SGK'dan o çalışanlar için değişiklik! 'Trafik cezası dahil tutanakları saklayın' uyarısı

SGK'nın, kayıt dışı istihdamın önlenmesi için, kendi denetim elemanlarının gerçekleştirdiği denetimler haricinde diğer kamu kurumlarının denetim elemanlarının denetimleri esnasında sigortasız çalıştığı tespit edilen her kişi için asgari ücretin 2 katı tutarında para cezası uygulandığı, işçinin de sigorta tescilinin yapıldığı aktarıldı.

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Habertürk'teki yazısında Ahmet Kıvanç, denetim elemanı olmayan kamu görevlilerinin raporlarına dayanarak kayıt dışı istihdamla mücadele edildiğini belirtti. Konuya dair genelgenin eski halinde, kamu idarelerinden alınan bilgi ve belgelerde veya kamu idarelerinin denetim elemanları dışında kalan polis jandarma gibi kolluk kuvvetleri, zabıta, doktor, veteriner, mühendis gibi memurlarınca düzenlenen ve işçinin sigortasız çalıştığı tespit edilen tutanağın düzenlendiği tarih itibarıyla işçiye prim günü verildiğini kaydeden Kıvanç, işçinin fiilen çalıştığına dair aynı ayda veya takip eden aylarda aynı iş yerinden birden fazla bilgi ve belgenin SGK’ya verilmesi durumunda, işveren tarafından aksi belgelendirilmediği sürece işçinin 'kesintisiz çalıştığı' kabul edilerek işlem yapıldığını anımsattı.

'KISMİ SÜRELİ' ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLECEK

Söz konusu genelgenin bu hükmünde SGK tarafından değişikliğe gidildiğini aktaran Kıvanç, yeni düzenlemeye göre; yüze karşı tebliğ edilen trafik ceza tutanakları esas alınıp yapılan tespitlerin, tespite yarar bilgi ve belgeler Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele – KADİM servisleri tarafından inceleneceğini belirtti. Kıvanç, kamu idarelerinden alınan bilgi ve belgelerde, SGK’nın denetim ve kontrol ile görevli memurlarının yaptığı tespitler ile kamu idarelerinin denetim elemanları dışında kalan kolluk, zabıta, doktor, veteriner, mühendis gibi görevlilerce düzenlenen tutanaklarda işçinin sigortasız çalıştığının tespit edildiği her bir kayıt için, işçiye tutanağın düzenlendiği tarih itibarıyla 1 gün hizmet kazandırılacağını aktardı. İşçinin aynı iş yerinde fiilen çalıştığına dair birden fazla bilgi ve belgenin SGK'ya intikal etmesi durumunda, en eski tarihli tespitin işe giriş tarihi olarak değerlendirileceğini belirten Kıvanç, aynı ay içindeki ve sonraki aylardaki tespit edilen her gün için bir gün hizmet kazandırılacağını, çalışma ilişkisinin 'kısmi süreli' çalışma olarak kabul edileceğini kaydetti.

Öte yandan sigortalı çalışmaya ilişkin tespit bulunmayan bir aydan sonra yapılan ilk tespitin de yeni bir işe giriş olarak değerlendirileceğini aktaran Kıvanç, bu durumda önceki çalışma ilişkisinin, hizmet kazandırılan son gün itibarıyla sona erdirileceğini belirtti.

Kıvanç "İlk ve son tespit arasındaki çalışmanın sürekli olduğu yönünde itiraz edilmesi halinde konu denetime sevk edilecek. İşçi itiraz edip hakkını aramazsa, sadece tutanak tutulan günlerde “kısmi süreli” çalışmış sayılacak" dedi.

İKİ GENELGE ARASINDA KRİTİK FARK

Söz konusu iki genelge arasındaki temel farkın bu noktada ortaya çıktığını vurgulayan Kıvanç, önceki genelgede aynı iş yerinde birden fazla kayıt dışı çalıştığı tespit edilen işçinin, işveren aksini ispatlamadıkça iş yerinde kesintisiz çalışma kabul edildiğini anımsatıp yeni genelgede ise birden fazla tutanak tutulsa bile, itiraz eden olmaması halinde kısmi çalışma sayılacağını kaydetti. Dolayısıyla işçinin aynı iş yerinde yalnızca tutanak tutulan günlerde çalışmış kabul edileceğini belirtti.

5 YIL İÇİNDE DAVA AÇMA HAKKI

Kıvanç, dolayısıyla trafik cezası başta olmak üzere, sigortasız çalıştığına dair hakkında rapor tutulan işçilerin, o iş yerinde sürekli çalışıyorsa SGK'ya bizzat başvurması gerektiğini belirtti. İşçilerin sigortasız da olsa işini kaybetme korkusuyla çalışırken şikayette bulunamadığının bir gerçek olduğunu vurgulayan Kıvanç, işçilerin o iş yerinde sürekli çalıştıklarına dair diğer belgelerle beraber bu tür tutanakları saklayıp sosyal güvenlik merkezlerine ya da sosyal güvenlik il müdürlüklerine işten ayrıldıklarında başvuruda bulunması gerektiğini aktardı.

Devamında Kıvanç "Sigortasız çalıştırılan kişilerin çalışmanın sona erdiği tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde dava açma hakkı bulunuyor. Beş yıllık süreyi kaçıranlar, dava açma hakkını kaybederler. Bu nedenle SGK’ya başvuru da beş yıllık dava açma süresi içinde yapılmalıdır" dedi.