Altın fiyatlarında yıl sonu için '5200 TL' dedi! '4600' rakamı için de tarih verdi

Altın fiyatları son dönemde hareketli günler yaşıyor. Bir süredir yeniden yükseliş hareketi gösteren altında seyrin nasıl devam edeceği ve yeni rekorların görülüp görülmeyeceği merak ediliyor. Uzman isimlerden de altın tahminleri gelirken Dr. Zekeriya Şahin, altın ile ilgili dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

7 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

"ALTINDAKİ İVMELENME HER GEÇEN GÜN YÜKSELMEYE BAŞLADI"

CNN Türk canlı yayınında konuşan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zekeriya Şahin altınla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşından itibaren baktığımız zaman altındaki yükseliş trendini, ciddi yükseliş trendini görüyoruz. Özellikle 20 Ocak 2025'te Donald Trump'ın başa gelmesiyle birlikte, keza geliş niyetinde ulusal ekonomiyi düzeltme çabaları vardı. Bununla birlikte ABD'de Aralık ayından itibaren ciddi anlamda bir altın toplama durumu söz konusuydu. Yaklaşık 600 tonluk altını İngiltere'den kendi ülkesine getirtmiş oldu. Bununla birlikte altındaki yükselişin bir başka önemli kriteri de dünyadaki birtakım jeopolitik riskler nedeniyle dünya merkez bankalarının, diğer ülke merkez bankalarının altın talepleri doğrultusunda altının fiyatında ciddi anlamda yükseliş trendi başladı. Keza 2 Nisan'da Trump'ın ABD'nin Kurtuluş Günü diye ilan ettiği o gün vergi tarifelerini açıkladığı günden itibaren risklerin, ticari risklerin arttığını görüyoruz ve jeopolitik riskler de bununla birlikte artmış oldu. Ve burada enteresan olan bir cümle kullandı, altını olan kuralı koyar dedi. Ve bununla birlikte de altındaki seyir yükselmeye başladı. Tabii dönemsel olarak ara ara düzeltme, kar satışları gelmekle birlikte altındaki ivmelenme her geçen gün yükselmeye başladı.

"EYLÜLDE 4600 CİVARI BİR RAKAM BEKLİYORUM"

Bundan sonraki süreç için ne diyebiliriz? Bundan sonraki süreç şu; özellikle dikkat edersek dün Trump'ın yine bir Hindistan üzerinden gümrük vergisi tarifesi açılımı yapıldı. İkincil tarifelerin gelebileceği sinyalini verdi. Burada önemli bir tarih var. Eylül ayı. Eylül ayı neden önemli? Çünkü Çin ile yapılan 90 günlük sürenin bitimine denk geliyor. Vergi noktasında. Bununla birlikte dün elma markalı telefon firmasının ABD'de 600 milyar dolarlık yatırım yapacağını çip ve hafif metaller üzerinden önemli bir açıklamalarda bulundu. Bu da Çin üzerinden Tayvan'la olan gerilimin artacağı anlamına gelir. Ben özellikle Çin'in Tayvan'a 2030'a kadar bir müdahale yapacağı kanaatindeydim ve bundan sonraki süreçte bu sürecin daha da kısa sürede olacağı kanaatindeyim. Çünkü ABD asla ve asla çip teknolojisini Tayvan ve Çin'de daha doğrusu Çin'de olmasını istemiyor. Çin'e bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Bununla birlikte de dünkü açılım neticesinde Eylül ve sonraki süreçler için ciddi hareketlenmeler bekliyorum. Zaten yukarıda devam eden Rusya Ukrayna Savaşı'nda bir miktar görüşme yapıldığı, Putin'le bir görüşme yapıldığı söylendi ama orada da birtakım sorunların geleceği ve bununla birlikte jeopolitik risklerin devam etmesi neticesinde altın fiyatlarında Eylül ayında ben 4600 civarında bir rakam bekliyorum, Eylül 15'ten sonra.

YIL SONU İÇİN 5000 - 5200 TL ARALIĞINI İŞARET ETTİ

Yıl sonu için de 5000 - 5200 TL aralığını bekliyorum"