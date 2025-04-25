Altın için 'Balonun sesi biraz daha duyulacak' çıkışı! 'O rakamdan bahsedeceğiz' diyerek açıkladı 'Fiyata bakmayacak'

Altında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yıla sert bir yükselişle başlayıp peş peşe rekorlar kırınca altın yatırımcısının da altın almak isteyenlerin de gözü kulağı altındaki gelişmelere çevrilmişti. Altında son günlerde görülen düşüş hareketi sonrası uzmanların altın yorumları merak ediliyor. Son olarak İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"O BALONUN SESİ BİRAZ DAHA DUYULACAK"

TV100 canlı yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Bilerek ve isteyerek yukarı yönlü yön desteklendi. Tarihten bugüne kadar altına kolay kolay yön vermezler. O yüzden köpük fiyatlamalardan geçiyor, balon fiyatlamalardan geçiyor. Sağlam patlattılar bu balonu. İki günde ciddi bir zarar etti yatırımcısı zaten. Ama o balonun sesi biraz daha duyulacak, birkaç ay daha taşıyacaklar o zararı. Çünkü tarihten bugüne kadar baktığımız zaman da arkasında herhangi bir merkez bankasının olmadığı sınırlı bir varlıktan bahsediyoruz. Yani rezerv para niteliğini taşıyor altın. Şimdi Trump göreve geldikten sonra kendine bir yol haritası belirledi. Her ne kadar Trump'tan şu anda şikayet edilse de ben Trump'ın politikalarını çok mantıklı buluyorum, yani kendine göre mantıklı, kendi ülke politikası, kendi yol haritasına göre çok zeki bir adam ve çok güzel bir şekilde tıkır tıkır görevini yapıyor. Altın, işte göreve geldi, ticaret savaşları başladı falan hikayesinden ziyade Londra'daki altınların Amerika'ya transfer süreci vardı. Yani Trump altına da vergi getirecek endişesiyle birlikte ons altın tarafından yüzde 30 bir getiri gördük. Yani 2620 dolar seviyesinden başlatmış olduğu bu yükseliş trendini 3500 dolar seviyesine kadar devam ettirdi.

"BALONDU BU FİYATLAR"

Yine son 1 aya, son 1,5 aya baktığımız zaman altında altın alınabilecek bir seviyeden geçmiyordu. Yani onu özellikle ben belirtmek isterim. Son 1,5 aylık performansla altın fiyatları böyle altın alacağım kazanacağım... Türkiye'de şöyle bir görüntü var, bize çok normalleşti artık, bize çok normal geliyor, biraz da komik geliyor, hep böyle her yıl Türkiye'de kuyumcu önlerinde kuyruklar vardır, döviz büfesinin önünde kuyruklar vardır, sürü psikolojisi vardır. Biz coşkuyu seviyoruz, biz paniği seviyoruz. Bizde finansal okur yazarlık yok ki biz böyle bir sürü psikolojisi... Ne çıkmış mesela, bu sene modada ne var? Bitcoin, hop beraber bitcoine saldıralım, ne var bugün modada mesela, borsa var, oo hep beraber borsaya saldıralım. Böyle bir şey vardır Türkiye'de zaten. Şimdi yılın ilk çeyreğinde ne moda oldu? Altın. Herkes altıncı oldu, borsadan anlamayan, herkes altıncı oldu. Bir de kuyumcu çok olunca, fiziki ulaşım çok olunca, coşkuyu verdiler şöyle olacak böyle olacak falan, herkes bir şekilde rakam söylemeyi çok sever bizim toplumda, dolayısıyla balondu bu fiyatlar. Ve Trump tekrar 3500 dolar seviyesine kadar yükselince orada bir açıklama yaptı; yani ben Çin'e vergileri düşüreceğim çok yüksek dedi, Powell'ı da görevden almayacağım dedi. Adam resmen tek bir tuşla milyon dolarlar...

"FİYATA BAKMAYACAK MİKTARA BAKACAK"

O yüzden bizim minnacık yatırımcılar var ya elinde 3-5 tane çeyrek var, bilezik var falan, ben para kazanacağım falan diye hayal kuranlar var ya, öyle bir şey yok. O minnacık yatırımcılar uzun vadeli yatırımcı olması lazım, fiyata bakmayacak miktara bakacak. O yüzden altın tarafında çok iddialı olmamak lazım. Ben birkaç aydır altın tarafından uzak tutuyorum yatırımcıları, ki güçlü bir altın savunucusuyum biliyorsunuz yani. Alma zamanı var, satma zamanı var, yatırım yapma zamanı var, altın şu anda tehlikeli sularda geziyor, hala yüksek, yani 250 dolar, yılın en büyük sert satışı oldu mesela günlük bazda, 250 dolar geriledi. Gram altın tarafından 4350 lira seviyesi vardı, şu anda 4170 lira seviyesinde ama bir günde 200 lira gerilemek ne demek biliyor musunuz? Bir kilo altında 200 bin lira yapar. Kilolarca altınla işlem yapan insanlar için bir kilogram altında 200 bin lira yapar.

"BÜYÜK İHTİMALLE ÖNÜMÜZDEKİ YIL 6000 LİRADAN BAHSEDECEĞİZ"

O yüzden altın tarafından gelenekçi yatırımcılar her zaman uzun vadeyi baz alacak. Fiyata değil, miktara bakacak. Bundan 4,5 ay önce 3050 liraydı gram altın, şimdi 4170 liradan bahsediyoruz, büyük ihtimalle önümüzdeki yıl 6000 liradan bahsedeceğiz. Yatırımcının ayağı yere basmalı, uzun vadeli yatırımcı olmalı, elindeki miktarı sürekli uzun vadeli yatırım araçlarına bağlamalı.

"HAYALPERESTLİĞİ BİR KENARA BIRAKMAK LAZIM"

Bir kere şey de var; ben elimde altınım var ya bunu hiçbir şey yokken ortada, hani ev almayacağım, araba almayacağım, bir anda satıyorum diyorum mesela... Neymiş? Düşecekmiş. Ee düşecek tamam da sen hazır malını niye satıyorsun. Çünkü o satınca alttan alacakmış, para kazanacakmış, böyle bir hayal kuranlar da var maalesef. O yüzden bu hayalperestliği de bir kenara bırakmak lazım. Türkiye'de bu piyasayı bitirdiler. 3 yıl oldu biteli, biraz uyanalım. 3 yıl önce bu al sat piyasasını bitirmek için bankalardaki makas aralıklarını açtılar, küresel piyasalar ciddi bir belirsizlik içinde, puslu bir hava var, dolayısıyla altını konuşurken sadece düşecek mi yükselecek mi, ben çıktım şimdi sabah ekrana, diyorum ki altın fiyatların düşüş yönlü beklentimiz devam ediyor, aa o onu arıyor, o onu arıyor, hemen kulaktan kulağa, altın düşecekmiş gidelim bozduralım... Patladın, bitti, hazır karından da oldun yani, onu anlatmaya çalışıyorum

"SATIŞLARIN DEVAMINI BEKLİYORUZ"

Hızlı yükselişlerle birlikte, agresif yükselişlerle birlikte böyle sağlıksız fiyatlamalar da gündeme geliyor. Altın son 3 aydır Trump etkisiyle, Trump altına bilerek ve isteyerek yol verdi, bu arada durup dururken böyle altın coşmadı yani, kontrollü bir yükselişti, bilerek, ondan sonra tak balonu patlattılar. O balonu patlattıktan sonra günlük bazlı sert bir satış yaşanıyor, bu satışların devamını bekliyoruz.

"UZUN VADEYE BAKACAKSINIZ, KISA VADEYE DEĞİL"

Ama biz ne diyoruz her zamanki gibi fiziki altın yatırımcısına, gelenekçi yatırımcılar, uzun vadeye bakacaksınız, kısa vadeye değil. Yani önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl... Elime para geçtikçe böyle gıdım gıdım atayım, damlaya damlaya göl olur. Atıyorsun gıdım gıdım, ondan sonra bir bakıyorsun ev alacaksın, araba alacaksın falan bir bakıyorsun güzel bir birikim yapmışsın. Çünkü yıllık bazda gram altın Türkiye'de en fazla kazandıran yatırım aracı. Yıllık bazda en az yüzde 50 getirisi var"