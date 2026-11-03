Bakan Işıkhan açıkladı! Emekli maaşlarına ek iyileştirme hazırlığı

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş düzenlemesine ilişkin açıklama, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukların farkında olduklarını belirterek refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

EMEKLİLERE İLAVE İYİLEŞTİRME

Bakan Işıkhan, 2027 yılı ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen yeni bir çalışma yürüttüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz."

EMEKLİLER ARASINDAKİ GELİR FARKLARI DA GÖZETİLECEK

Hazırlanan çalışmada emekliler arasındaki gelir farklılıklarının dikkate alınacağını belirten Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda adalet ve hakkaniyet odaklı bir yaklaşım üzerinde durulduğunu söyledi.

Işıkhan, düzenlemenin emeklilerin alım gücünü ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçladığını ifade ederek sürecin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütüldüğünü kaydetti.

2027 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ ARALIKTA BAŞLAYACAK

Bakan Işıkhan, 2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik takvimi de açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında toplanacağını belirten Işıkhan, görüşmelerin kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirileceğini bildirdi. Komisyon toplantılarında yeni yılda uygulanacak asgari ücret tutarı ele alınacak.