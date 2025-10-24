Altın için gözler 15.30'da! 9 haftalık trend son buldu: Piyasalar alev almıştı, Mayıs'tan bu yana en sert düşüş

Ons altın 18 Ağustos'tna başlayarak 17 Ekim’e kadar aralıksız bir şekilde yükselmişti. Geçen hafta 4.252 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, haftanın son işlem gününde 4 bin 112 dolar seviyesinde seyrediyor. Onsta haftalık değer kaybı son fiyatlamalar itibarıyla yaklaşık %-3,25 olarak gerçekleşti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

24 Ekim 2025 gram altın fiyatı 5 bin 560 TL’den güne başlıyor. Geçen hafta 5 bin 727 TL’den kapanış yapan gram fiyatında da haftalık değer kaybı yaklaşık %-2,75’e ulaşıyor.

Bu arada Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde ilk işlemlerde fiziki gram altın satış fiyatı 5 bin 920 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9 bin 665 TL’den gerçekleşiyor.

TÜFE BEKLENTİSİ NE?

Küresel piyasalarda Amerika Merkez Bankası'ndan (Fed) bu yıl 2 faiz indirimi bekleniyor. Fed’in faiz politikası için de kritik olan TÜFE’nin eylülde aylık bazda %0,4 artması ve yıllık bazda %3,1 olması bekleniyor.

AĞUSTOS AYINDA NE OLMUŞTU?

Ülkede Ağustosta yıllık TÜFE %2,9 olarak gerçekleşmişti. Beklentilere paralel ya da daha yüksek gelecek bir veri, enflasyonist baskıların da arttığına işaret edecek.

ALTINDA BEKLENTİLER

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD ve Çin devlet başkanlarının gelecek hafta beklenen görüşmesi dikkatle takip ediliyor. Ticaret savaşlarındaki gerginliklerinin giderilmesi halinde, piyasada “güvenli liman” talebinin de azalabileceği ifade ediliyor. Öte yandan ABD’nin Ukrayna'da ateşkes için Rusya’ya uyguladığı yeni yaptırımlar ise jeopolitik risk algısını yüksek tutuyor.

Analistler, ons fiyatında 4.000 doların önemli bir destek olduğunu belirterek, bu seviyenin üzerinde kalıcılık halinde, altının uzun vadeli yükseliş trendini koruyacağını ifade ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi