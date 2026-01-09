FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatları 9 Ocak 2026 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyunca hafif gerileyen altında bugün yükseliş görüldü. Dün 6 bin 120 lira seviyesinde olan gram altın, bugün 6 bin 200 liraya çıktı. Öte yandan Singapur merkezli banka UOB ise 2026 yılı için altın fiyatları tahminlerini güncelledi.

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!
Cansu Akalp

Altın fiyatları 9 Ocak 2026 Cuma günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Yatırımcıların yeni yılla birlikte portföy tercihlerini tekrar değerlendirmesi, yaşanan jeopolitik gerilimler ve açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Kıymetli metallerden altın, hafta boyuncu düşük seyir izlemişti.

GRAM ALTINDA YÜKSELDİ

Güne yüzde 0,5 düşüşle 6 bin 191 TL seviyesinden başlayan gram altın ise veri sonrası ons altında yaşanan hareketlilikle birlikte yüzde 6 bin 235 TL seviyesine geldi.

Güne 76,58 seviyesinden başlayan ons gümüş yüzde 2,7 artışla 79 dolara ulaşarak seans zirvesini gördü.

ÜNLÜ BANKA 2026 ALTIN TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ

Singapur merkezli banka UOB ise Venezuela operasyonu gibi jeopolitik riskler nedeniyle 2026 yılı için altın tahminlerini yükseltti.

Bankanın internet sitesinde yer alan verilere göre, UOB altın için 2026 birinci çeyrek tahminini 4.300 dolardan 4.400 dolara, ikinci çeyreği 4.400 dolardan 4.600 dolara, üçüncü çeyreği 4.500 dolardan 4.800dolara ve dördüncü çeyrek tahminini ise 4.600 dolardan 5.000 dolara çıkardı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meclis'in gündemi emekli: 'Gönülleri alacak'Meclis'in gündemi emekli: 'Gönülleri alacak'
Evlenecek herkesi ilgilendiriyor! 500 bin lira çeyiz yardımı: 81 ilde geçerliEvlenecek herkesi ilgilendiriyor! 500 bin lira çeyiz yardımı: 81 ilde geçerli

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.245,46
6.246,23
% 0.83
18:30
Ons Altın / TL
194.697,20
194.757,47
% 1.07
18:45
Ons Altın / USD
4.513,45
4.514,02
% 0.83
18:45
Çeyrek Altın
9.992,73
10.212,59
% 0.83
18:30
Yarım Altın
19.923,00
20.425,18
% 0.83
18:30
Ziynet Altın
39.970,91
40.725,43
% 0.83
18:30
Cumhuriyet Altını
42.025,00
42.661,00
% 0.63
17:10
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.