Altın için '20 iş günü' uyarısı! 'Not alın, çok kritik olacak'

Altın fiyatları son durum... Altın fiyatlarında yaşanan şaşırtıcı rekorlar sonrası hızlı bir düşüş hareketi görülmüştü. Altın yatırımcısı, altındaki son durumu ve beklentileri merakla araştırırken bir yandan da uzmanların yorumlarına kilitlendi. Uzman isim altına dair çarpıcı değerlendirmeler yaparken kritik seviyeleri de işaret etti. Öte yandan yaşanacak önemli gelişmelere vurgu yaptı. Peki, gram altın ne kadar oldu? 27 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar? Ons altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Ekim 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

"BU NORMAL BİR ŞEY DEĞİL"

TGRT Haber yayınında altın ile ilgili değerlendirmelerini aktaran ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlarsanız altında ciddi risklerin olduğunu, hızlı bir prim yapma sürecinde olduğunu, dolayısıyla bir kar realizasyonu yani satış riskinin yüksek olduğunu ifade etmiştik daha önceki yorumlarımızda. Bu gerçekleşti. Çünkü altında son zamanlarda peş peşe altını destekleyen olaylar oldu. Örneğin Japonya'da işte Japon yatırımcılar siyasi risk belirsizliği nedeniyle bir anda altına geçiş yaptılar yüklü miktarda ve altın 4.000 ons doların üzerinde hızlı bir prim yaptı. Akabinde Rus yatırımcılar bizim de paramıza Amerika el koyarsa kaygısıyla 2 milyar dolar civarında bir altın alımı yaptılar. Bulgaristan Merkez Bankası da altın alımı yaptı. Peş peşe hep altını destekleyici olaylar yaşadık. Fakat bu olaylarla beraber altın güvenli liman olma özelliğini kaybediyor diye uluslararası ciddi şekilde işlem yapan kurumların başkanlarından yorumlar gelmeye başladı. Altın spekülatif bir hisse senedi gibi hareket ediyor demeye başladılar ve akabinde de ciddi bir kar satışı oldu ki bunun arkasında Fed altın rezervinde bir miktar satışa gidebilir söylentileri de var ama tabii haber doğrulanmadı. Ancak çok sert satışın arkasında böyle ufak tefek bir yatırımcı olduğunu da düşünmemek lazım. Çünkü ciddi bir düşüş yaşamıştık. Altında 4022 ons dolar seviyelerine dikkat çekiyorduk. 4004 seviyesine kadar düştü ama akabinde hemen 4022'ye geri geldi. Çünkü o seviye çok kritikti ve daha sonra toparlanarak kapanışını da sanıyorum 4112 seviyelerinden yaptı ama son 3 gün altında adeta bir çizgi görüyoruz. Yani en düşükle en yüksek marj arasında o kadar küçük bir aralık var ki bir çizgi gibi görünüyor grafiklerde. Bu normal bir şey değil tabii. Bir doğal piyasa hareketi yok. Herkes beklemeye geçti.

"ORADA TUTMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bu çok önemli. Piyasa kararsız. Çünkü orta vadeli göstergelerde 4 gündür aşağı sinyali var. Ve bu aşağı sinyalinin devam edebilmesi için, hatta izleyicilerimiz not alsa iyi olur, 4057 ons doların altında dolar bir iki gün kapanış yaptığı zaman o zaman herkes ons dolarda 3750'li seviyeleri konuşmaya başlayacak teknik olarak. Dolayısıyla şu an 4057 seviyeleri çok kritik olacak altında. Orada tutmaya çalışıyorlar. Yani ayı piyasası dediğimiz satış ağırlıklı piyasalara geçirmemek için orada tutmaya çalışıyorlar şu an için. Çünkü bu hafta çok önemli gelişmeler olacak dünyada.

"PİYASAYA BARDAĞIN DOLU TARAFI GÖSTERİLİYOR"

Bunlardan birisi Trump'ın uzak doğu turu Japonya'ya gidiyor. Çünkü Japonya biraz karıştı. Biliyorsunuz daha önce de ifade etmiştim Japonya'daki karışıklığı, altına yönelim, aynı zamanda dolarda kaçış demek. Bu çok önemli. Dolardan kaçış da Amerika için çok büyük bir risk. Enflasyon rakamları açıklandı Amerika'da, 3 çıktı ve buna bayram ediyorlar. Neden? 3.1 çıkacağı bekleniyordu da 3 çıktı. Beklenenin altında geldi. Böyle bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Ama şu gerçek; Amerika'da enflasyon yıllık bazda 2.6'dan 2.9'a yükselmişti. Şimdi 3'e yükseldi. Yükseliş trendinde ama bunu kimse konuşmuyor. Çünkü enflasyon yükseliyor dediğinizde Fed faiz indiremeyecek. Fed faiz indiremediğinde de Amerika'da istedikleri gibi piyasalarda hareket yapamayacaklar. O yüzden de bakın Amerika'da enflasyon yükseliyor demiyor kimse. Beklentilerden iyi geldi diyor. İşte haberin algı yönetimi böyle yapılıyor maalesef. Bunu Amerika'da çok iyi görüyoruz. Ama net bir şekilde söylüyorum; Amerika'da enflasyon 2.6'ydı 2.9 oldu. Şimdi 3 olarak açıklandı. Ama haberlere bakın, ekonomi haberlerine. Herkes 3.1 bekleniyordu, 3 geldi, beklentilerden iyi geldi diye piyasaya bardağın dolu tarafı gösteriliyor.

"BU İKİ HABER YATIRIMCILARI KARARSIZ HALE GETİRİYOR"

Haberin sebebi de şu... Böylece, olumlu bir habermiş gibi bunun algısını yönetebilirsek Fed, çarşamba günü çok önemli bu faizleri beklendiği gibi 25 baz puan indirecek. Yani bu havayı oluşturmaya çalışıyorlar. Şu an verilen savaş bunun üzerine. Tabii bir yandan Trump'ın Çin devlet başkanıyla toplantısı var. Bu biliyorsunuz tarifelerle ilgili, bu değerli kaynaklarla ilgili bazı toplantılar yapacaklar. Dolayısıyla bu toplantılardan sonuç alınamazsa cumartesiden sonra ayın 1'inden sonra çok önemli gelişmeler olacak dünyada. Çünkü bir anda gümrük vergileri başlıyor tekrar yüklü miktarda Çin'e. Bakalım Çin nasıl cevap verecek. O da çok önemli. Dolayısıyla bu görüşmeyi bekliyor piyasa. İşte bu çizginin sebebi iki sebebi var. Trump'la Çin devlet başkanı arasındaki görüşme olumlu sonuçlanacak mı sonuçlanmayacak mı? Bunu bekliyor piyasa. İkincisi Fed faizleri düşürecek mi düşürmeyecek mi bu enflasyona rağmen? Bu iki haber yatırımcıları kararsız hale getiriyor. İşte böyle çizgi eğilimini görüyoruz maalesef.

"20 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE ALTINDA YENİ AŞAĞI HAREKETLER SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Ama altında orta vadeli aşağı sinyalleri devam ediyor. Dolayısıyla bu bir ay içerisinde yani 20 iş günü diyebiliriz buna önümüzdeki süreçte 20 iş günü içerisinde altında yeni aşağı hareketler söz konusu olabilir. Ama bu beklediğimiz haberler eğer olumlu yönde gelişirse o zaman tabii piyasalar buna daha farklı reaksiyon verecektir.

Şu bir gerçek sonuçta altını elinde tutan, en fazla elinde tutan Merkez Bankası Fed. 8000 tonun üzerinde altını var. Çok ciddi şekilde diğer ülkelerle arasında büyük bir fark var. Altının daha fazla yükselmesi ve dolardan altıda doğru global bir sürü hareketinin olması Amerika'nın işine gelmiyor. Çünkü böyle olunca, doları talep etmiyor demektir piyasa. Dolar bazında emtia'ların fiyatlarının artması Amerika'da enflasyon demek. Bakın biraz evvel söylediğim rakamlara, 2.9'dan 3'e yükseldi, Amerika'da enflasyon yüksek yükseliyor"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

27 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 09.01 itibarıyla 4081 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.46 itibarıyla 5508 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.47 itibarıyla 9010 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.48 itibarıyla 18.023 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 09.03 itibarıyla 39.361 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 09.03 itibarıyla 95.610 TL seviyesinde.