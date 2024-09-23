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  4. Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! Bir çifte rekor daha: Gram altın 3000 liraya koşuyor, Cumhuriyet altını 20 bin lirayı aştı

Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! Bir çifte rekor daha: Gram altın 3000 liraya koşuyor, Cumhuriyet altını 20 bin lirayı aştı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
23.09.2024 08:02
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Gram altın fiyatı, ons altındaki rekor ile tarihi zirvesini bir kez daha güncelledi. Cumhuriyet altını ise 20 bin lirayı aştı. Altında çifte rekor sonrası yatırımcılar Kapalıçarşı güncel altın fiyatları için araştırmalarına haftanın ilk gününden başladı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte anlık, canlı altın grafiği ile Kapalıçarşı alış-satış fiyatları...

Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! Bir çifte rekor daha: Gram altın 3000 liraya koşuyor, Cumhuriyet altını 20 bin lirayı aştı

Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta açıkladığı 50 baz puanlık faiz indiriminin agresif faiz indirimlerinin ilki olup olmayacağına dair ipuçları vermesi beklenen ABD verileri ve merkez bankalarının yetkililerinden gelecek açıklamalar öncesinde rekor seviyeye ulaştı.

Uluslararası piyasalarda altın yaklaşık yüzde 0,3 seviyesinde artışla ons başına 2.631,17 dolara ulaştı ve Cuma günü yayınlanan önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini geçti.

ONS ALTIN (28)

İşlemciler, haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak olan ABD kişisel tüketim harcamaları, çekirdek PCE ve işsizlik başvuruları da dahil olmak üzere bir dizi önemli ekonomik veri öncesinde faiz oranlarının görünümünü değerlendiriyor.
Fed yetkilisi Christopher Waller Cuma günü, ekonominin beklediği gibi gelişmesi durumunda Kasım ve Aralık aylarında yapılacak iki merkez bankası politika toplantısının her birinde çeyrek puanlık kesintileri destekleyeceğini söyledi.

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FAİZ KARARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

CME FedWatch'a göre, Fed vadeli işlem tüccarları bu yıl sonuna kadar 75 baz puanlık faiz indirimi fiyatladı.

Altın işlemcileri ayrıca İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmanın daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşebileceği endişesiyle Orta Doğu'daki artan gerginlikleri yakından izliyorlar.

Analistler, küresel ekonomide mevcud durum, düşen faiz oranları,sürekli artan jeopolotik riskler ve yaklaşan ABD seçimlerinin altın için uygun bir ortam olduğunu belirtiyorlar.

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GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Kapalıçarşı serbest piyasada altın gram fiyatı yeni haftanın ilk gününde 2.886 lirayı aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Çeyrek altın fiyatı 4.924 TL seviyelerinde bulunuyor.

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CUMHURİYET ALTINI 20 BİN LİRAYI AŞTI!

Cumhuriyet altını fiyatı da 20 bin TL seviyesinin üzerine çıktı. Bu sabah 20.049 lira seviyelerinden değerleniyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 2.871 liradan satışa sunuluyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.879,55
2.879,97
% 0.17
08:00
Ons Altın / TL
89.608,49
89.653,72
% 0.22
08:15
Ons Altın / USD
2.628,10
2.628,44
% 0.23
08:15
Çeyrek Altın
4.607,28
4.708,74
% 0.17
08:00
Yarım Altın
9.187,70
9.419,48
% 0.19
08:00
Ziynet Altın
18.433,00
18.781,34
% 0.19
08:00
Cumhuriyet Altını
19.490,00
19.784,00
% 0.67
13:03
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Altın
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