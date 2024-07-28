FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. Altın fiyatlarında hareketlilik! İslam Memiş, 1 Ağustos sonrası rekor rakamı duyurdu: "Nakitiniz ilave edin"

Altın fiyatlarında hareketlilik! İslam Memiş, 1 Ağustos sonrası rekor rakamı duyurdu: "Nakitiniz ilave edin"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.07.2024 13:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıları endişelendirirken düşüşlerin kalıcı olup olmadığı araştırılıyor. Altın ve gümüşteki geri çekilmeler devam eder mi? Altın yatırımcılarına seslenen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 1 Ağustos ve sonrasına işaret etti.

Altın fiyatlarında hareketlilik! İslam Memiş, 1 Ağustos sonrası rekor rakamı duyurdu: "Nakitiniz ilave edin"

İç piyasada geçtiğimiz yıl yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçlarından olan ve güvenli liman olarak görülen altındaki dalgalanmalar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın ve gümüş tarafında hiç panik yapmayın’ dedi ve düşüşlerin kalıcı olmadığını belirtti.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

iStock-459260197

"NAKİTİNİZ VARSA İLAVE EDİN"

TGRT Haber'de yer alana göre, ‘Amerika'daki seçimlerin biraz farklı boyutlar, evrilmesi belirsizliğin oluşması gibi etkenler altın fiyatlarını pozitif yönde desteklemeye devam ediyor. Haziran ayında 2420 seviyesinde olan gram altın, temmuz ayında 2682 seviyesine kadar yükseldi.

iStock-843495746

Altın ve gümüş tarafında hiç panik yapmayın. Hatta varsa nakitiniz ilave edin. Bu fiyatlar kalıcı değil, kar satışları değil.

iStock-1322298331

Ons tarafta 2 bin 380 dolar seviyelerinin altındaki rakamlar alım için uygun. Ons gerileyince gram gerileyip Ons çıkınca gram altın da çıkıyor. Sene sonunda 3 bin-3 bin 500 aralığındaki beklentimiz sürüyor.

iStock-1358620658 (1)

AĞUSTOS İÇİN REKOR TAHMİNİ

Ağustos ayının ilk gününden sonra 2700-2730 TL aralığını takip edeceğiz."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
İstanbul'da zam kuyruğu: Fiyatları güncellemek için sıraya girdilerİstanbul'da zam kuyruğu: Fiyatları güncellemek için sıraya girdiler
Anahtar Kelimeler:
Altın altın fiyatları İslam Memiş rekor
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da tansiyon tavan! İsrail 'topyekün savaş anına yaklaşıyoruz' diyerek o ülkeyi işaret etti

Orta Doğu'da tansiyon tavan! İsrail 'topyekün savaş anına yaklaşıyoruz' diyerek o ülkeyi işaret etti

Erdoğan'dan Mahmud Abbas açıklaması

Erdoğan'dan Mahmud Abbas açıklaması

Bakan duyurdu: Memurları ilgilendiriyor!

Bakan duyurdu: Memurları ilgilendiriyor!

Son Dakika: Emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören madde kabul edildi

Son Dakika: Emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören madde kabul edildi

5 yıldır böylesi olmuyordu: Pandemi dönemi bile yanında iyi kaldı! İkinci el araç piyasasında dip görüldü

5 yıldır böylesi olmuyordu: Pandemi dönemi bile yanında iyi kaldı! İkinci el araç piyasasında dip görüldü

İstanbul'da konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler açıklandı

İstanbul'da konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.