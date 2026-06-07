Satılık yalıda indirim: Fiyatı 5 milyon dolar düştü

Satılığa çıkarılan Boğazın gözdesi tarihi İstepan yalısına alıcı çıkmadığı ve fiyatında 5 milyon dolar indirim yapıldığı öğrenildi. İşte o yalıdan detaylar...

FİYATI 5 MİLYON DOLAR DÜŞTÜ

Show Haber'de yer alan habere göre; söz konusu yalının fiyatı 5 milyon dolar düşürüldü. Daha önce tarihi İstepan Yalısı'nın 27 milyon dolara satışa çıktığı belirtilirken şimdi ise fiyatının 5 milyon dolar indirildiği aktarıldı.

22 MİLYON DOLAR!

Haberde mikrofon uzatılan yetkili "Şu anda satıştayız. Daha önce de satışta olduğunu duyurmuştuk" derken önceki fiyatın 27 milyon dolar olduğu, şimdi ise 22 milyon dolar olduğunu belirtti.

Yetkili "Burada müştemilat hariç 9 oda, 2 tane de büyük salonu var ve mutfağı da evden bağımsız bir noktada" dedi.

Yetkili "Cumhuriyetten önce Osmanlı döneminde yapılmış bir yalı" ifadelerini kullandı.

Yalının rıhtımı olduğu da belirtilirken yetkili "Tekne yanaşıyor. 27 metre en fazla tekne yanaşabiliyor" dedi.