvesini güncelledi. Altın fiyatları Fed faiz kararı ile yeni rekorları birer birer kırarken sektörden dikkat çeken bir uyarı geldi. Kuyumcular önümüzdeki günlerde altın gram fiyatında yeni rekorların görüleceğini dile getirdi. Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murad Köşker ise altın fiyatlarında 12 yıllık süreçte yaşanan detayı anlattı. İşte 21 Eylül Cumartesi anlık, canlı, güncel altın grafiği ve detaylar...

Altın fiyatlarında 12 yıl detayı: Bunu ilk kez duyacaksınız! 'Körü körüne bunu yapmayın' diyerek altın alacaklara seslendiler

Altın ve para piyasaları son yılların en hareketli haftalarından birini geride bıraktı. ABD Merkez Bankası Fed 4,5 yılın ardından ilk faiz indirimine gitti. Hem ons altın fiyatında hem de gram altın fiyatında yeni rekorlar yaşandı. Bu gelişme ile son bir haftada altının gram fiyatı yüzde 1,92 artış kaydetti. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,33 yükselişle 19 bin 124 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 4 bin 650 lira olan çeyrek altın satış fiyatı yüzde 3,23 artarak 4 bin 800 liraya yükseldi.

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ONS ALTIN TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Hafta başında baskı altında düşüş yaşayan ons altın ise Çarşamba günü Fed’in faiz indirimi sonrası güçlü bir yükselişle 2600 seviyelerine çıkarak rekor tazeledi. Ancak bu yükseliş kalıcı olmayarak 2.546 dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Dün ise direnç sert bir şekilde aşılarak ve sarı metal 2.619 seviyelerinde yeni bir rekor tazeledi.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.874,25
2.875,03
% 1.62
23:59
Ons Altın / TL
89.410,83
89.455,76
% 1.69
23:59
Ons Altın / USD
2.621,88
2.622,59
% 1.37
23:59
Çeyrek Altın
4.598,80
4.700,67
% 1.62
23:59
Yarım Altın
9.168,86
9.401,34
% 1.62
23:59
Ziynet Altın
18.395,20
18.745,18
% 1.62
23:59
Cumhuriyet Altını
19.359,00
19.652,00
% 1.56
17:01

Ekonomistler yeni rekor için kritik seviyeyi açıklarken, “Şu an 2610 seviyelerinde işlem gören ons altında, yükselişlerin devam etmesi ve yeni rekorlar için 2600 seviyesi üzerinde kalıcılık kritik öneme sahip” yorumunda bulundular.

ONS ALTIN (3)

GRAM ALTINDA YENİ REKORLAR BEKLENİYOR

Peki piyasaları şimdi ne bekliyor? Altın düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın fiyatları için yeni tahminler neler? Kuyumcu Nasri Amcalar altın fiyatlarında yeni rekorlar gelebileceğinin altını çizerek, “Son 1 hafta-10 gündür piyasalar Fed’in faiz indirimini fiyatlıyordu. Faiz indirimi geldikten sonra artık tutulamaz bir şekilde ons altın ve gram altın TL yükselişe geçti. Gram altın 2.939 liradan işlem görüyor. Önümüzdeki süreçte yeni rekorların gelmesini bekliyoruz” dedi.

“Gram altın ve sarrafiye gruplarına yatırımcı her zaman yaklaşıyor. Çünkü en az kayıp onlarda oluyor. Gram altın ise en çok tercih edilen” diyor.

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ONS ALTINDA ‘12 YIL’ DETAYI

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murad Köşker ise, Altının yatırım portföylerinin içinde olması gerektiğine dikkat çekerek ilk kez duyacağınız o detayı paylaştı. “Altını eğer 2011 yılında almış olsaydınız ons fiyatı 1920 dolarken, 2023 yılında da 1920 dolardı. 2011 yılında almış olsaydınız bırakın kâr etmeyi, aynı değere gelmesi için 12 sene beklemek zorundaydınız. Dolayısıyla körü körüne altın yatırımı yapılmaz” ifadelerini kullandı.

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Altın
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