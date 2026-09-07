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Altın için 'Bulmacanın eksik kalan parçası': Kritik veriyi işaret etti

Altın, güçlü ABD istihdam verilerinin daha yüksek faiz oranları ile ilgili beklentileri güçlendirmesiyle 7 Eylül 2026 Pazartesi günü hafif geriledi. Uzmanlardan verilere dair çarpıcı yorum geldi.

Altın için 'Bulmacanın eksik kalan parçası': Kritik veriyi işaret etti
Hande Dağ

Altın fiyatları son dakika... Güçlü ABD istihdam verilerinin daha yüksek faiz oranlarına dair beklentileri güçlendirmesiyle 7 Eylül 2026 Pazartesi günü altında hafif gerileme kaydedildi. Piyasaların, Fed'in para politikasına dair yol haritasına daha fazla ışık tutması beklenen ve bu hafta açıklanacak önemli ABD enflasyon verilerini beklediği aktarıldı.
Altın için Bulmacanın eksik kalan parçası : Kritik veriyi işaret etti 1

"BULMACANIN EKSİK KALAN ASIL PARÇASI BU HAFTA AÇIKLANACAK ABD TÜFE VERİSİ"

Spot altın yüzde 0,5 düşüşle ons başına 4.405,47 dolara geriledi. Bloomberg HT'de yer alan habere göre; KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Veriler metal üzerinde bir miktar baskı oluşturdu ancak eylül ayında faiz artırımı için tamamen kesin bir tablo ortaya koymadı. Bulmacanın eksik kalan asıl parçası bu hafta açıklanacak ABD TÜFE verisi" dedi.
Altın için Bulmacanın eksik kalan parçası : Kritik veriyi işaret etti 2

ALTINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4435 dolar, en düşük 4389 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.24 itibarıyla 4404 dolar seviyesinde seyrediyor.
Altın için Bulmacanın eksik kalan parçası : Kritik veriyi işaret etti 3

Gram altın gün içinde en yüksek 6906 TL, en düşük 6836 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 08.09 itibarıyla 6854 TL seviyesinde seyrediyor.
Altın için Bulmacanın eksik kalan parçası : Kritik veriyi işaret etti 4

Waterer'ın "Güçlü bir enflasyon verisi, Fed’in faiz artıracağı yönündeki beklentileri güçlendirecek, tahvil getirilerini daha da yükseltecek ve altın üzerinde daha ağır bir baskı oluşturacaktır" değerlendirmesini yaptığı kaydedildi.

Altın için Bulmacanın eksik kalan parçası : Kritik veriyi işaret etti 5

Diğer yandan CME’nin FedWatch aracına göre yatırımcılar, Fed’in 15-16 Eylül’deki toplantısında faiz artırma ihtimalini yüzde 58,4 olarak fiyatlıyor.

Bu hafta ABD'de perşembe Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), cuma Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi açıklanacak.
Altın için Bulmacanın eksik kalan parçası : Kritik veriyi işaret etti 6

GÜMÜŞTE SON DURUM

Diğer yandan spot gümüş ise yüzde 0,2 düşüşle ons başına 66,03 dolara geriledi.

Altın için Bulmacanın eksik kalan parçası : Kritik veriyi işaret etti 7

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.855,11
6.856,06
% -0.62
08:40
Ons Altın / TL
212.937,78
213.056,11
% -0.73
08:55
Ons Altın / USD
4.396,97
4.397,57
% -0.74
08:55
Çeyrek Altın
10.968,17
11.209,65
% -0.62
08:40
Yarım Altın
21.867,79
22.419,31
% -0.62
08:40
Ziynet Altın
43.872,69
44.701,50
% -0.62
08:40
Cumhuriyet Altını
45.176,00
45.861,00
% -0.22
13:02
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gram altın Altın Gümüş ons altın altın fiyatları
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