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Altın güne rekor ile başladı! 22 Temmuz 2025 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını güncel fiyatlar...

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 400 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 370 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 730 liradan satılıyor.

Altın güne rekor ile başladı! 22 Temmuz 2025 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını güncel fiyatlar...

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 artışla 4 bin 411 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 altında 4 bin 400 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 370 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 730 liradan satılıyor.

Dolar endeksinin zayıflaması ve tahvil getirilerinin gerilemesiyle 3 bin 400 dolar seviyelerini test eden altının ons fiyatı yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,4 azalışla 3 bin 390 dolardan işlem görüyor.

Altın güne rekor ile başladı! 22 Temmuz 2025 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını güncel fiyatlar... 1

Gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklere karşın şirket bilançolarına ilişkin iyimserlikler pay piyasalarında risk iştahının artmasını sağladı.
Analistler, New York borsasındaki yükselişlerin de altının ons fiyatındaki gerilemeler de etkili olduğunu belirterek, yatırımcıların artan risk iştahıyla güvenli liman varlıklardan çıktığını kaydetti.

Tarifelere ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.403,12
4.403,56
% -0.18
11:44
Ons Altın / TL
136.974,79
137.003,58
% -0.16
11:59
Ons Altın / USD
3.388,87
3.389,25
% -0.25
11:59
Çeyrek Altın
7.044,99
7.199,83
% -0.18
11:44
Yarım Altın
14.045,96
14.399,65
% -0.18
11:44
Ziynet Altın
28.179,97
28.711,23
% -0.18
11:44
Cumhuriyet Altını
29.050,00
29.489,00
% 0.86
16:56
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gram altın çeyrek altın Altın ons altın
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