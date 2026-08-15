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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan eleştirilere sert tepki: "Bu dezenformasyonlar üreticiye hakarettir"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl hasat sezonunun 140 milyon tonluk üretimle tüm zamanların rekorunu kırarak kapanacağını belirterek tarım politikalarına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Bakan Yumaklı, "Bu ülkenin her alanda olduğu gibi tarımsal üretim alanındaki gücünü de 1 gram faydası olmayanların dezenformasyonlarıyla perdeleme çalışmalarını kabul etmiyorum. Biz bunu, bu ülkenin üreticisine hakaret olarak kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan eleştirilere sert tepki: "Bu dezenformasyonlar üreticiye hakarettir"
Mustafa Fidan

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Esencik köyünde buğday hasadına katılan ve biçerdöver kullanarak hasat yapan Bakan Yumaklı, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hasat döneminin sonuna yaklaşıldığını ve son 66 yılın en iyi yağış verileriyle tarım için son derece bereketli bir yıl geçirildiğini belirten Yumaklı, ülke genelinde arpa ve buğday hasadının yüzde 93 oranında tamamlandığını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı dan eleştirilere sert tepki: "Bu dezenformasyonlar üreticiye hakarettir" 1

BAKAN YUMAKLI'DAN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ

Yumaklı, "Hasat döneminin başında hemen hemen bütün zamanların rekorunu kıracağız demiştik. Gelen rakamlarla haklı olduğumuzu gördük. Allah nasip ederse hasat sezonunu 140 milyon tonluk bir üretimle kapatmış olacağız. Bu da bütün zamanların rekoru" diye konuştu.

"1 GRAM FAYDASI OLMAYANLARIN DEZENFORMASYONLARI..."

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bugün itibarıyla 11,5 milyon ton ürün aldığını, ihtiyaca binaen alım noktalarının 600'den 769'a çıkarıldığını ifade eden Yumaklı, tarım politikalarına getirilen eleştirileri hedef aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı dan eleştirilere sert tepki: "Bu dezenformasyonlar üreticiye hakarettir" 2

Türkiye'nin tarımsal gücünün farkında olmayanların dezenformasyon ürettiğini savunan Yumaklı, "Bu ülkenin her alanda olduğu gibi tarımsal üretim alanındaki gücünü de 1 gram faydası olmayanların dezenformasyonlarıyla perdeleme çalışmalarını kabul etmiyorum. Biz bunu, bu ülkenin üreticisine hakaret olarak kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YUMAKLI'DAN YANGIN UYARISI: "LÜTFEN ANIZ YAKMAYIN"

Hasat döneminin bitmesiyle birlikte başlayan anız yakma tehlikesine karşı da üreticileri uyaran Bakan Yumaklı, bu işlemin topraktaki canlılara zarar verdiğinin ve orman yangınlarına davetiye çıkardığının altını çizdi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı dan eleştirilere sert tepki: "Bu dezenformasyonlar üreticiye hakarettir" 3

Geçtiğimiz yıl Karabük, Eflani ve Kastamonu'da yaşanan tarihi orman yangınlarını hatırlatan Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Anızla birlikte börtü böceğin hayatını sona erdirerek başka bir felakete yol açmış oluyorsunuz. İşin diğer noktası da ormanlık alanlarla iç içe olan yerlerde anız yakımı mutlaka orman alanlarına sirayet ediyor. Geçtiğimiz sene bu bölge tarihinin en ağır yangınlarını yaşadı. Türkiye'nin her tarafındaki üreticilerimizden özellikle istirham ediyorum, lütfen anız yakmayın."

Yumaklı ayrıca, anız yakma konusunun artık ülke gündeminden çıkarılması gerektiğini belirterek, il ve ilçe tarım müdürlüklerinin bugünden itibaren hasadı biten bölgelerde üreticilere "anıza ekim" yönteminin faydalarını anlatacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
tarım eleştiri İbrahim Yumaklı
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