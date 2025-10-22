Altın fiyatlarında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybettirdi

ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalmasıyla altın fiyatlarında sert düşüş görüldü. Düşüşten tedirgin olan yatırımcıların ise kar satışına yönelmesi düşüşü hızlandırdı.

Cuma ve pazartesi işlemlerinde 4.381 dolar ile "iki tepe" yapan ons altın, dünkü işlemlerde %-5,29 gibi oldukça sert bir düşüşle 4.125 dolardan kapanış yaptı.

StoneX kıdemli analisti Matt Simpson, "ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin hafiflemesi, kar topunun çığa ve altının momentum ticaretinin tersine dönmesine neden olan kar tanesi oldu. Bu, açıkça 4 bin doların üzerindeki uzun bir hareketin ardından geri çekilmeye ihtiyacı olan bir piyasada sadece teknik bir yeniden konumlanma. Güncel oynaklığın en kötüsünü gördüğümüzü düşünüyorum, zira düşüşler yine de büyük olasılıkla satın alınacaktır." dedi.

YATIRIMCILAR EYLÜL AYI FİYAT ENDEKSİ RAPORUNU BEKLİYORLAR!

Altın fiyatları bu yıl yaklaşık yüzde 56 artış göstererek Pazartesi günü 4381 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu artış, jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, faiz indirimi beklentileri ve devam eden merkez bankası alımlarıyla desteklenmişti.

Yatırımcılar şimdi, Federal Reserve'in faiz indirimi yol haritasına dair daha fazla ipucu almak için Cuma günü yayımlanacak olan Eylül ayı ABD tüketici fiyat endeksi raporunu bekliyorlar. Verinin yayını, ABD hükümetinin kapanması nedeniyle ertelenmişti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4126 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4004 dolar, en yüksek de 4143 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4132 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, ons altın görülen sert düşüşün etkisiyle derin kayıplar verdi. Resmi rakamlarda dün 5 bin 898 lira seviyesine yükselen gram altın, 5 bin 401 liraya kadar geriledi. Gram altın, yatırımcısına bir günde 500 liraya yakın kayıp verdi. Bugün sabah 08.15'te 5 bin 587 lirada bulunuyor.

ÇEYREK 10 BİN LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ

Çeyrek altın 9927 lira, yarım altın 19 bin 855 lira, tam altın 39 bin 527 liradan satılıyor.