Altın ve gümüş fiyatlarında son durum! Sert düştü ekran kırmızı oldu, yeni günde toparladı (13 Şubat cuma rakamları...)

Altın ne kadar? Gram altın düştü mü yükseldi mi? sorularının yanıtları yatırımcılar tarafından merak edilirken, son dakika altın haberleri de yakın takipte. 2025 yılında yatırımcısının yüzünü güldüren altın, yeni yıla da hızlı başlamış geçtiğimiz günlerde ise sert satış yaşamıştı. Altın fiyatlarındaki son günlerdeki dalgalanmanın nereye kadar gideceği sorgulanırken, ABD'den gelen veriler ile yeniden hareketlenme yaşandı.

PİYASALAR YARIM SAATTE ALTÜST OLDU

ABD’de açıklanan güçlü istihdam verileri sonrası altın piyasası altüst oldu. Açıklanan verilerin ardından spot altın ons başına yüzde 3'lük değer kaybederek 4 bin 900 dolar seviyelerine geriledi.

13 ŞUBAT ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Yatırımcılar da yeni günde altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Akşam saatlerinden sert düşüşler yaşayan altın günü yükselişle açtı.

GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ DAHA SERT OLDU

Gümüşteki düşüş ise daha belirgin oldu. Gümüş fiyatı yüzde 10 gerileyerek ons başına 74 dolara kadar geriledi. Ons gümüş fiyatları bugün sabah seansında 08.30'de 76,24 dolar seviyesinde bulunuyor.

Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 13 Şubat 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 7.331,95

Satış: 7.342,40

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 11.731,12

Satış: 12.004,82

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 23.388,93

Satış: 24.009,63

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 48.644,00

Satış: 49.379,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.974,71

Satış: 4.975,72