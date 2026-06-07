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Satılık yalıda indirim: Fiyatı 5 milyon dolar düştü

Boğaz'daki yalılar sık sık fiyatlarıyla gündem oluyor. Son olarak daha önce de satılığa çıkarılmış olan bir yalının fiyatının düştüğü öğrenildi.

Satılık yalıda indirim: Fiyatı 5 milyon dolar düştü
Hande Dağ

Satılığa çıkarılan Boğazın gözdesi tarihi İstepan yalısına alıcı çıkmadığı ve fiyatında 5 milyon dolar indirim yapıldığı öğrenildi. İşte o yalıdan detaylar...

Satılık yalıda indirim: Fiyatı 5 milyon dolar düştü 1

FİYATI 5 MİLYON DOLAR DÜŞTÜ

Show Haber'de yer alan habere göre; söz konusu yalının fiyatı 5 milyon dolar düşürüldü. Daha önce tarihi İstepan Yalısı'nın 27 milyon dolara satışa çıktığı belirtilirken şimdi ise fiyatının 5 milyon dolar indirildiği aktarıldı.

Satılık yalıda indirim: Fiyatı 5 milyon dolar düştü 2

22 MİLYON DOLAR!

Haberde mikrofon uzatılan yetkili "Şu anda satıştayız. Daha önce de satışta olduğunu duyurmuştuk" derken önceki fiyatın 27 milyon dolar olduğu, şimdi ise 22 milyon dolar olduğunu belirtti.

Satılık yalıda indirim: Fiyatı 5 milyon dolar düştü 3

Yetkili "Burada müştemilat hariç 9 oda, 2 tane de büyük salonu var ve mutfağı da evden bağımsız bir noktada" dedi.

Satılık yalıda indirim: Fiyatı 5 milyon dolar düştü 4

Yetkili "Cumhuriyetten önce Osmanlı döneminde yapılmış bir yalı" ifadelerini kullandı.

Satılık yalıda indirim: Fiyatı 5 milyon dolar düştü 5

Yalının rıhtımı olduğu da belirtilirken yetkili "Tekne yanaşıyor. 27 metre en fazla tekne yanaşabiliyor" dedi.

Satılık yalıda indirim: Fiyatı 5 milyon dolar düştü 6

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Anahtar Kelimeler:
yalı fiyat
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