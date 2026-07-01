Altın için 'Haziran 2027' tahmini: 'En etkili araçlardan biri'

Altın fiyatları son dakika... 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü ons altın fiyatı 4000 dolar seviyesinin altında seyrediyor. Dünkü işlemlerde yüzde 0,23 değer kaybı yaşayan ve 4007 dolardan kapanış yapan ons altında aylık kayıp yüzde -11,75 oldu. Geçtiğimiz seneyi 4322 dolardan tamamlayan ons fiyatında bu senenin ilk yarısındaki düşüş yüzde -8,0'e yaklaştı. Onsta uzun bir aradan sonra 4 aylık düşüş serisi gerçekleşti. Son olarak Temmuz-Ekim 2022 döneminde 4 ay arka arkaya fiyat düşüşü olmuştu.

Onstaki zayıf görünüm gram altın fiyatına da etki ediyor. Saat 06.00 itibarıyla ons altın 3979 dolardan fiyatlanırken gram altın 5970 TL'den güne başladı. Kapalıçarşı'daki kuyumcularda gram satış fiyatı sabah saatlerinde 6025 TL'den gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4018 dolar, en düşük 3970 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.24 itibarıyla 3976 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6029 TL, en düşük 5957 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.09 itibarıyla 5966 TL seviyesinde seyrediyor.

Orta Doğu'daki martta başlayan savaş sonrası dünya gündemi jeopolitik risklere kilitlenirken altın fiyatları da yüksek petrol, yüksek enflasyon ve yüksek faiz baskısı altına girip 5000 doların üzerinden kayıp yaşamaya başlamıştı. Büyük finans kuruluşları yıl sonu ons fiyatı tahminlerini 5000 doların altına çekerken, Goldman Sachs, Deutsche Bank ve ING'nin son tahminleri 4900-4650 dolar arasında değişiyor.

TAHMİNLER BELLİ OLDU

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; yapılan bir anket, merkez bankalarının beklentilerini ortaya koydu. Londra merkezli Resmi Para ve Finans Kurumları Forumu (OMFIF), 10 trilyon dolardan fazla varlığı yöneten 74 merkez bankası ile bir anket gerçekleştirdi. Ankete katılanların yüzde 61 gibi çoğunluğunun, ons altın fiyatının Haziran 2027'ye kadar 5000-6000 dolar arasında işlem görmesini beklediğinin ortaya çıktığı aktarıldı. Bu tahminin, güncel fiyatlara göre en az yüzde 25 prim beklentisine işaret ettiği vurgulandı.

"GİDEREK DAHA DA ÖNGÖRÜLEMEZ HALE GELEN BİR DÜNYADA..."

Altının artan jeopolitik belirsizlikten, devlet borçlarına dair endişelerden ve çok kutuplu bir para sistemine doğru kademeli evrimden en büyük faydalanan varlıklardan biri olarak ortaya çıktığına değinilen OMFIF'in raporunda, rezerv yöneticilerinin, giderek daha da öngörülemez hale gelen bir dünyada, ulusal servetlerini korumak için en etkili araçlardan biri olarak altını görmeye devam ettiğinin aktarıldığı kaydedildi.