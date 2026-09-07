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TİGEM 15 safkan Arap koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 erkek safkan elit Arap koşu tayının satışını yapacak.

TİGEM 15 safkan Arap koşu tayı satacak

İşletmenin Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre tayların satışı, hibrit model kapsamında açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, 22 Eylül saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak, 15 erkek safkan elit Arap koşu tayı tek tek satılacak.

Müşteriler, tayların özelliklerini belirten katalogları Genel Müdürlükten, TİGEM'in internet sitesinden veya sisteme kaydolarak "https://e-taysatis.tigem.gov.tr" adresinden, işletme ve hipodrom müdürlüklerinden temin edebilecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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