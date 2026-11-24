ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olduğu iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken Jensen Huang'ı şirketin başkanlığına ve CEO'luğuna yeniden getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia Yönetim Kurulu ile görüştüğünü ve Kurulu Jensen Huang'ı yeniden CEO'luk görevine getirmeye ikna ettiğini söyledi.

Şirketin aldığı bu karar, geçen hafta küresel piyasalarda yaşanan sert düşüşün tersine dönmesini sağladı. Söz konusu gelişme yapay zeka odaklı yatırım trendini yeniden canlandırdı ve özellikle çip üreticilerinin hisselerinde sert yükselişler görüldü.

Analistler, Jensen Huang'ın geri dönüşünün yapay zeka ekosistemine duyulan güveni yeniden tesis ettiğini ve güçlendirdiğini belirtti.

New York borsasında dün görülen pozitif seyir yeni günde Asya piyasalarına da taşındı. Bölgede teknoloji şirketlerinin hisselerinde sert yükselişler görülürken, yarı iletken üreticisi Tayvan merkezli TSMC'nin hisseleri yüzde 9,9, yine Tayvan merkezli Foxconn'un hisseleri yüzde 10, Largan Precision'ın hisseleri yüzde 9,9, Güney Koreli şirketler SK Hynix'in hisseleri yüzde 7,6, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 7,7, Japon teknoloji şirketlerinden Kioxia'nın hisseleri yüzde 9,4, Murata'nın hisseleri yüzde 14,9 ve Advantest'in hisseleri yüzde 12,2 arttı.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da kasım ayına ilişkin imalat sanayi PMI 53,3'ten 53,7'ye çıkarken, hizmet sektörü PMI 51,7'den 50,5'e indi. Bu veri, ülkenin özel sektöründe dengesiz bir toparlanmaya işaret etti.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,11 artışla 58.758 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6,32 yükselişle 5.006,03 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 3.548 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 kayıpla 22.264 puanda seyrediyor.

Hindistan borsasında tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır