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Altın için kritik hafta... Açıklanan veriler sonrası sarı metalde ivme nereye kayacak? Fiyatı düşsün diye tavsiye verdi!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.10.2024 12:54
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Ekim ayının ilk haftasında ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin açıklanması ve İran'ın İsrail'e füze saldırısı sonrası altın fiyatları hareketlenmişti. Kapalıçarşıda 3 bin TL'yi gören altın için 7 Ekim haftasında nasıl bir dalgalanma yaşayacağı ise merak konusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın için kritik açıklamalarda bulundu. Yıldırımtürk, altında yorgunluk olduğunu aktardı.

Ekim ayınıın ilk haftası İran'ın İsrail'e füze saldırı düzenlemesi, ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin açıklanması, TÜİK'in enflasyon verisini açıklamasından dolayı oldukça yoğun geçti.

Piyasalar bu verilerle hareketlenince yatırımcı 7 Ekim 2024 haftasında altında nasıl bir hareketliliğin meydana gelebileceğini merak etmeye başladı. Ekonomim'in haberine göre, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, bazı değerlendirmelerde bulundu.

VERİLER SONRASI BİRAZ GERİLEDİ

Yıldırımtürk, ABD'de açıklanan verilerin olumlu gelmesi sonrası gün içinde aşağı yönlü bir seyir oluştuğunu ifade ederek, "Hafta sonu riski almak istemeyen yatırımcı ve fonların satışlarıyla birlikte tekrar bir miktar yükseliş olduğunu gözledik. Rakamsal olarak söylemek gerekirse altın fiyatları, istihdam verileri açıklandıktan sonra 2.638 dolarlara kadar geldi. Burası kısa süreli teknik destek seviyesiydi. Buradan da tekrar 2.655 dolar seviyesini geldi” dedi.

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ALTIN YORULDU

Altında yorgunluk belirtilerinin olduğunu aktaran Yıldırımtürk, bu hafta sarı metalin nasıl bir seyir izleyeceğini anlatı. Yıldırımtürk, şu cümleleri kurdu:

“Önemli bir jeopolitik gelişme yaşanmadığı takdirde ekimin ikinci haftasında altın fiyatlarının bu noktada bir gerileme yaşanabilir. Özellikle 2.638 seviyesi kırılırsa dolar/ons bazında 2610 dolar ons seviyelerine doğru geri çekilme söz konusu olabilir. Ancak bu fiyatların gerileyeceği anlamına gelmez, bir düzeltme hareketi gerçekleşmiş olur. Yukarı yönlü seyirlerde ise 2.665 dolar seviyesi geçilirse tekrar 2.670 seviyelerini görebiliriz. Fakat şimdilik FED’in 50 baz puanlık faiz indiriminden sonraki hızlı yükselişin hazmetme süresi yaşanacak diye düşünüyorum”

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İTHALAT YAPILIRSA ALTIN FİYATI DÜŞEBİLİR

Dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin iç piyasada altın fiyatlarını nasıl etkileyebileceğini söyleyen Yıldırımtürk, "İç piyasada ithalatta azalma var. Bu nedenle iç piyasa ile dış piyasa arasındaki makasın hayli açıldığını gözlemliyoruz. Dışarıda altın fiyatları 2.638 dolar/ons seviyesine inse de iç piyasada kilogramda 4.500 dolarlık fark devam ediyor. Bu da yaklaşık 120 dolar/ons demek" şeklinde konuştu.

Yıldırımtürk, önümüzdeki günlerde ithalat yapılması takdirde altın girişi olduğu için bu farkın önce 4.000 sonra 3.500 dolar seviyesine ineceğini tahmin ettiğini aktardı.

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Yıldırımtürk sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Fark daralır ve dış piyasada altının 2.600 dolar/ons seviyesine indiği senaryoda iç piyasada 3.000 TL seviyeleri belki 2.975-2950 TL seviyeleri görülebilir. Fiyatların yükseldiği senaryoda 3.100 TL seviyelerini göreceğiz diye düşünüyorum”

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Anahtar Kelimeler:
ons altın Kapalıçarşı mehmet ali yıldırımtürk
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