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Altın fiyatlarında son durum 28 Temmuz 2025 (Gram altın, çeyrek altın, Kapalı Çarşı altın fiyatları)

Altının gramı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 4 bin 351 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 157 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 255 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarında son durum 28 Temmuz 2025 (Gram altın, çeyrek altın, Kapalı Çarşı altın fiyatları)

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 4 bin 352 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa yakın seyrederek 4 bin 351 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 157 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 255 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarında son durum 28 Temmuz 2025 (Gram altın, çeyrek altın, Kapalı Çarşı altın fiyatları) 1

Kapalı Çarşıda ise altın fiyatları şu şekilde:

  • Gram altın 4.372 TL
  • Çeyrek altın 7.149 TL
  • Cumhuriyet altını 29.416 TL
  • Ata altını 29.560 TL

ONS ALTIN YÜKSELDİ

Ticaret anlaşmalarına ilişkin iyimserliğin etkisiyle bugün 3 bin 324 dolarla 2 haftanın en düşük seviyesini test eden altının ons fiyatı da daha sonra yükselişe geçti ve yüzde 0,3 artışla 3 bin 338 dolara çıktı.
Altın fiyatlarında son durum 28 Temmuz 2025 (Gram altın, çeyrek altın, Kapalı Çarşı altın fiyatları) 2

ETKİLERİ GÖRÜLÜYOR

Dünya genelinde ABD'nin gümrük tarifelerinin ekonomiye etkilerine ilişkin soru işaretleri hala varlığını korurken, ABD yönetiminin ticaret konusunda sağladığı anlaşmalar gelecek döneme yönelik iyimserliklerin varlık fiyatları üzerindeki etkileri görülüyor.

Altın fiyatlarında son durum 28 Temmuz 2025 (Gram altın, çeyrek altın, Kapalı Çarşı altın fiyatları) 3

YÜZDE 15 TARİFE UYGULAYACAKLAR

ABD Başkanı Donald Trump, dün Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını açıkladı. AB ile çerçeve bir ticaret anlaşması konusunda uzlaştıklarını belirten Trump, "AB, ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı kabul etti. AB, ayrıca ABD'de 600 milyar dolardan fazla yatırım yapacak" dedi.

AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiğini bildiren Trump, AB ülkeleri pazarlarının ABD ürünlerine tamamen açılacağını söyledi. Makroekonomik veri tarafında, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, haziranda yüzde 9,3 ile beklentilerin altında azaldı.

Altın fiyatlarında son durum 28 Temmuz 2025 (Gram altın, çeyrek altın, Kapalı Çarşı altın fiyatları) 4

PİYASALARIN ODAĞINDA FED VAR

Bu hafta Fed'in faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, bankanın tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerini gözlemlemeye devam edeceğini ve faiz oranlarında değişikliğe gitmemesinin beklendiğini ifade etti.

Bugün yurt dışında ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Altın fiyatlarında son durum 28 Temmuz 2025 (Gram altın, çeyrek altın, Kapalı Çarşı altın fiyatları) 5

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.350,88
4.351,34
% -0.02
11:36
Ons Altın / TL
135.233,17
135.255,66
% -0.08
11:51
Ons Altın / USD
3.333,88
3.334,27
% -0.1
11:51
Çeyrek Altın
6.961,41
7.114,44
% -0.02
11:36
Yarım Altın
13.879,45
14.228,97
% -0.02
11:36
Ziynet Altın
27.845,91
28.370,91
% -0.02
11:36
Cumhuriyet Altını
28.978,00
29.416,00
% -0.11
12:58
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