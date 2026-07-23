Altın için dev bankadan dikkat çeken tahmin!

Küresel piyasalarda altın fiyatları, yatırımcıların odağını ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararına çevirmesiyle birlikte son iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın işlem görüyor.

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları petrol fiyatlarını da etkiledi. Petrol fiyatları bu gelişmelerin ardından yüzde 1,5'in üzerinde yükselerek son altı haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı. Artan riskler, yatırımcıların yeniden altın gibi güvenli liman varlıklarına yönelmesine neden oldu.

ALTIN FİYATI TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

İngiliz bankacılık devi HSBC'den altın tahmini geldi. Dev banka, altın piyasasına ilişkin güncel değerlendirmesini yayımladı. Banka, kısa vadede yüksek faiz ortamı ve güçlü doların değerli metal üzerinde baskı oluşturacağını öngörerek 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini düşürdü. Ancak uzun vadeli görünümde önemli bir değişikliğe gitmeyen HSBC, yıl sonu hedefini ve sonraki yıllara ilişkin fiyat beklentilerini korudu.

HSBC, 2026 yılı için ons altın ortalama fiyat tahminini 4.864 dolardan 4.560 dolara indirirken, yıl sonu hedefini 4.750 dolar seviyesinde bıraktı. Bankanın Baş Değerli Metaller Analisti James Steel ise 2027 yıl sonu tahminini 5.025 dolar, 2028 ve 2029 beklentilerini sırasıyla 5.200 ve 5.300 dolar olarak yineledi.

KISA VADEDE FAİZ VE DOLAR ETKİSİ

HSBC'ye göre ABD'de yükselen reel tahvil faizleri ile güçlü dolar, altının kısa vadeli performansını sınırlayan iki temel unsur olmayı sürdürüyor.

Banka, faiz getirisi sağlamayan altının yükselen reel faiz ortamında yatırımcı açısından cazibesini kısmen kaybettiğine dikkat çekerken, doların güçlenmesinin de altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha maliyetli hale getirdiğini belirtti.

HSBC analistleri Willem Sels ile Lucia Ku, mevcut ekonomik görünümde altının kısa vadede dar bir bantta hareket edebileceğini değerlendirirken, 2026'nın geri kalanında fiyatların 3.800 ila 4.700 dolar aralığında seyretmesini beklediklerini ifade etti.