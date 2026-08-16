Bugün çeyrek altın kaç TL? 16 Ağustos Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

16 Ağustos 2026'da altın fiyatları, yatırımcılar ve piyasa uzmanları tarafından izleniyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatları 4.376,43 Dolar seviyesindedir. Bu fiyatlar, ekonomik koşullar ve küresel piyasa dinamiklerine bağlı olarak şekillenmektedir. Makalede günün ilk verileri ele alınacaktır.

Bugünkü verilere göre ons altın fiyatı dalgalanma gösteriyor. Dolar cinsinden ons altın fiyatları, makroekonomik koşullara etkilenmektedir. Yatırımcılar, faiz oranları ve enflasyon beklentileri doğrultusunda fiyatların gelecekteki seyrini tahmin etmeye çalışıyor. Bu durum, piyasa üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Türk lirası üzerinden gram altın fiyatları da dikkat çekiyor. Gram altın alış fiyatı 6.736,33 TL, satış fiyatı ise 6.737,19 TL'dir. Gram altın, yatırımcılar için değer saklama aracı olmaya devam ediyor. Bu nedenle, fiyatlar dikkatlice takip edilmektedir.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 10.778,13 TL, satışta ise 11.015,31 TL olarak kaydedilmiştir. Yarım altın fiyatları ise alışta 21.488,89 TL, satışta ise 22.030,62 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar, geleneksel tasarruf aracı olarak çeyrek ve yarım altının popülaritesini göstermektedir.

Cumhuriyet altını da önemini korumaktadır. Bugün alış fiyatı 44.405 TL, satış fiyatı 45.077 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar, Cumhuriyet altını gibi bireysel yatırım araçlarının uzun vadeli getiri potansiyelini göz önünde bulundurmaktadır. Bu, piyasaya olan ilgiyi artırmaktadır.

Gremse altın fiyatları alışta 108.290 TL, satışta 109.110 TL'den işlem görmektedir. Ata altın alış fiyatı 44.173 TL, satış fiyatı ise 44.800 TL olarak güncellenmiştir. Ayrıca ziynet altının alış fiyatı 43.112,51 TL, satış fiyatı 43.926,49 TL'dir. Bu fiyatlar, piyasa dengesini etkileyen unsurlardır.

Bilezik fiyatlarına baktığımızda, 14 ayar bilezik gramı alışta 3.657,99 TL, satışta ise 4.870,47 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.594,38 TL, satış fiyatı ise 5.365 TL'dir. 22 ayar bilezik gramı alışta 6.088,48 TL, satışta 6.300,37 TL'den işlem görmektedir.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 6.702,648 TL, satışta 6.703,506 TL seviyelerine ulaşmıştır. Değerli metaller, portföy çeşitlendirmesi ve enflasyona karşı koruma sağlar. Bu, yatırımcılar için önemlidir.

Güncel altın fiyatları, takip edilmesi gereken dinamik bir piyasa göstermektedir. Ekonomik veriler ve politik gelişmelerle birlikte altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği merak edilmektedir. Yatırımcılar, bu durumu dikkatle izleyecektir.