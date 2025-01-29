Altın için kritik rakam 'Yıl sonunu beklemeden de aşabilir' Yükseliş sinyali 'Yönü yukarı doğru'

Altın fiyatları yükselecek mi? Altının onsu 3 bin doları aşar mı? Gram altın ne kadar olacak? Altın yatırımcıları bu soruların yanıtını araştırırken uzmanların değerlendirmeleri de merakla bekleniyor. Yeniden bir yükseliş seyri gösteren altında yaşanacak yeni gelişmeler dikkatle takip edilirken özellikle yıl sonu için altının ons fiyatına dair çeşitli tahminlerde bulunuyor. Peki, altın yükselmeye devam edecek mi? İşte detaylar...

Habertürk canlı yayınında Serap Belet, "Troy kıymetli maden bir değerlendirme yapmış. 2025 yılı beklentileri raporunda altının 3 bin doları aşacağını öngörmüş. Şu son değerlendirmeyi size sorayım altın onsu 2025'te 3 bin doları aşar mı?" sorusunu yöneltti.

"ALTININ YÖNÜ YUKARI DOĞRU"

Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım yanıt olarak yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Hem tarih hem de fiyat vermek aslında zor. Yani çok da gerçekçi değil ama altının yönü yukarı doğru, yükseliş yönünde.

"3 BİN DOLARI YIL SONUNU BEKLEMEDEN DE AŞABİLİR"

Dolayısıyla 3 bin doları yıl sonunu beklemeden de aşabilir. Hatta yani 3 bin doların epeyce üzerine çıkar, sonra geri de gelebilir. Dolayısıyla bütün bu dalgalanmaları dikkate alınca hani yıl sonu 31 Aralık işte şu fiyat; yani bu hakikaten mucizeye girer. Dolayısıyla ben altının genel olarak uzun vadeli trend olarak yükselmekte olduğu, şartların ve koşulların altını yükseltmeye doğru gittiğini görüyorum.

Çünkü faiz de düşüyor ama Amerika'da hala para bol değil o anlamda, geniş para politikası uygulanmıyor. Ama geniş maliye politikası uygulanıyor. Yani Amerikan hazinesi yapmış olduğu borçlanma ve harcamalarla aslında sadece hazine değil, işte devletin tümü ortalığa çok büyük bir dolar likiditesi çıkartıyor. Büyüme gerçekleşiyor. İşte son olarak açıklanan Amerikan büyümesi 3.2. Ortalama Amerikan büyümesinin gayet üstünde. Çünkü Amerikan ekonomisi yüzde 2,5 normalde büyüyor, uzun vadeli hedef de 2. Şimdi böyle bakınca dolar artıyor, doların değeri de düşmüyor aslında, kısmen de arttı son zamanlarda. Ama bu da altını fazla baskılayamadı. Amerikan faizleri de kısmen yükseldi ama şu an geri geldi, 5'e doğru giderken işte yüzde 4.80'e çıktı, şu anda 4.52. Yani bu faiz düşüşü bir yandan destek veriyor ama doların yüksek dolar da geriledi gerçi yani.

"GELİŞMELER, ALTINA DESTEK VERİYOR"

Mesela Ortadoğu'da ateşkesin olması elbette altın fiyatlarını yumuşatıcı yönde etki yapar. Ondan sonra Rusya Ukrayna Savaşı'nı durdurma ihtimali ki bence var ve kuvvetli bir ihtimal, o da yine altın fiyatlarını jeopolitik açıdan gevşetir. Ama buna karşılık dünya ekonomisinde belirsizlik, Amerika'nın bizzat işte Kanada'yı da, isterim Grönland'ı da isterim, Meksika körfezini de Amerikan Körfezi yapıyorum, Panama Kanalı'nı da geri istiyorum gibi böyle bizzat dünyanın en büyüğünden bir istikrarsızlığa yol açacak gelişmelerin kapısının aralanması da yine altına bence destek veriyor. Ve bu tür açıklamaların ya da gelişmelerin gündemde olacağı ve Trump'ın işte başkan olduğu sürece belirsizliklerin de çok da fazla azalmayacağı tahmin ediliyor"