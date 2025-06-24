Altın için 'Bu yıl bitti' çıkışı! Yükselmedi, düştü... 'Sisin içerisinde yürüyoruz'

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar olacak? Daima jeopolitik risklerden, gerilimlerden ve belirsizliklerden etkilenen ve yükseliş gösteren altın, bu kez İsrail - İran savaşına tepkisiz kalmıştı. Beklenen yükselişin görülmediği altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ateşkes' açıklamalarının ardından geriledi. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Uzmanlar, küçük yatırımcı için ne diyor? İşte detaylar...

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın sabah saat 07.24 civarında 4271 TL seviyelerinde seyrediyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın ise sabah saat 07.39 civarında 3349 dolar seviyelerinde seyrediyor.

"HER DÜŞÜŞÜ ALIM FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİRMEK LAZIM"

TV100'de konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Piyasalarda özellikle altın yıllık getirisini 4,5 ayda verdi, bitti, yani bu yıl bitti. 4,5 ayda 3.500 dolar, gram altın tarafında 4350. Evet yıl sonuna kadar 4.500 lira hedef konumunda tekrar, 3.500 dolar ons tarafta hedef konumunda ama çok hızlı bir getiriş sağladığı için savaşa rağmen yükselemeyen bir altın piyasası var. Şimdi küçük yatırımcı fiyata değil miktara odaklanması lazım. Gram altın ne olacak falan bunlar magazinsel şeyler. Çünkü dünyada şu anda savaş senaryolarının konuşulduğu ve izlendiği bir süreç var karşımızda. Düğün borcun var, altın almak için fırsat kolluyorsun, altın borcun var, her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmen lazım.

Mesela birkaç hafta sonra bu puslu hava dağıldıktan sonra, piyasa normalleştikten sonra mutlaka bir geriye dönüş, bunları da bir alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Yani açıkta kalmadan sürekli mala bakmak lazım, miktarı artırmak lazım"

"DÖRDÜ BİRDEN BENZER HAREKETLER GÖSTERECEKMİŞ GİBİ DURUYOR"

TGRT Haber yayınında konuşan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen ise şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ayına kadar altının çok ön plana çıktığını görmüştük. Fakat çok fazla yükselen altının fiyatından yatırımcıların bu savaş başlamadan önce daha yavaş yavaş platin, gümüş, paladyum gibi alternatif kıymetli metallere yöneldiğini görmüştük ki özellikle Çin'in yapmış olduğu platin ithalatı rekor seviyelere yükselmişti.

Böyle olunca birdenbire güvenli liman özelliği çıkınca yatırımcılar altın yerine işte altın gümüş rasyosu 106 seviyelerine kadar çıkmıştı, gümüşe yönelmeye başladılar, o da altın gümüş rasyosunun örneğin 93'ler seviyesine kadar gerilemiş durumda. Yani gümüş, platin, paladyum gibi alternatif kıymetli metallerin bir miktar daha ön plana çıktığını gördük. Bunlar daha ön planda yer alıyorlar ama ben bir süre artık bundan sonraki 2 aylık dönemde daha bir altınla beraber hareket edecek bir kıymetli metaller grubu olacağını

düşünüyorum. Çünkü zaten hem platin tarafında hem de gümüş tarafında bu fiyatlamaları yaptılar, artık bir süre beraber hareket ederler altınla beraber, dördü de birden sanki benzer hareketler gösterecekmiş gibi gözüküyor önümüzdeki 2 veya 3 aylık dönemde.

"TEMKİNLİ OLUNMASI GEREKEN BİR DÖNEM"

Oldukça dalgalı tabii ki bir dönemden geçiyoruz. Ben şu anda içinde bulunduğumuz piyasayı şuna benzetiyorum sisli bulunan bir yolun içerisindeyiz, yaya veya arabayla yürüyoruz bu sisin içerisinde. Önümüzü görmemiz mümkün değil, ne geleceğini de bilmiyoruz, yolun ne tarafa gideceğini de bilmiyoruz. O yüzden de mümkün olduğunca temkinli olunması gereken bir dönem. Bir harekete geçmek için daha çok destek seviyelerinin beklenmesi, yani yeni alımlar için destek seviyelerinin beklenmesi, yükselişlerde ise dirençler seviyesinde daha çok beklenilmesi, dirençler geçildiği zaman pozisyonların mutlaka taşınması gerektiği bir dönemin içerisindeyiz. Böyle bir dönem var. Yani yeni alımlar için zirveye gittiği zaman zirveden yeni alımlar yerine mümkün olduğunca destek seviyelerine çekildikçe yeni alımlar yapılmasını, direnç seviyelerine geldikçe parçalı satışlar yapılmasını direnç seviyeleri geçerse de pozisyonların tutulması gereken bir dönemin içerisindeyiz. Şu A veya B ürünü de tavsiye verilecek bir dönem değil. Oldukça temkinli olunacak bir dönem"