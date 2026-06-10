Ünlü çikolata markası 6 yılda iflas etti

Çoğu markadan iflas haberleri gelmeye devam ediyor. İngiltere merkezli butik çikolata üreticisi Kakawa Artisan Chocolate & Co, yaşadığı mali sıkıntıların ardından faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Kazandığı ödüllerle adından söz ettiren şirketin gönüllü tasfiye sürecine girdiği bildirildi.

Kent bölgesinde faaliyet gösteren marka, yalnızca altı yıllık geçmişine rağmen butik çikolata sektöründe dikkat çeken üreticiler arasında yer alıyordu. Ancak son dönemde artan mali baskılar şirketin faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırdı.

BORÇ YÜKÜ 70 BİN STERLİNİ AŞTI

Şirketin mali kayıtlarında toplam borcun 70 bin sterlin seviyesini geçtiği belirtilirken, tasfiye sürecinin yönetimi için uzman isimler görevlendirildi. İngiltere Resmi Gazetesi'nde yayımlanan duyuruda da şirket ortaklarının gönüllü tasfiye kararı aldığı ifade edildi.

BÜYÜME YATIRIMLARI SONUÇ VERMEDİ

Kakawa Artisan Chocolate, 2023 yılında üretim kapasitesini artırmak amacıyla önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Yeni ekipman ve üretim araçları için yapılan harcamalarla şirketin sabit varlıklarının yaklaşık iki katına çıkarıldığı belirtildi.

Ancak yapılan yatırımların satışlara beklenen katkıyı sağlamadığı, gelirlerde istenen büyümenin yakalanamaması nedeniyle mali yapının giderek zayıfladığı kaydedildi.

ARTAN MALİYETLER KÜÇÜK ÜRETİCİLERİ ZORLUYOR

Uzmanlara göre son yıllarda kakao fiyatlarında yaşanan yükseliş, enerji giderlerindeki artış ve tüketici harcamalarındaki yavaşlama özellikle butik üreticiler üzerinde ciddi baskı oluşturuyor.

Kakawa Artisan Chocolate'ın da bu ekonomik koşullardan etkilendiği ve son iki yıldır finansal sorunlarla mücadele ettiği belirtiliyor.

ENDİŞEYE SEBEP OLDU

Ödüllü bir markanın kısa sürede faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalması, İngiltere'deki bağımsız çikolata üreticileri arasında da dikkatle takip ediliyor. Sektör temsilcileri, artan maliyet baskısının önümüzdeki dönemde benzer işletmeleri de zorlayabileceği görüşünü dile getiriyor.