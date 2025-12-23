Altın fiyatlarında tarihi rekor: Çeyrek altın alarm veriyor!

Altın piyasası, 2025 yılının sonlarına doğru görülmemiş bir hareketlilik yaşıyor. Ons altın, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirim beklentileriyle desteklenerek 4400 dolar seviyesini aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Bu durum, çeyrek altın fiyatlarını da yukarı yönlü tetikledi. İstanbul Kapalı Çarşı'da çeyrek altın fiyatları, son günlerde sürekli olarak yeni rekorlar kırıyor. Yatırımcılar, bu yükseliş karşısında ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Piyasada yaşanan bu hareketliliğin temelinde, küresel belirsizlik ortamında güvenli liman olarak görülen altına olan talebin artması yatıyor. Özellikle jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları altına yönlendiriyor.

Ayrıca, Fed'in faiz indirimlerine gideceği beklentisi de altının cazibesini artırıyor. Düşük faiz ortamı, altının alternatif yatırım araçlarına göre daha cazip hale gelmesine neden oluyor. Ancak uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu yükselişin sürdürülebilir olup olmadığı konusunda ciddi endişeler taşıyor.

Altın fiyatlarındaki tarihi yükseliş, yatırımcılar için hem bir fırsat hem de bir tehdit oluşturuyor. Uzmanların uyarılarını dikkate alarak, dikkatli ve bilinçli yatırım kararları vermek, piyasadaki riskleri minimize etmenin ve potansiyel kazançları maksimize etmenin anahtarıdır. Kısa vadeli sevinçlerin uzun vadeli pişmanlıklara dönüşmemesi için, piyasayı yakından takip etmek ve uzman görüşlerini dikkate almak büyük önem taşıyor.