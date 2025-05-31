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Altın için köprüden önce son çıkış! Uzman isimden yatırımcıya 'fırsat' uyarısı... Bu rakamı görmeden acele edin 'Yılın ikinci yarısında...'

Altın fiyatları, güvenli limana olan talebin azalması, aşağı yönlü baskıların oluşması ve gümrük vergilerine yönelik endişelerin azalması ile 4 gündür gerilemeye devam ediyor. Altın yatırımcısı hem ons altın hem de gram altını yakından takip ederken bir yandan da Fed'in "bekle-gör" politikasını da izliyor. Altın fiyatlarında nasıl gelişmelerin yaşanacağı merak edilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kısa vadeli düşüşlerin yatırımcı için fırsat sunduğuna dikkat çekti.

Altın için köprüden önce son çıkış! Uzman isimden yatırımcıya 'fırsat' uyarısı... Bu rakamı görmeden acele edin 'Yılın ikinci yarısında...'
Ezgi Sivritepe

Altın rekorları ve düşüşleri ile gündemden düşmemeye devam ediyor. İnişli-çıkışlı halleri ile yatırımcısını hep tetikte bekleten altın için yatırımcıların değerlendirmeleri ve tavsiyeleri kritik önem taşıyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerden, jeopolitik gerilimlerden, Trump'ın ve Fed'in kararlarından etkilenen altın için Haziran ayına girmeden yeni bir değerlendirme geldi.

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4 GÜN DEĞER KAYBETTİ

Perşembe günü ons altın 3 bin 270 dolar seviyesine kadar inmesinin nedeni gümrük vergilerine dair kaygıların azalması olarak görüldü. Ayrıca ABD Uluslararası Mahkemesi'nin uygulanan gümrük vergilerinin yetki aşımı olarak görmesi de dikkatlerde kaçmadı. Mahkeme'nin kararının ardından altın 4 gün boyunca değer kaybetti.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın yatırımcısı ise sarı metalin yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor. 4 bin 148 liradan satışta olan gram altın hafta boyunca 4 bin 80 lira ile 4 bin 210 lira arasında seyretti.

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UZMAN İSİMDEN ONS ALTIN DEĞERLENDİRMESİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın için önemli destek bölgelerinin olduğunu açıkladı. Memiş, ons altında 3.180, 3.150 ve 3.050 dolar seviyelerinin önemli olduğunu ifade etti ve 3 bin 330 dolar seviyesinin güçlü direnç noktası olduğunu aktardı.

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GÜNDEME O RAKAM GELEBİLİR!

Gram altın almak için bekleyenlere seslenen Memiş, 4 bin 100 liranın altındaki fiyatların alım için avantaj sunduğunu dile getirdi. Yılın ikinci yarısı için tahminlerini paylaşan Memiş, ons altında 3.500 dolar, gram altında ise 4.500 TL seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktardı.

Memiş, bu seviyeler öncesinde yatırımcı için alım fırsatının olabileceğini ifade ederek "son alım fırsatı olabilir" dedi.

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FİYATLAR DÜŞERKEN FIRSAT KAPISI ARALANIYOR

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşler, kısa vadede yatırımcılara cazip alım imkânları sunuyor. Uzmanlar, yaz aylarından itibaren fiyatlarda sert yükselişler yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle yatırımcıların, piyasaları yakından takip ederek fırsatları değerlendirmesi önem kazanıyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.147,87
4.148,96
% -0.55
23:59
Ons Altın / TL
128.761,95
129.277,91
% -0.55
23:59
Ons Altın / USD
3.288,72
3.289,59
% -0.87
23:59
Çeyrek Altın
6.636,58
6.783,55
% -0.55
23:59
Yarım Altın
13.231,69
13.567,11
% -0.55
23:59
Ziynet Altın
26.546,34
27.051,24
% -0.55
23:59
Cumhuriyet Altını
27.446,00
27.861,00
% -0.39
17:12
Hissenet
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