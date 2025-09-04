FİNANS

Altın için ABD'li bankadan tavsiye! Piyasayı sarsacak tahmin 'Güvene dayanmayan...' Gram altın için tabela tamamen değişebilir

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, yayımladığı raporda ons altın için tahminlerini paylaştı. ABD'li banka Fed'in itibarının zedelenmesi durumunda altının daha da yükselebileceğini aktardı. Ayrıca, Goldman, ons altının 5 bin dolar olma riskinden de söz etti. Böyle bir durumda ise gram altının 6 bin lirayı aşan bir seviyeye gelmesi bir ihtimal olarak görülüyor. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Altın son haftalarda yükselişi ile dikkat çekiyor. Gram altın 4 bin 600 lirayı aşarak rekor kırarken ons altın ise 3 bin 500 dolar barajını aştı. Altın tabelası hareketli anlara sahne olunca ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs analistleri rapor yayımladı.

ABD'li yatırım bankasının analistleri yayımladıkları notta şu ifadeleri kullandı:

"Fed bağımsızlığının zarar gördüğü bir senaryo, muhtemelen daha yüksek enflasyona, hisse senedi ve uzun vadeli tahvil fiyatlarının düşmesine ve doların rezerv para statüsünün aşınmasına yol açacaktır. Buna karşılık, altın kurumsal güvene dayanmayan bir değer deposudur"

Analistler, Fed'in itibarının zedelenmesi durumunda yatırımcıların ellerindeki varlıkların sadece küçük bir kısmını Hazine tahvillerinden külçe altınlara kaydırması durumunda altının ons başına yaklaşık 5 bin dolara yükselebileceğini ifade ettiler.

ONS ALTIN 5 BİN DOLARI GÖRÜR MÜ?

Goldman'ın notunda metal için olası sonuçlar yelpazesi özetlendi. 2026 ortasına kadar ons başına 4 bin dolara kadar bir artışın temel tahmini, 4 bin 500 dolarlık bir kuyruk riski senaryosu ve özel sektöre ait ABD Hazine piyasasının sadece yüzde 1'inin altına akması durumunda yaklaşık 5 bin dolarlık bir tahmin.

Analistler, "Özel sektöre ait ABD Hazine tahvil piyasasının yüzde 1'inin altına yönelmesi durumunda, diğer her şeyin sabit kaldığı varsayıldığında, altın fiyatının ons başına yaklaşık 5 bin dolara yükseleceğini tahmin ediyoruz. Sonuç olarak, altın, emtia alanında en yüksek güvenirliliğe sahip uzun vadeli tavsiyemiz olmaya devam ediyor" dedi.
ALTIN REKOR KIRDI

Külçe altın, bu yıl en güçlü performans gösteren başlıca emtialardan biri oldu ve bu haftanın başlarında üçte birden fazla değer kazanarak rekor kırdı. Bu yükseliş, merkez bankalarının birikimleri ve Fed'in yakında ABD faiz oranlarını düşürmeye başlayacağına dair bahislerle desteklendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed üzerinde daha fazla kontrol sağlama yönündeki hamleleri ve Vali Lisa Cook'u görevden alma çabaları da son dönemde ek destek sağladı.

GRAM ALTIN NE OLUR?

Ons altının 5 bin dolara yükselmesi durumunda kurun da 41.15 seviyelerinde sabit kaldığı bir ortamda gram altının fiyat 6 bin 600 lira seviyelerine yükselebilir.

Peki, 4 Eylül 2025 tarihinde gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar? Kapalı Çarşı altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın tabelasında son durum...

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.669,30
4.669,81
% -0.87
09:07
Ons Altın / TL
145.414,24
145.443,02
% -0.76
09:22
Ons Altın / USD
3.532,56
3.532,94
% -0.76
09:22
Çeyrek Altın
7.470,89
7.635,13
% -0.87
09:07
Yarım Altın
14.895,08
15.270,27
% -0.87
09:07
Ziynet Altın
29.883,55
30.447,14
% -0.87
09:07
Cumhuriyet Altını
31.286,00
31.759,00
% 1.95
17:02
