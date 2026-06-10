Altın için dev bankadan yeni tahmin: Altın daha da düşer mi?

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşle beraber altın yatırımcıları düşüşün devam edip etmeyeceğini veya nereye kadar sürebileceğini merak ediyor. Ons altın fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 4175 dolarla son 2,5 ayın dibini gördü.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; altın fiyatlarının petrol ile olan ilişkisinin son birkaç haftadır azaldığına vurgu yapan Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen "Bu, piyasanın odağının enerji kaynaklı ani enflasyon dürtüsünden yavaş yavaş uzaklaşarak; ABD para politikası beklentilerine, yüksek tahvil getirilerine ve dolara doğru kaydığını gösteriyor. Enflasyon endişeleri hazine tahvil getirilerini yüksek tuttuğu ve doları desteklediği sürece, sarı metalin kırılgan kalması muhtemel" dedi.

"AŞAĞI YÖNLÜ DESTEK SEVİYELERİNE ODAKLANDI"

Ole Hansen'in; altında sürdürülebilir bir toparlanmanın enflasyon beklentilerinde gerileme ve tahvil getirilerinde düşüşle destek bulabileceğini aktardığı kaydedildi. Onsta satıcıların şimdilik kontrolü elinde tuttuğunu ve yatırımcıların aşağı yönlü destek seviyelerine odaklandığını belirten Hansen'in "Uzun vadeli yatırımcılar ise enflasyon, enerji fiyatları ve FED’in politika yolu hakkında daha fazla netlik beklemeye devam ediyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Küresel piyasalarda fiziki altın destekli ETF'lerde mayıs ayında 2 milyar dolarlık çıkış yaşandığı, Avrupa'nın, 334 milyon dolarla giriş gözlemlenen tek bölge olduğu, Asya’da -1,2 milyar dolar olan altın fonlarından para çıkışının, Kuzey Amerika’da -1,1 milyar dolara ulaştığı kaydedildi. Küresel altın ETF'lerinin toplam varlıklarının da mayısta %2 azaltarak 604 milyar dolara gerilediği aktarıldı. Altın varlıklarının da 4 bin 121 tona düştüğü ve şubat ayındaki 4 bin 176 tonluk zirvenin altında kalmaya devam ettiği belirtildi.

"BİR SONRAKİ TEKNİK DESTEK SEVİYESİ..."

Analistlerin haziran ayında altın ETF'lerinden çıkışların sürdüğünü aktardığı vurgulanırken Standard Chartered Bank Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper'ın, yatırımcıların, altın destekli borsa yatırım fonlarındaki zarar eden pozisyonlarını tasfiye etmesiyle birlikte satış baskısının yoğunlaşabileceğini belirttiği kaydedildi. 4.250 dolarlık ons seviyesinde en az 270 ton altın varlığının zarar bölgesine geçtiğini aktaran Cooper'ın "Bir sonraki teknik destek seviyesi yaklaşık 4.100 dolar civarında bulunuyor" dediği belirtildi.

CITI'DEN HEDEF FİYAT

Diğer yandan Citigroup emtia araştırma ekibi de hafta başında paylaştığı bir notta, önümüzdeki 3 ay için altın fiyat hedefini ons başına 4.300 dolardan 4.000 dolara indirdi. İstikrar kazanan reel tahvil getirileri ve daha güçlü dolar eğilimine işaret eden analistlerin, merkez bankalarından gelen fiziki altın talebinin ve ETF girişlerinin de azaldığını, bunun da altında yükseliş ivmesini bir miktar azalttığını belirttiği kaydedildi.

Öte yandan ABD’li araştırma ve analiz şirketi Yardeni Research'ün, ons fiyatının 4.000 dolara kadar gerileyebileceği uyarısında bulunduğu da aktarıldı.