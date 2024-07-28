Altın fiyatlarında hareketlilik! İslam Memiş, 1 Ağustos sonrası rekor rakamı duyurdu: "Nakitiniz ilave edin"

İç piyasada geçtiğimiz yıl yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçlarından olan ve güvenli liman olarak görülen altındaki dalgalanmalar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın ve gümüş tarafında hiç panik yapmayın’ dedi ve düşüşlerin kalıcı olmadığını belirtti.

"NAKİTİNİZ VARSA İLAVE EDİN"

TGRT Haber'de yer alana göre, ‘Amerika'daki seçimlerin biraz farklı boyutlar, evrilmesi belirsizliğin oluşması gibi etkenler altın fiyatlarını pozitif yönde desteklemeye devam ediyor. Haziran ayında 2420 seviyesinde olan gram altın, temmuz ayında 2682 seviyesine kadar yükseldi.

Altın ve gümüş tarafında hiç panik yapmayın. Hatta varsa nakitiniz ilave edin. Bu fiyatlar kalıcı değil, kar satışları değil.

Ons tarafta 2 bin 380 dolar seviyelerinin altındaki rakamlar alım için uygun. Ons gerileyince gram gerileyip Ons çıkınca gram altın da çıkıyor. Sene sonunda 3 bin-3 bin 500 aralığındaki beklentimiz sürüyor.

AĞUSTOS İÇİN REKOR TAHMİNİ

Ağustos ayının ilk gününden sonra 2700-2730 TL aralığını takip edeceğiz."