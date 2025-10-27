Altın haftaya düşüşle başladı! 'Karar vermesi zor günler' Gram, yarım, çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları son dakika! Peş peşe rekorların ardından düşüşe geçen altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. 27 Ekim 2025 gram altın fiyatı 5.483 TL, ve ons fiyatı 4.063 dolar seviyelerinde seyrediyor. Analistler, ABD-Çin geriliminin azalacağına dair haber akışının güvenli liman talebini zayıflatan başlıca etkenler arasında yer aldığını belirtiyor. Geçtiğimiz hafta ons altın fiyatı yüzde 3,2 değer kaybederken yeni haftaya da düşüşle başladı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın gün içinde en yüksek 5551 TL, en düşük 5474 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.19 itibarıyla 5483 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın ise gün içinde en yüksek 4112 dolar, en düşük 4053 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.36 itibarıyla 4063 dolar seviyesinde seyrediyor.

Bu hafta perşembe günü, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Güney Kore'de bir görüşme yapacak. Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent başkanlığındaki heyetler, ticaret görüşmeleri için 25-26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya geldi. ABD ve Çin heyetleri, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için Malezya'da yürütülen müzakerelerin yeni turunun ardından "ön çerçeve anlaşmaya" vardıklarını bildirdi.

FED TOPLANTISI

Emtia piyasaları Fed kararı ve Trump-Şi görüşmesine odaklanırken para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 28-29 Ekim'de yapılacak toplantısında politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın aralık ayındaki toplantısında da gevşemeye devam edeceğine yönelik tahminler güçlü kalmayı sürdürüyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı bu hafta 29 Ekim’de açıklanacak.

Altın fiyatları, ABD'de beklenenden düşük gelen enflasyonun Fed'in gelecek hafta faiz indirebileceği beklentilerini güçlendirmesiyle haftanın son işlem gününde kayıplarını azaltsa da hafta içinde yeni rekor seviyesini görmesinin ardından gelen teknik nedenli düşüşler ve güçlü kar satışları nedeniyle oluşan kayıplarını telafi edememişti.

"KARAR VERMESİ ZOR GÜNLER"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ekonomist Tuncay Turşucu, altında karar vermesi zor günlerin geldiğini belirterek; ABD-Çin anlaşması halinde kâr satışlarının güçlenebileceğini ve yeni alım için erken olduğunu bildirdi.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

27 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.49 itibarıyla 4064 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.36 itibarıyla 5487 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.37 itibarıyla 8971 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.36 itibarıyla 17.942 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.51 itibarıyla 39.233 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 07.53 itibarıyla 95.290 TL seviyesinde.

