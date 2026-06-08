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Enerji piyasalarında savaş etkisi: Kömür yükselişte

Körfez geriliminin enerji piyasalarına yansımasıyla kömür fiyatları yükseldi. Newcastle kömürü son 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Enerji piyasalarında savaş etkisi: Kömür yükselişte

Asya piyasalarında referans gösterilen Newcastle kömür haziran vadeli kontratı yükselişini sürdürerek son 2,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Enerji piyasalarında arz endişeleri ve yaz aylarında artan talebin yanı sıra, Körfez'de tırmanan jeopolitik gerilimlerin de fiyatlar üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

5 Haziran'da ton başına 148,75 dolardan kapanan kontrat, bugün TSİ 16.10 itibarıyla yüzde 1,51 değer kazanarak 152,25 dolara yükseldi. Böylece Newcastle kömür fiyatları, Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Enerji piyasalarında savaş etkisi: Kömür yükselişte 1

KÖRFEZ GERİLİMİ VE HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ

Uzmanlar, Körfez bölgesindeki çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı'nda artan güvenlik risklerinin enerji ticaretine ilişkin endişeleri artırdığını belirtiyor. Dünya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve petrol sevkiyatının önemli bir bölümünün geçtiği boğazda yaşanabilecek olası aksaklıklar, doğal gaz fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Bu durum, elektrik üreticilerinin maliyet avantajı nedeniyle yeniden kömüre yönelmesine neden oluyor.

Enerji piyasalarında savaş etkisi: Kömür yükselişte 2

ARZ KISITLARI VE YAZ TALEBİ FİYATLARI DESTEKLİYOR

Endonezya'nın yeni ihracat düzenlemeleri nedeniyle kömür sevkiyatlarında yaşanan gecikmeler arzı kısıtlarken, Kuzeydoğu Asya'da yükselen sıcaklıklar ve artan klima kullanımı da talebi destekliyor. Çin başta olmak üzere bölgedeki büyük tüketicilerde yaz döneminde elektrik ihtiyacının artması beklenirken, doğal gaz piyasalarındaki belirsizlikler kömür fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

Avrupa göstergesi kabul edilen API2 Rotterdam kömürü vadeli kontratları da benzer bir seyir izledi. Mayıs sonunda ton başına 112 dolar seviyesinde bulunan kontratlar, bugün 137,30 dolardan işlem görerek dikkat çekici bir yükseliş kaydetti.
Kaynak: AA

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kömür newcastle Hürmüz Boğazı
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