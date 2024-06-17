Altın fiyatlarında bayram sonrası için rekor tahmini gelmişti! Altında hareketlilik: İşte son durum (17 Haziran Pazartesi gram altın çeyrek altın fiyatları)

ABD enflasyon verileri, Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed tahminlerinin bankanın bu yıl 3 yerine 1 faiz indirimi yapabileceğini ortaya koymasının ardından hareketlenen altın fiyatlarını yatırımlar yakından izliyor. Kurban Bayramı tatili sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 439 lira seviyesinde işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,8 düşüşle 2 bin 439 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 900 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 1,3 değer kazancıyla 2 bin 333 dolardan günü tamamlarken, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 2 bin 318 dolardan alıcı buluyor.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLİYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesine karşın bankanın yol haritasına yönelik belirsizliklerin devam etmesi varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, bu hafta gözler yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, ABD'de enflasyonun yavaşlamasına karşın bankanın faiz oranlarını düşürmek için gelecek dönemde açıklanacak makroekonomik verilerin ekonomide yavaşlama sinyalleri vermeye devam edip etmeyeceğinin önem taşıdığını ifade etti.

Ülkede, bu hafta perakende satışlar, sanayi üretimi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin öne çıktığını aktaran analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Analistler, bugün ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 330 ve 2 bin 350 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 280 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

BAYRAM SONRASI REKOR TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bayram sonrası için şu değerlendirmelerde bulundu.

Ons altın 2315 dolarda. Bu hafta 2340 dolarla alakalı beklediğimizi ifade etmiştim. Dün 2341 dolar test edildi. Tekrar satış baskısında kaldı. 2280-2380 dolar aralığında piyasaları oyalamaya devam edecekler. Bu bant aralığını takip etmeye devam ediyorum 4 hafta için. Biz 9 günlük resmi tatilde dışarıdaki gelişmelere bakacağız. Dışarıda siyasi gerilim tarafında gelişme olmazsa aşağı yönlü baskılanma devam edecektir. Elinde dolar bulunduranların bilgisine.

Gram altın serbest piyasalarda 2410 - 2419 lirada. 2400 destek seviyesi çalışıyor. Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar bu seviyeler kalıcı değil. Yıl sonu öngörümde değişiklik yok. Ons altında 2600 - 3000 dolar. Gram altında 3000 - 3500 TL beklentim devam ediyor. Altındaki bu düşüşler kalıcı değil, temmuz itibarıyla yukarı yönlü hareketleri bekliyorum.” şeklinde ifade etti.





