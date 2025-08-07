FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın fiyatlarında yıl sonu için '5200 TL' dedi! '4600' rakamı için de tarih verdi

Altın fiyatları altın yatırımcısının radarında kalmaya devam ediyor. Bir süredir hareketli bir seyir izleyen altında küresel gelişmeler ve küresel ekonomiye dair haberlerle beraber yükseliş yönlü hareket gözleniyor. Peki, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları ne kadar? Altında bundan sonra nasıl bir seyir bekleniyor? Uzman isim altına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatlarında yıl sonu için '5200 TL' dedi! '4600' rakamı için de tarih verdi
Hande Dağ

Altın fiyatları son dönemde hareketli günler yaşıyor. Bir süredir yeniden yükseliş hareketi gösteren altında seyrin nasıl devam edeceği ve yeni rekorların görülüp görülmeyeceği merak ediliyor. Uzman isimlerden de altın tahminleri gelirken Dr. Zekeriya Şahin, altın ile ilgili dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatlarında yıl sonu için 5200 TL dedi! 4600 rakamı için de tarih verdi 1

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları

Altın fiyatlarında yıl sonu için 5200 TL dedi! 4600 rakamı için de tarih verdi 2

7 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın saat 15.39 itibarıyla 4424 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın fiyatlarında yıl sonu için 5200 TL dedi! 4600 rakamı için de tarih verdi 3

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 15.39 itibarıyla 7231 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın fiyatlarında yıl sonu için 5200 TL dedi! 4600 rakamı için de tarih verdi 4

YARIM ALTIN

Yarım altın saat 15.41 itibarıyla 14 bin 465 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın fiyatlarında yıl sonu için 5200 TL dedi! 4600 rakamı için de tarih verdi 5

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 16.00 itibarıyla 29 bin 551 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın fiyatlarında yıl sonu için 5200 TL dedi! 4600 rakamı için de tarih verdi 6

GREMSE ALTIN NE KADAR

Gremse altın ne kadar? Gremse altın saat 15.55 itibarıyla 71 bin 983 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

Altın fiyatlarında yıl sonu için 5200 TL dedi! 4600 rakamı için de tarih verdi 7

"ALTINDAKİ İVMELENME HER GEÇEN GÜN YÜKSELMEYE BAŞLADI"

CNN Türk canlı yayınında konuşan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zekeriya Şahin altınla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşından itibaren baktığımız zaman altındaki yükseliş trendini, ciddi yükseliş trendini görüyoruz. Özellikle 20 Ocak 2025'te Donald Trump'ın başa gelmesiyle birlikte, keza geliş niyetinde ulusal ekonomiyi düzeltme çabaları vardı. Bununla birlikte ABD'de Aralık ayından itibaren ciddi anlamda bir altın toplama durumu söz konusuydu. Yaklaşık 600 tonluk altını İngiltere'den kendi ülkesine getirtmiş oldu. Bununla birlikte altındaki yükselişin bir başka önemli kriteri de dünyadaki birtakım jeopolitik riskler nedeniyle dünya merkez bankalarının, diğer ülke merkez bankalarının altın talepleri doğrultusunda altının fiyatında ciddi anlamda yükseliş trendi başladı. Keza 2 Nisan'da Trump'ın ABD'nin Kurtuluş Günü diye ilan ettiği o gün vergi tarifelerini açıkladığı günden itibaren risklerin, ticari risklerin arttığını görüyoruz ve jeopolitik riskler de bununla birlikte artmış oldu. Ve burada enteresan olan bir cümle kullandı, altını olan kuralı koyar dedi. Ve bununla birlikte de altındaki seyir yükselmeye başladı. Tabii dönemsel olarak ara ara düzeltme, kar satışları gelmekle birlikte altındaki ivmelenme her geçen gün yükselmeye başladı.

Altın fiyatlarında yıl sonu için 5200 TL dedi! 4600 rakamı için de tarih verdi 8

"EYLÜLDE 4600 CİVARI BİR RAKAM BEKLİYORUM"

Bundan sonraki süreç için ne diyebiliriz? Bundan sonraki süreç şu; özellikle dikkat edersek dün Trump'ın yine bir Hindistan üzerinden gümrük vergisi tarifesi açılımı yapıldı. İkincil tarifelerin gelebileceği sinyalini verdi. Burada önemli bir tarih var. Eylül ayı. Eylül ayı neden önemli? Çünkü Çin ile yapılan 90 günlük sürenin bitimine denk geliyor. Vergi noktasında. Bununla birlikte dün elma markalı telefon firmasının ABD'de 600 milyar dolarlık yatırım yapacağını çip ve hafif metaller üzerinden önemli bir açıklamalarda bulundu. Bu da Çin üzerinden Tayvan'la olan gerilimin artacağı anlamına gelir. Ben özellikle Çin'in Tayvan'a 2030'a kadar bir müdahale yapacağı kanaatindeydim ve bundan sonraki süreçte bu sürecin daha da kısa sürede olacağı kanaatindeyim. Çünkü ABD asla ve asla çip teknolojisini Tayvan ve Çin'de daha doğrusu Çin'de olmasını istemiyor. Çin'e bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Bununla birlikte de dünkü açılım neticesinde Eylül ve sonraki süreçler için ciddi hareketlenmeler bekliyorum. Zaten yukarıda devam eden Rusya Ukrayna Savaşı'nda bir miktar görüşme yapıldığı, Putin'le bir görüşme yapıldığı söylendi ama orada da birtakım sorunların geleceği ve bununla birlikte jeopolitik risklerin devam etmesi neticesinde altın fiyatlarında Eylül ayında ben 4600 civarında bir rakam bekliyorum, Eylül 15'ten sonra.

YIL SONU İÇİN 5000 - 5200 TL ARALIĞINI İŞARET ETTİ

Yıl sonu için de 5000 - 5200 TL aralığını bekliyorum"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı (7 Ağustos 2025)Altının kilogram fiyatı (7 Ağustos 2025)
MKK'da menkul kıymetlerde rekor kırıldı!MKK'da menkul kıymetlerde rekor kırıldı!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.426,17
4.426,67
% 0.54
16:42
Ons Altın / TL
137.634,91
137.669,53
% 0.51
16:57
Ons Altın / USD
3.388,18
3.388,54
% 0.57
16:57
Çeyrek Altın
7.081,87
7.237,60
% 0.54
16:42
Yarım Altın
14.119,57
14.475,29
% 0.54
16:42
Ziynet Altın
28.327,49
28.861,87
% 0.54
16:42
Cumhuriyet Altını
29.317,00
29.760,00
% 0.21
15:28
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı çeyrek altın fiyatları gram altın fiyatı güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'9 bölge' ifadesi tartışma konusu oldu

'9 bölge' ifadesi tartışma konusu oldu

DEM Parti'den 'belediye başkanı' kararı

DEM Parti'den 'belediye başkanı' kararı

Dev otomobil markasından kötü haber!

Dev otomobil markasından kötü haber!

O ilçede nüfus 800 bine çıktı! Adım atacak yer yok

O ilçede nüfus 800 bine çıktı! Adım atacak yer yok

'IBAN'a para alıyorlar' Gözlerini o ile çevirdiler! 'Satın alırken de kiralarken de yaşanıyor'

'IBAN'a para alıyorlar' Gözlerini o ile çevirdiler! 'Satın alırken de kiralarken de yaşanıyor'

Pazarlarda yeni dönem! Düğmeye basıldı, nakit parası olmayan...

Pazarlarda yeni dönem! Düğmeye basıldı, nakit parası olmayan...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.