Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatları 9 Ocak 2026 Cuma günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Yatırımcıların yeni yılla birlikte portföy tercihlerini tekrar değerlendirmesi, yaşanan jeopolitik gerilimler ve açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Kıymetli metallerden altın, hafta boyuncu düşük seyir izlemişti.

GRAM ALTINDA YÜKSELDİ

Güne yüzde 0,5 düşüşle 6 bin 191 TL seviyesinden başlayan gram altın ise veri sonrası ons altında yaşanan hareketlilikle birlikte yüzde 6 bin 235 TL seviyesine geldi.

Güne 76,58 seviyesinden başlayan ons gümüş yüzde 2,7 artışla 79 dolara ulaşarak seans zirvesini gördü.

ÜNLÜ BANKA 2026 ALTIN TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ

Singapur merkezli banka UOB ise Venezuela operasyonu gibi jeopolitik riskler nedeniyle 2026 yılı için altın tahminlerini yükseltti.

Bankanın internet sitesinde yer alan verilere göre, UOB altın için 2026 birinci çeyrek tahminini 4.300 dolardan 4.400 dolara, ikinci çeyreği 4.400 dolardan 4.600 dolara, üçüncü çeyreği 4.500 dolardan 4.800dolara ve dördüncü çeyrek tahminini ise 4.600 dolardan 5.000 dolara çıkardı.