FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. Altın için kritik rakam 'Yıl sonunu beklemeden de aşabilir' Yükseliş sinyali 'Yönü yukarı doğru'

Altın için kritik rakam 'Yıl sonunu beklemeden de aşabilir' Yükseliş sinyali 'Yönü yukarı doğru'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
29.01.2025 13:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarında son durum! Altın yatırımcıları hem gram altının hem de ons altının seyrini dikkatle takip ederken yıl sonu için altın tahminleri de merak ediliyor. Yeniden yükseliş hareketi göstermeye başlayan altında yönün nasıl olacağına dair uzmanlarda değerlendirmeler de geliyor. Yıl sonu için altının ons fiyatının 3 bin doları aşacağına dair tahminlere yeni bir yorum daha geldi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın ne kadar olacak? İşte altın tahminleri...

Altın için kritik rakam 'Yıl sonunu beklemeden de aşabilir' Yükseliş sinyali 'Yönü yukarı doğru'

Altın fiyatları yükselecek mi? Altının onsu 3 bin doları aşar mı? Gram altın ne kadar olacak? Altın yatırımcıları bu soruların yanıtını araştırırken uzmanların değerlendirmeleri de merakla bekleniyor. Yeniden bir yükseliş seyri gösteren altında yaşanacak yeni gelişmeler dikkatle takip edilirken özellikle yıl sonu için altının ons fiyatına dair çeşitli tahminlerde bulunuyor. Peki, altın yükselmeye devam edecek mi? İşte detaylar...

iStock-1882463612

Habertürk canlı yayınında Serap Belet, "Troy kıymetli maden bir değerlendirme yapmış. 2025 yılı beklentileri raporunda altının 3 bin doları aşacağını öngörmüş. Şu son değerlendirmeyi size sorayım altın onsu 2025'te 3 bin doları aşar mı?" sorusunu yöneltti.

thumbs_b_c_4902211abbe248f884208a089f508838

"ALTININ YÖNÜ YUKARI DOĞRU"

Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım yanıt olarak yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

thumbs_b_c_bb37f9b20e67d0aa3118ad28b1f950c2

"Hem tarih hem de fiyat vermek aslında zor. Yani çok da gerçekçi değil ama altının yönü yukarı doğru, yükseliş yönünde.

AA

"3 BİN DOLARI YIL SONUNU BEKLEMEDEN DE AŞABİLİR"

Dolayısıyla 3 bin doları yıl sonunu beklemeden de aşabilir. Hatta yani 3 bin doların epeyce üzerine çıkar, sonra geri de gelebilir. Dolayısıyla bütün bu dalgalanmaları dikkate alınca hani yıl sonu 31 Aralık işte şu fiyat; yani bu hakikaten mucizeye girer. Dolayısıyla ben altının genel olarak uzun vadeli trend olarak yükselmekte olduğu, şartların ve koşulların altını yükseltmeye doğru gittiğini görüyorum.

thumbs_b_c_c270f2074e57977cfe2d2371fe4e0609

Çünkü faiz de düşüyor ama Amerika'da hala para bol değil o anlamda, geniş para politikası uygulanmıyor. Ama geniş maliye politikası uygulanıyor. Yani Amerikan hazinesi yapmış olduğu borçlanma ve harcamalarla aslında sadece hazine değil, işte devletin tümü ortalığa çok büyük bir dolar likiditesi çıkartıyor. Büyüme gerçekleşiyor. İşte son olarak açıklanan Amerikan büyümesi 3.2. Ortalama Amerikan büyümesinin gayet üstünde. Çünkü Amerikan ekonomisi yüzde 2,5 normalde büyüyor, uzun vadeli hedef de 2. Şimdi böyle bakınca dolar artıyor, doların değeri de düşmüyor aslında, kısmen de arttı son zamanlarda. Ama bu da altını fazla baskılayamadı. Amerikan faizleri de kısmen yükseldi ama şu an geri geldi, 5'e doğru giderken işte yüzde 4.80'e çıktı, şu anda 4.52. Yani bu faiz düşüşü bir yandan destek veriyor ama doların yüksek dolar da geriledi gerçi yani.

thumbs_b_c_d7e018e6c7ec445614caa478e976e00e

"GELİŞMELER, ALTINA DESTEK VERİYOR"

Mesela Ortadoğu'da ateşkesin olması elbette altın fiyatlarını yumuşatıcı yönde etki yapar. Ondan sonra Rusya Ukrayna Savaşı'nı durdurma ihtimali ki bence var ve kuvvetli bir ihtimal, o da yine altın fiyatlarını jeopolitik açıdan gevşetir. Ama buna karşılık dünya ekonomisinde belirsizlik, Amerika'nın bizzat işte Kanada'yı da, isterim Grönland'ı da isterim, Meksika körfezini de Amerikan Körfezi yapıyorum, Panama Kanalı'nı da geri istiyorum gibi böyle bizzat dünyanın en büyüğünden bir istikrarsızlığa yol açacak gelişmelerin kapısının aralanması da yine altına bence destek veriyor. Ve bu tür açıklamaların ya da gelişmelerin gündemde olacağı ve Trump'ın işte başkan olduğu sürece belirsizliklerin de çok da fazla azalmayacağı tahmin ediliyor"

thumbs_b_c_db909497ccc852aabd3cea2300ef24bd

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.173,20
3.173,76
% -0.07
14:43
Ons Altın / TL
98.687,09
98.710,32
% -0.08
14:58
Ons Altın / USD
2.759,16
2.759,55
% -0.17
14:58
Çeyrek Altın
5.077,11
5.189,09
% -0.07
14:43
Yarım Altın
10.122,49
10.378,19
% -0.07
14:43
Ziynet Altın
20.308,45
20.692,90
% -0.07
14:43
Cumhuriyet Altını
21.004,00
21.321,00
% 0.17
14:32
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın ons altın altın fiyatları altın fiyatı altın fiyatlarında son durum altın tahminleri altın tahmin altın fiyatında son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

IBAN’a para gönderenler dikkat! EFT'de yeni dönem başlıyor

IBAN’a para gönderenler dikkat! EFT'de yeni dönem başlıyor

Otel yangını hakkında şaşırtıcı iddia! Günlerdir farklı biliniyordu

Otel yangını hakkında şaşırtıcı iddia! Günlerdir farklı biliniyordu

Altın için kritik rakam 'Yıl sonunu beklemeden de aşabilir'

Altın için kritik rakam 'Yıl sonunu beklemeden de aşabilir'

Fatih Portakal sessizliğini bozdu! 'Büyükelçiliği kaptın' ve 'seni de mi satın aldılar' eleştirilerine yanıt

Fatih Portakal sessizliğini bozdu! 'Büyükelçiliği kaptın' ve 'seni de mi satın aldılar' eleştirilerine yanıt

Bitcoin'le ilgili şehir efsanesi geçek oluyor... Avrupa'da ilk olacak

Bitcoin'le ilgili şehir efsanesi geçek oluyor... Avrupa'da ilk olacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.