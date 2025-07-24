Altın fiyatlarında ticaret anlaşması etkisi: Düşüş sürüyor mu?

ABD ve AB Arasındaki Anlaşma Beklentisi Altını Baskılıyor

Altın, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü ticaret anlaşmalarında yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle düşüşünü sürdürdü. Güvenli liman olarak görülen altına olan talep, ticaret müzakerelerindeki ilerlemelerle azalırken, külçe altının ons fiyatı 3.375 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, önceki seansta yaşanan %1,3'lük kaybın ardından devam eden bir zayıflamayı işaret ediyor.

Bloomberg News'un haberine göre, Avrupa Birliği, ABD'ye gönderilen ürünlerin çoğu için %15'lik bir tarifeyi kabul etmeye hazır olabilir. Bu gelişme, daha önce Japonya ile yapılan benzer bir anlaşmayı takip ediyor. Japonya, 550 milyar dolarlık bir yatırım taahhüdüyle anlaşmaya varmıştı. Ticaretteki bu tür ilerlemeler, ABD tahvil getirilerini yükselterek, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı yaratıyor.

Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasa uzmanları, ticaret anlaşmalarındaki gelişmelerin yanı sıra, yaklaşan faiz kararının da altın fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olacağını belirtiyorlar. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikası, altın piyasasının yönünü belirlemede kritik bir rol oynayabilir.

Altın fiyatlarındaki bu düşüş, yatırımcıların risk iştahının arttığını ve güvenli liman arayışından uzaklaştıklarını gösteriyor. Ancak, küresel ekonomideki belirsizlikler ve jeopolitik riskler hala devam ederken, altının uzun vadeli potansiyeli de göz ardı edilmemeli. Özellikle enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının para politikaları, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edecek.

Sonuç olarak, altın fiyatları ticaret anlaşmalarındaki ilerlemeler ve faiz kararı beklentisiyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Yatırımcılar, piyasadaki gelişmeleri yakından takip ederek, risk toleranslarına uygun stratejiler belirlemelidir. Altın, kısa vadede düşüş gösterse de, uzun vadede potansiyel bir yatırım aracı olarak değerlendirilmeye devam ediyor. Özellikle küresel ekonomik belirsizliklerin ve enflasyon risklerinin devam etmesi, altına olan talebi destekleyebilir.