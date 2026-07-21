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Altın fiyatlarında son durum! Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. 21 Temmuz 2026 itibarıyla gram, çeyrek ve ons altına ilişkin son gelişmeler yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

Altın fiyatlarında son durum! Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?
Aleyna Türkmen

Altın piyasasında yaşanan gelişmeler, hem yatırımcılar hem de birikimlerini altınla değerlendiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İç ve dış piyasalardaki fiyat hareketleri nedeniyle gözler, 21 Temmuz 2026 Salı günü açıklanan güncel altın verilerine çevrildi.

Günün ilk saatlerinden itibaren özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altının güncel seviyeleri en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Altın fiyatlarında son durum! Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? 1

ALTIN FİYATLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Yatırımcılar, piyasalardaki son gelişmeler doğrultusunda altın fiyatlarındaki değişimi anbean izlemeyi sürdürüyor. Özellikle gram, çeyrek, yarım ve ons altına ilişkin güncel satış rakamları yoğun ilgi görüyor.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, dün akşam itibarıyla 4 bin 19 dolar seviyesinden işlem gördü.

Altın fiyatlarında son durum! Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? 2

BORSA İSTANBUL'DA ALTIN YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı yükseliş kaydetti. Önceki kapanışa kıyasla yüzde 1,2 artış gösteren kilogram fiyatı 6 milyon 90 bin 300 lira olarak gerçekleşti.

Piyasalardaki hareketliliğin devam etmesiyle birlikte yatırımcılar, altın fiyatlarında yaşanabilecek yeni gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor.

**21 Temmuz Salı güncel altın fiyatları:

Ons altın satış fiyatı: 4.049,24 dolar

Gram altın satış fiyatı: 6.144,51 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.046,27 TL

Yarım altın satış fiyatı: 20.092,55 TL

Tam altın satış fiyatı: 40.076,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.894,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 99.942,00 TL

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