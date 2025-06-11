Altın fiyatlarında kritik uyarı! Uzman İslam Memiş net konuştu: "Yatırımcıların bu fırsatı kaçırmaması gerekir"

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın haftaya yükselişle başlarken, uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. 4.000 TL seviyesi kritik eşik olarak gösterilirken, bu seviyenin altı için “kaçırılmayacak fırsat” deniliyor. ABD-Çin görüşmeleri ve teknik analizler fiyatların seyrini belirleyecek.

Uzmanlara göre, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki bu görüşmelerde çıkacak olası sonuçlar, yalnızca emtia piyasalarını değil, tüm küresel finans ortamını etkileyeceği ifade ediliyor

Görüşmelerde sağlanacak bir uzlaşı altın fiyatlarında geri çekilmeyi destekleyebilirken, herhangi bir belirsizlik veya tansiyonun artması durumunda ise altın güvenli liman algısıyla yeniden yukarı yönlü bir atak başlatabileceği belirtiliyor.

ANALİSTLERDEN KRİTİK UYARI: "YENİ BİR SIÇRAMA GELEBİLİR"

Piyasada genel beklenti, gram altının kısa vadede 4.100 – 4.250 TL aralığında dalgalanmaya devam edeceği yönünde. Uzmanlar, özellikle 4.000 TL seviyesinin altının yatırımcısı için güçlü bir alım fırsatı olabileceğine dikkat çekiyor. Altın yatırımcısına yön veren analistler, "yatay seyirlerin ardından yeni bir sıçrama gelebilir" uyarısında bulunuyor.

İSLAM MEMİŞ: "YATIRIMCILARIN BU FIRSATI KAÇIRMAMASI GEREKİR"

Öte yandan altın piyasaları bayram sonrası durgun seyrini sürdürürken, yatırım uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

Gram altının 4200-4250 TL aralığında dalgalandığını ancak teknik olarak 4050 TL'ye kadar geri çekilme ihtimali olduğunu söyleyen Memiş, "Yatırımcıların bu fırsatı kaçırmaması gerekir" dedi.

Memiş, altın için yıl sonuna kadar 4500 TL, ons tarafında 3500 dolar hedeflerinin geçerliliğini koruduğunu belirtti. Ancak yatırımcıların gümüşün performansını da gözden kaçırmaması gerektiğini özellikle vurguladı.