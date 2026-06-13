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Bakan Ersoy Knidos'a yeni soluk katan düzenlemeleri paylaştı

Muğla’nın Datça ilçesindeki Knidos Ören Yeri’nde yürütülen çevre düzenleme çalışmalarıyla otopark kapasitesi artırılarak yoğunluk kaynaklı sorunlar giderildi, denizle temas eden alanlardaki fiziki tahribat önlenip iyileştirildi ve yeni gezi güzergâhları oluşturuldu.

Bakan Ersoy Knidos'a yeni soluk katan düzenlemeleri paylaştı

Muğla’nın Datça ilçesindeki Knidos Ören Yeri’nde hayata geçirilen çalışmalar, tarihî mirasın korunması ile alanın kullanım düzeni arasında dengeli bir yaklaşım ortaya koyuyor. Antik kentin doğal ve arkeolojik bütünlüğünü gözeten düzenlemelerle hem mevcut yapının korunması hem de alanın daha düzenli ve kontrollü bir şekilde deneyimlenmesi hedefleniyor.

Bakan Ersoy Knidos a yeni soluk katan düzenlemeleri paylaştı 1

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Knidos Ören Yeri’nde yürütülen çevre düzenleme çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.
Ersoy, “Geleceğe Miras” projesi kapsamında hayata geçirilen uygulamalar çerçevesinde, ören yerinde özellikle yoğun dönemlerde yaşanan otopark kapasite yetersizliğinin giderildiğini, denizle temas eden alanlarda oluşan fiziki tahribatın önlenerek iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını ve ziyaret akışını düzenlemek amacıyla yeni gezi güzergâhlarının oluşturulduğunu bildirdi.

Bakan Ersoy Knidos a yeni soluk katan düzenlemeleri paylaştı 2

Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Knidos’ta tarihî dokuyu koruyan ve alanın sürdürülebilirliğini güçlendiren önemli bir düzenlemeyi tamamladık.

Muğla Datça’daki Knidos Ören Yeri’nde yürüttüğümüz çalışmalarla, yoğun dönemlerde yaşanan otopark kapasite sorununu giderdik.

Bakan Ersoy Knidos a yeni soluk katan düzenlemeleri paylaştı 3

Denizle temas eden alanlarda oluşan fiziki tahribatı önleyerek iyileştirmeler gerçekleştirdik ve yeni gezi güzergâhları oluşturduk.

‘Geleceğe Miras’ vizyonumuz doğrultusunda kültürel mirasımızı koruyarak geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz.

Bakan Ersoy Knidos a yeni soluk katan düzenlemeleri paylaştı 4

Bu kıymetli çalışmada emeği geçen başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.”

PROJE KURUL ONAYIYLA TAMAMLANDI! ÇALIŞMALAR AKADEMİK EKİPLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Knidos Ören Yeri’ndeki söz konusu çalışmalar, ilgili kurul onaylı proje doğrultusunda yürütülmekte olup, 2026 yılı itibarıyla tamamlanarak geçici kabulü yapıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının Selçuk Üniversitesiyle birlikte yürüttüğü çalışmalar 2012 yılından beri Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı ve ekibi tarafından sürdürülüyor.

Bakan Ersoy Knidos a yeni soluk katan düzenlemeleri paylaştı 5

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Anahtar Kelimeler:
Datça Mehmet Ersoy
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