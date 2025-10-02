Altın için 'alım fırsatı' yorumu! 'O rakamı bitirdik, üstünü fiyatlıyor'

Altın fiyatlarında son durum! Altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen faktörler bitmek bilmiyor. Küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve jepolitik gerilimlerden etkilenen altın son olarak da ABD'de hükümetin kapanması süreci, Fed'e dair belirsizlikler ve jeopolitik risklerden etkilenerek dikkat çeken hareketler gösterdi. Peki, altın yükselecek mi düşecek mi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? Uzman isimden çarpıcı altın tahminleri geldi. İşte 2 Ekim 2025 Perşembe güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

"BİRAZ KAOS YARATMIŞ OLDU VE BU DA YİNE ALTINI DESTEKLİYOR"

A Para yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı şu ifadeleri kullandı:

"Aslında zaman zaman, birçok kurumun altın fiyatlarını zirve noktasında güncellediğini görüyoruz. Güncelledikçe de aslında çok da fazla haksız değiller. O fiyatlar yeniden gelmiş oluyor. Şu an artık 4000 doları bitirdik, 4.000 doların üzerindeki fiyatlamaları daha çok hedefliyoruz gibi görünüyor. Evet, ilk 9 aylık süreç altın cephesinde neredeyse 28 kez rekor tazeledi altın. Çok hızlı bir yükseliş gördük. Yüzde 47'yi aşan bir değer kazanımı vardı dolar karşısında. TL karşısında yüzde 70'in üzerinde bir değer kazanımı gördük. Bu tabii ki hızlı yükselişin bir noktada düzeltmesini zaman bekledik. Hatta düzeltmelerini gün içerisinde, birkaç gün içerisinde yapıp tekrar yoluna devam etti. Yani ilk 9 aylık süreç biraz hızlıydı. Dördüncü çeyreğe başladık dün itibarıyla. Tabii yine Amerika'daki kapanmalar, onun etkileri, ekonomiye olan etkileri ve veriler noktasında da güncelleme, gecikmelerin olabileceği beklentisi, biraz da kaos yaratmış oldu ve bu da yine altını destekliyor.

"BELKİ DE ALIM FIRSATI VEREBİLECEK BİR ÇEYREK OLABİLİR"

Dün itibarıyla 3895 dolar seviyesini gördük ki 4. çeyreğe de rekorla girmiş olduk. Burada tabii ki hızlı yükselişini geçmişteki verilerle karşılaştırıyoruz ya, işte ne kadar devam edebilir? Bir de tabii ki zirveler noktasına geldikten sonra, teknik analizden de biraz destek alıyoruz. Ne kadar esneme payı olabilir? Bu 3900 - 4000 dolar seviyesi önemli bir direnç bölgesi altın açısından. Tabii ortalama 4100 ile bunu 3900 noktasında biraz 200 puanlık geniş bir bant içerisine de yerleştirebiliriz. Ama yavaş yavaş risk iştahı altın noktasında azalabilir gibi görünüyor. Yani 4 çeyrek biraz daha altın cephesinde düzeltme hareketinin olabileceği, belki de alım fırsatı verebilecek bir çeyrek olabilir.

"ORTA VE UZUN VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENTİMİZİ KORUYORUZ"

Bunun yanında tabii orta ve uzun vadede yükseliş beklentimizi koruyoruz. Hatta biz 4000 dolar seviyelerini belki önümüzdeki 1 yılla 3 yıllık vadede gerçekleştirebilir diyorduk ama neredeyse 9-10 aylık süreç içerisinde bunu gerçekleştirmiş oldu. Altın yatırımcıları noktasında baktığımızda alımlar iç piyasada bir miktar daha devam ediyor.

Globalde aslında alımların devam ettiğini görüyoruz. Bu ise hem merkez bankalarının hem yatırım bankalarının hem de UBS gibi kurumların portföyleri çeşitlendirmek için neredeyse yüzde 15 - yüzde 20 oranlarına çıkabilecek kadar altın bulundurulması tavsiyesinde olmaları altına olan talebi arttırıyor.

"TEMKİNLİ İLERLEYEN BİR ALTIN GÖREBİLİRİZ"

Biraz böyle geçmiş datalara baktığımızda altındaki bu kadar yükseliş en son aslında 1979 yılında gerçekleşmiş. Amerika'daki enflasyon yüzde 11 seviyelerindeymiş ve altın o yıl yüzde 126 yükselmiş. Bunun dışındaki performanslarına baktığımızda geçmişte 2000 yılı dotcom krizinde, 2008 mali krizde, 2020 pandemi döneminde bile aslında altın bu kadar yukarı yönde tepki vermemişti. Bir yandan da tabii Rusya - Ukrayna savaşı sonrasında başlayan bir süreçti bu. İsrail'in Ortadoğu'daki, davranışları ve o noktadaki savaş eğilimleri birazcık altını desteklemeye devam etti. Ve tabii bu küresele yayılan merkez bankası alımlarıyla bir kartopu etkisi yaratmış oldu. Tabii önümüzdeki süreçte altın mağdurları olur mu? Şu an itibarıyla şartlar değişmedi. Amerika'da hala enflasyonun yükselmesi bekleniyor. Hala jeopolitik risk süreci devam ediyor ki İsrail'in Ortadoğu'daki daha yeni sıcak haber gelişmelerini takip ediyoruz. Rusya - Ukrayna sürecinden bir sonuç çıkacakmış gibi görünmüyor. Bunların hepsi ve İran'a belki Orta Doğu'daki sürecin İran'a yansıması, sıçraması durumu konuşuluyor. Yani savaş gündemi bitmiyor. Savaş bitmeyince enflasyon gündemi de bitmiyor. O yüzden altını konuşmaya devam ediyoruz.

Tabii buralardan almak da biraz cesaret isteyebilir ama tabii yine portföyü çeşitlendirmek anlamında, bütün sermayeyi aktarmaktansa portföyü çeşitlendirmek anlamında altı yine bizim gibi uzmanlar tarafından tavsiye edilmeye devam ediliyor açıkçası. Temkinli ilerleyen bir altın görebiliriz yine önümüzdeki süreçte"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

2 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 15.37 itibarıyla 3887 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 15.22 itibarıyla 5194 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 15.23 itibarıyla 8.490 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 15.23 itibarıyla 16.984 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 15.37 itibarıyla 35.770 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 15.36 itibarıyla 86.879 TL seviyesinde.