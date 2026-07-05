Altın için 2 senaryoyu verdi 'Görüp görebileceğimiz yer...'

Altın fiyatlarındaki yükseliş yönlü hareket yeniden merak uyandırdı. Altının bundan sonraki seyrinin ne olacağı araştırılırken altını etkileyen faktörlere ve tahminlere dair Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"BU ÇIKIŞIN DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ NET DEĞİL"

Habertürk canlı yayınında konuşan Filiz Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Henüz net değiliz. Yani bu yükselişin gerçek anlamda yükseliş olup olmadığını anlamamız için Amerika'dan gelen verilerin teyidini alıyor olmamız lazım. Ne oldu da yükselişe geçtik? Amerika'dan gelen veriler Amerika'da iş gücü piyasasının zayıfladığını gösterdi. Peki, bu neyi gündeme getirir? İş gücü piyasası zayıflıyorsa Fed'in faiz artırımları ötelenir. Faiz altının en büyük rakibi, faiz yükseldikçe altının değerinin düştüğünü biliyoruz. O nedenle de Fed'e yönelik beklentilerin daha yumuşaması sebebiyle altın yukarı doğru gidiyor şu an. Peki, şundan emin olmamız lazım. Bir kere bir, savaşın gerçekten geride kalıyor olması lazım. İki, gerçekten Amerika'da enflasyonda en kötünün geride kaldığını anlıyor olmamız lazım. Bunu da 14 Temmuz'da anlayacağız ve Amerika'da ekonominin yavaşladığını gerçekten görüyor olmamız lazım. Dolayısıyla tek veriyle bundan emin olmak mümkün değil. Onun için şimdilik bir çıkış var ama bu çıkışın devam edip etmeyeceği net değil bence.

Temmuz ayında Fed'in ne yapacağı belli. Hatta Eylül'de de ne yapacağı belli. Asıl Ekim'deki toplantıdan sonra ne yapıp ne yapmayacağı önemli. Şu an piyasa diyor ki Fed Ekim'de bir faiz artışı yapar 2026'da. 2027'de hiç dokunmaz faizlere. Şimdi genel beklenti bu. Bu veriden önce iki faiz artışı beklentisi vardı ve faiz artışı Eylül'de bekleniyordu. Veri ekonomideki yavaşlamayı gösterince bu faiz artışı ötelendi. Hatta Aralık'a kadar bile ötelenmişti. O nedenle burada Temmuz ve Eylül'de aşağı yukarı hatta Temmuz diyelim belki gelecek verilerle yeniden faiz artışı öne çekilebilir, bundan emin değiliz ama Temmuz'da ne yapacağı belli, Temmuz'da kesinlikle faizlerde bir değişiklik yapmayacak Fed.

FED FAİZİ SABİT TUTARSA ALTINA YANSIMASI NASIL OLUR?

Bu baskı anlamına gelir altın için. Çünkü altın şunu istiyor. Altın yatırımcısı şunu istiyor. Faizlerin aşağı gelmesini istiyor. Fakat bu şu yakın vadede mümkün değil. Geleceği satın alıyor diyebilirim altın o nedenle, Temmuz'u değil, Eylül ve Ekim'den sonraki ya da yıl sonuna doğru olan gelişmeleri. Zaten şöyle; ikiye ayırmak lazım, Fed bu yıl en iyi senaryo bence hiç faizleri değiştirmediği faiz indirimi beklememek lazım, en kötü senaryoda benim nezdimde bir faiz artışı yaptığı senaryo. Buna göre de sene son altın tahminlerim değişiyor benim.

FED'İN ÜZERİNDE TRUMP TARAFINDAN GELEN BİR BASKI VAR MIDIR?

Kesinlikle var. Fakat şundan emin değiliz; yani yeni başkan Warsh bu baskı altında mı değil mi bilmiyoruz. Neden? Çünkü Fed'in yapısında artık diyor ki ileriye dönük sözel iletişimi kaldırdım, ne yapacağımızı bilmiyoruz ve bunu söylemeyeceğiz diyor. Şimdi şunu merak ediyoruz; bunu söylememek Trump'ın tabiri caizse baskısından kaçmak adına kolay yol mu yoksa gerçekten böyle bir iletişimi tercih mi ediyor? Ondan emin değiliz. Onu zamanla anlayacağız diyebilirim.

'ALTIN GÖRDÜĞÜ YERİ UNUTMAZ' DÜŞÜNCESİ HALA GEÇERLİ Mİ?

Aslında ezberleri unutmak gerekiyor. Çünkü dünyada özellikle pandemiden sonra çok farklı fiyatlamalar var. Peki, görür mü görmez mi? Bu iki şeye bağlı. Bir, savaş devam edecek mi etmeyecek mi? Anlaşacaklar mı, anlaşmayacaklar mı? Benim baz senaryom anlaşmanın devam edeceği yönünde. Tırnak içinde kör topal da olsa. O zaman yine iki senaryo gelecek. Barışın devam ettiği durumda Fed ne yapacak? Daha iyimser senaryoda benim senaryomda Fed'in hiç faizleri ellemediği yani ne indirdiği ne de artırdığı bir senaryo.

O zaman benim hesaplamalarıma göre sene sonunda 4800 - 4900 onsu görebiliriz. Sene sonu dolar TL beklentim de 52 TL. Çünkü gram altın hem dolar TL'den hem ons'tan etkilendiği için sene sonu en iyimser senaryoda görüp görebileceğimiz yer 8.000'ler civarı, 8200'ler civarı. Eğer gerçekten güvercin bir Fed görürsek bu olabilir. Ama bir şahin Fed olasılığı yani 25 baz puan bir faiz artışı yaparsa 7.000 - 7.500 TL arası bir seviye görebiliriz. Yani minimum 7.000, maksimum 8.200'ler bence bu yıl görebileceğimiz seviyeler.

TAHMİNLER ARTIK 10 BİN TL'LERDEN 8 BİN TL'LERE Mİ DÜŞTÜ?

O zaman savaş yoktu. Altını asıl baskılayan ne oldu? Yani kabaca 5200'den 3943 dolara kadar savaş düşürdü. Peki savaşın normalde altını yükseltmesi gerekirken niye düşürdü? Çünkü piyasa bu savaşın uzun sürmeyeceğini, güvenli limana ihtiyaç olmadığını ama savaş sebebiyle petrol fiyatları yukarı gitti, enflasyon yukarı gitti, şok yedi, faizler şok yedi. Yani savaştan önce biz Fed'in 2 ya da 3 faiz indirimi yapacağını fiyatlıyorduk. Savaştan sonra şu an bir ya da 2 faiz artırır mı bu noktayı konuşuyoruz. O nedenle buradaki ana unsur yani 10.000 TL'lerden (tahminleri) 8.000 TL'lere çeken ana unsur savaş oldu ve petrol fiyatlarındaki yükseliş oldu"