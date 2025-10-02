FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın için 'alım fırsatı' yorumu! 'O rakamı bitirdik, üstünü fiyatlıyor'

Altın fiyatları son dönemde dikkat çeken yükseliş hareketleri ve peş peşe kırdığı rekorlarla gündem oluyor. Özellikle ABD'de hükümetin kapanma süreci, Fed'e dair belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler altın fiyatlarını desteklemeye devam ederken altında bundan sonra nasıl bir seyir olabileceği merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı'dan altına dair çarpıcı yorumlar geldi. Peki, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 2 Ekim 2025 Perşembe güncel altın fiyatları...

Altın için 'alım fırsatı' yorumu! 'O rakamı bitirdik, üstünü fiyatlıyor'
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum! Altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen faktörler bitmek bilmiyor. Küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve jepolitik gerilimlerden etkilenen altın son olarak da ABD'de hükümetin kapanması süreci, Fed'e dair belirsizlikler ve jeopolitik risklerden etkilenerek dikkat çeken hareketler gösterdi. Peki, altın yükselecek mi düşecek mi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? Uzman isimden çarpıcı altın tahminleri geldi. İşte 2 Ekim 2025 Perşembe güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

Altın için alım fırsatı yorumu! O rakamı bitirdik, üstünü fiyatlıyor 1

"BİRAZ KAOS YARATMIŞ OLDU VE BU DA YİNE ALTINI DESTEKLİYOR"

A Para yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı şu ifadeleri kullandı:

"Aslında zaman zaman, birçok kurumun altın fiyatlarını zirve noktasında güncellediğini görüyoruz. Güncelledikçe de aslında çok da fazla haksız değiller. O fiyatlar yeniden gelmiş oluyor. Şu an artık 4000 doları bitirdik, 4.000 doların üzerindeki fiyatlamaları daha çok hedefliyoruz gibi görünüyor. Evet, ilk 9 aylık süreç altın cephesinde neredeyse 28 kez rekor tazeledi altın. Çok hızlı bir yükseliş gördük. Yüzde 47'yi aşan bir değer kazanımı vardı dolar karşısında. TL karşısında yüzde 70'in üzerinde bir değer kazanımı gördük. Bu tabii ki hızlı yükselişin bir noktada düzeltmesini zaman bekledik. Hatta düzeltmelerini gün içerisinde, birkaç gün içerisinde yapıp tekrar yoluna devam etti. Yani ilk 9 aylık süreç biraz hızlıydı. Dördüncü çeyreğe başladık dün itibarıyla. Tabii yine Amerika'daki kapanmalar, onun etkileri, ekonomiye olan etkileri ve veriler noktasında da güncelleme, gecikmelerin olabileceği beklentisi, biraz da kaos yaratmış oldu ve bu da yine altını destekliyor.

Altın için alım fırsatı yorumu! O rakamı bitirdik, üstünü fiyatlıyor 2

"BELKİ DE ALIM FIRSATI VEREBİLECEK BİR ÇEYREK OLABİLİR"

Dün itibarıyla 3895 dolar seviyesini gördük ki 4. çeyreğe de rekorla girmiş olduk. Burada tabii ki hızlı yükselişini geçmişteki verilerle karşılaştırıyoruz ya, işte ne kadar devam edebilir? Bir de tabii ki zirveler noktasına geldikten sonra, teknik analizden de biraz destek alıyoruz. Ne kadar esneme payı olabilir? Bu 3900 - 4000 dolar seviyesi önemli bir direnç bölgesi altın açısından. Tabii ortalama 4100 ile bunu 3900 noktasında biraz 200 puanlık geniş bir bant içerisine de yerleştirebiliriz. Ama yavaş yavaş risk iştahı altın noktasında azalabilir gibi görünüyor. Yani 4 çeyrek biraz daha altın cephesinde düzeltme hareketinin olabileceği, belki de alım fırsatı verebilecek bir çeyrek olabilir.

Altın için alım fırsatı yorumu! O rakamı bitirdik, üstünü fiyatlıyor 3

"ORTA VE UZUN VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENTİMİZİ KORUYORUZ"

Bunun yanında tabii orta ve uzun vadede yükseliş beklentimizi koruyoruz. Hatta biz 4000 dolar seviyelerini belki önümüzdeki 1 yılla 3 yıllık vadede gerçekleştirebilir diyorduk ama neredeyse 9-10 aylık süreç içerisinde bunu gerçekleştirmiş oldu. Altın yatırımcıları noktasında baktığımızda alımlar iç piyasada bir miktar daha devam ediyor.

Altın için alım fırsatı yorumu! O rakamı bitirdik, üstünü fiyatlıyor 4

Globalde aslında alımların devam ettiğini görüyoruz. Bu ise hem merkez bankalarının hem yatırım bankalarının hem de UBS gibi kurumların portföyleri çeşitlendirmek için neredeyse yüzde 15 - yüzde 20 oranlarına çıkabilecek kadar altın bulundurulması tavsiyesinde olmaları altına olan talebi arttırıyor.

Altın için alım fırsatı yorumu! O rakamı bitirdik, üstünü fiyatlıyor 5

"TEMKİNLİ İLERLEYEN BİR ALTIN GÖREBİLİRİZ"

Biraz böyle geçmiş datalara baktığımızda altındaki bu kadar yükseliş en son aslında 1979 yılında gerçekleşmiş. Amerika'daki enflasyon yüzde 11 seviyelerindeymiş ve altın o yıl yüzde 126 yükselmiş. Bunun dışındaki performanslarına baktığımızda geçmişte 2000 yılı dotcom krizinde, 2008 mali krizde, 2020 pandemi döneminde bile aslında altın bu kadar yukarı yönde tepki vermemişti. Bir yandan da tabii Rusya - Ukrayna savaşı sonrasında başlayan bir süreçti bu. İsrail'in Ortadoğu'daki, davranışları ve o noktadaki savaş eğilimleri birazcık altını desteklemeye devam etti. Ve tabii bu küresele yayılan merkez bankası alımlarıyla bir kartopu etkisi yaratmış oldu. Tabii önümüzdeki süreçte altın mağdurları olur mu? Şu an itibarıyla şartlar değişmedi. Amerika'da hala enflasyonun yükselmesi bekleniyor. Hala jeopolitik risk süreci devam ediyor ki İsrail'in Ortadoğu'daki daha yeni sıcak haber gelişmelerini takip ediyoruz. Rusya - Ukrayna sürecinden bir sonuç çıkacakmış gibi görünmüyor. Bunların hepsi ve İran'a belki Orta Doğu'daki sürecin İran'a yansıması, sıçraması durumu konuşuluyor. Yani savaş gündemi bitmiyor. Savaş bitmeyince enflasyon gündemi de bitmiyor. O yüzden altını konuşmaya devam ediyoruz.

Altın için alım fırsatı yorumu! O rakamı bitirdik, üstünü fiyatlıyor 6

Tabii buralardan almak da biraz cesaret isteyebilir ama tabii yine portföyü çeşitlendirmek anlamında, bütün sermayeyi aktarmaktansa portföyü çeşitlendirmek anlamında altı yine bizim gibi uzmanlar tarafından tavsiye edilmeye devam ediliyor açıkçası. Temkinli ilerleyen bir altın görebiliriz yine önümüzdeki süreçte"

Altın için alım fırsatı yorumu! O rakamı bitirdik, üstünü fiyatlıyor 7

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın için alım fırsatı yorumu! O rakamı bitirdik, üstünü fiyatlıyor 8

2 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 15.37 itibarıyla 3887 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 15.22 itibarıyla 5194 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 15.23 itibarıyla 8.490 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 15.23 itibarıyla 16.984 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 15.37 itibarıyla 35.770 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 15.36 itibarıyla 86.879 TL seviyesinde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor!Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor!
KKM bakiyesi 300 milyar TL'nin altına gerilediKKM bakiyesi 300 milyar TL'nin altına geriledi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.194,05
5.194,72
% 0.55
15:53
Ons Altın / TL
161.789,45
161.853,31
% 0.72
16:08
Ons Altın / USD
3.888,73
3.889,19
% 0.6
16:08
Çeyrek Altın
8.310,48
8.493,36
% 0.55
15:53
Yarım Altın
16.569,91
16.987,64
% 0.56
15:53
Ziynet Altın
33.243,70
33.871,38
% 0.56
15:53
Cumhuriyet Altını
35.312,00
35.845,00
% 0.27
14:50
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.