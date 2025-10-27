FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın için '20 iş günü' uyarısı! 'Not alın, çok kritik olacak'

Altın fiyatları tüm dünyada yatırımcıların radarında. Sert yükselişlerin ardından sert düşüş hareketi gösteren altında son durum merak edilirken bir yandan da beklentiler araştırıyor. Ekonomist Hikmet Baydar'dan "20 iş günü" uyarısı gelirken Baydar, kritik seviyeleri de işaret etti. Peki, gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 27 Ekim 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

Altın için '20 iş günü' uyarısı! 'Not alın, çok kritik olacak'
Hande Dağ

Altın fiyatları son durum... Altın fiyatlarında yaşanan şaşırtıcı rekorlar sonrası hızlı bir düşüş hareketi görülmüştü. Altın yatırımcısı, altındaki son durumu ve beklentileri merakla araştırırken bir yandan da uzmanların yorumlarına kilitlendi. Uzman isim altına dair çarpıcı değerlendirmeler yaparken kritik seviyeleri de işaret etti. Öte yandan yaşanacak önemli gelişmelere vurgu yaptı. Peki, gram altın ne kadar oldu? 27 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar? Ons altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Ekim 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

Altın için 20 iş günü uyarısı! Not alın, çok kritik olacak 1

"BU NORMAL BİR ŞEY DEĞİL"

TGRT Haber yayınında altın ile ilgili değerlendirmelerini aktaran ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlarsanız altında ciddi risklerin olduğunu, hızlı bir prim yapma sürecinde olduğunu, dolayısıyla bir kar realizasyonu yani satış riskinin yüksek olduğunu ifade etmiştik daha önceki yorumlarımızda. Bu gerçekleşti. Çünkü altında son zamanlarda peş peşe altını destekleyen olaylar oldu. Örneğin Japonya'da işte Japon yatırımcılar siyasi risk belirsizliği nedeniyle bir anda altına geçiş yaptılar yüklü miktarda ve altın 4.000 ons doların üzerinde hızlı bir prim yaptı. Akabinde Rus yatırımcılar bizim de paramıza Amerika el koyarsa kaygısıyla 2 milyar dolar civarında bir altın alımı yaptılar. Bulgaristan Merkez Bankası da altın alımı yaptı. Peş peşe hep altını destekleyici olaylar yaşadık. Fakat bu olaylarla beraber altın güvenli liman olma özelliğini kaybediyor diye uluslararası ciddi şekilde işlem yapan kurumların başkanlarından yorumlar gelmeye başladı. Altın spekülatif bir hisse senedi gibi hareket ediyor demeye başladılar ve akabinde de ciddi bir kar satışı oldu ki bunun arkasında Fed altın rezervinde bir miktar satışa gidebilir söylentileri de var ama tabii haber doğrulanmadı. Ancak çok sert satışın arkasında böyle ufak tefek bir yatırımcı olduğunu da düşünmemek lazım. Çünkü ciddi bir düşüş yaşamıştık. Altında 4022 ons dolar seviyelerine dikkat çekiyorduk. 4004 seviyesine kadar düştü ama akabinde hemen 4022'ye geri geldi. Çünkü o seviye çok kritikti ve daha sonra toparlanarak kapanışını da sanıyorum 4112 seviyelerinden yaptı ama son 3 gün altında adeta bir çizgi görüyoruz. Yani en düşükle en yüksek marj arasında o kadar küçük bir aralık var ki bir çizgi gibi görünüyor grafiklerde. Bu normal bir şey değil tabii. Bir doğal piyasa hareketi yok. Herkes beklemeye geçti.

Altın için 20 iş günü uyarısı! Not alın, çok kritik olacak 2

"ORADA TUTMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bu çok önemli. Piyasa kararsız. Çünkü orta vadeli göstergelerde 4 gündür aşağı sinyali var. Ve bu aşağı sinyalinin devam edebilmesi için, hatta izleyicilerimiz not alsa iyi olur, 4057 ons doların altında dolar bir iki gün kapanış yaptığı zaman o zaman herkes ons dolarda 3750'li seviyeleri konuşmaya başlayacak teknik olarak. Dolayısıyla şu an 4057 seviyeleri çok kritik olacak altında. Orada tutmaya çalışıyorlar. Yani ayı piyasası dediğimiz satış ağırlıklı piyasalara geçirmemek için orada tutmaya çalışıyorlar şu an için. Çünkü bu hafta çok önemli gelişmeler olacak dünyada.

Altın için 20 iş günü uyarısı! Not alın, çok kritik olacak 3

"PİYASAYA BARDAĞIN DOLU TARAFI GÖSTERİLİYOR"

Bunlardan birisi Trump'ın uzak doğu turu Japonya'ya gidiyor. Çünkü Japonya biraz karıştı. Biliyorsunuz daha önce de ifade etmiştim Japonya'daki karışıklığı, altına yönelim, aynı zamanda dolarda kaçış demek. Bu çok önemli. Dolardan kaçış da Amerika için çok büyük bir risk. Enflasyon rakamları açıklandı Amerika'da, 3 çıktı ve buna bayram ediyorlar. Neden? 3.1 çıkacağı bekleniyordu da 3 çıktı. Beklenenin altında geldi. Böyle bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Ama şu gerçek; Amerika'da enflasyon yıllık bazda 2.6'dan 2.9'a yükselmişti. Şimdi 3'e yükseldi. Yükseliş trendinde ama bunu kimse konuşmuyor. Çünkü enflasyon yükseliyor dediğinizde Fed faiz indiremeyecek. Fed faiz indiremediğinde de Amerika'da istedikleri gibi piyasalarda hareket yapamayacaklar. O yüzden de bakın Amerika'da enflasyon yükseliyor demiyor kimse. Beklentilerden iyi geldi diyor. İşte haberin algı yönetimi böyle yapılıyor maalesef. Bunu Amerika'da çok iyi görüyoruz. Ama net bir şekilde söylüyorum; Amerika'da enflasyon 2.6'ydı 2.9 oldu. Şimdi 3 olarak açıklandı. Ama haberlere bakın, ekonomi haberlerine. Herkes 3.1 bekleniyordu, 3 geldi, beklentilerden iyi geldi diye piyasaya bardağın dolu tarafı gösteriliyor.

Altın için 20 iş günü uyarısı! Not alın, çok kritik olacak 4

"BU İKİ HABER YATIRIMCILARI KARARSIZ HALE GETİRİYOR"

Haberin sebebi de şu... Böylece, olumlu bir habermiş gibi bunun algısını yönetebilirsek Fed, çarşamba günü çok önemli bu faizleri beklendiği gibi 25 baz puan indirecek. Yani bu havayı oluşturmaya çalışıyorlar. Şu an verilen savaş bunun üzerine. Tabii bir yandan Trump'ın Çin devlet başkanıyla toplantısı var. Bu biliyorsunuz tarifelerle ilgili, bu değerli kaynaklarla ilgili bazı toplantılar yapacaklar. Dolayısıyla bu toplantılardan sonuç alınamazsa cumartesiden sonra ayın 1'inden sonra çok önemli gelişmeler olacak dünyada. Çünkü bir anda gümrük vergileri başlıyor tekrar yüklü miktarda Çin'e. Bakalım Çin nasıl cevap verecek. O da çok önemli. Dolayısıyla bu görüşmeyi bekliyor piyasa. İşte bu çizginin sebebi iki sebebi var. Trump'la Çin devlet başkanı arasındaki görüşme olumlu sonuçlanacak mı sonuçlanmayacak mı? Bunu bekliyor piyasa. İkincisi Fed faizleri düşürecek mi düşürmeyecek mi bu enflasyona rağmen? Bu iki haber yatırımcıları kararsız hale getiriyor. İşte böyle çizgi eğilimini görüyoruz maalesef.

Altın için 20 iş günü uyarısı! Not alın, çok kritik olacak 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın haftaya düşüşle başladı! 'Karar vermesi zor günler' Gram, yarım, çeyrek altın kaç TL? Altın haftaya düşüşle başladı! 'Karar vermesi zor günler' Gram, yarım, çeyrek altın kaç TL?

"20 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE ALTINDA YENİ AŞAĞI HAREKETLER SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Ama altında orta vadeli aşağı sinyalleri devam ediyor. Dolayısıyla bu bir ay içerisinde yani 20 iş günü diyebiliriz buna önümüzdeki süreçte 20 iş günü içerisinde altında yeni aşağı hareketler söz konusu olabilir. Ama bu beklediğimiz haberler eğer olumlu yönde gelişirse o zaman tabii piyasalar buna daha farklı reaksiyon verecektir.

Altın için 20 iş günü uyarısı! Not alın, çok kritik olacak 6

Şu bir gerçek sonuçta altını elinde tutan, en fazla elinde tutan Merkez Bankası Fed. 8000 tonun üzerinde altını var. Çok ciddi şekilde diğer ülkelerle arasında büyük bir fark var. Altının daha fazla yükselmesi ve dolardan altıda doğru global bir sürü hareketinin olması Amerika'nın işine gelmiyor. Çünkü böyle olunca, doları talep etmiyor demektir piyasa. Dolar bazında emtia'ların fiyatlarının artması Amerika'da enflasyon demek. Bakın biraz evvel söylediğim rakamlara, 2.9'dan 3'e yükseldi, Amerika'da enflasyon yüksek yükseliyor"

Altın için 20 iş günü uyarısı! Not alın, çok kritik olacak 7

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın için 20 iş günü uyarısı! Not alın, çok kritik olacak 8

27 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 09.01 itibarıyla 4081 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.46 itibarıyla 5508 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.47 itibarıyla 9010 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.48 itibarıyla 18.023 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 09.03 itibarıyla 39.361 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 09.03 itibarıyla 95.610 TL seviyesinde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kirayı kuruşu kuruşuna ödedi ama tahliye kararı çıktı! 'Son davayla netleşti'Kirayı kuruşu kuruşuna ödedi ama tahliye kararı çıktı! 'Son davayla netleşti'
Binlerce kişinin ismi listeye girdi!Binlerce kişinin ismi listeye girdi!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.506,99
5.507,68
% -0.68
09:53
Ons Altın / TL
171.102,69
171.139,59
% -0.78
10:08
Ons Altın / USD
4.075,55
4.076,07
% -0.89
10:08
Çeyrek Altın
8.811,18
9.005,05
% -0.68
09:53
Yarım Altın
17.567,29
18.010,10
% -0.68
09:53
Ziynet Altın
35.244,72
35.910,04
% -0.68
09:53
Cumhuriyet Altını
39.111,00
39.704,00
% -0.09
13:01
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.