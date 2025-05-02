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Altın için kritik saat 15.30! 'Ballı kaymak olur' Rekor için tarih verdi 'Nasıl gelirse gelsin...' Gözler artık sadece orada

Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran altını gören bazı yatırımcılar panik alımlar yapmış bazıları ise altının geri çekilmesini beklemişti. Son günlerde ise gram altın değer kaybederek bazı yatırımcıların beklentilerini karşılamıştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, saat 15.30'u işaret ederek yatırımcı için kritik açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Altın için kritik saat 15.30! 'Ballı kaymak olur' Rekor için tarih verdi 'Nasıl gelirse gelsin...' Gözler artık sadece orada
Ezgi Sivritepe

Altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda peş peşe yükselişler kaydetmiş ve yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Fiyatların hızlı yükselişini gören bazı vatandaşlar hızlı alımlar yaparken bazı vatandaşlar ise fiyatların düşeceği anı bekliyordu. Piyasaların çok hareketli olduğu haftalar geride kalırken gram altın 3 bin 958 seviyesine kadar geriledi.

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Fiyatlar bir yukarı bir aşağı ivmelenmesinin en büyük nedeni Trump'ın hamleleri olarak görülüyor. Çin'e yönelik gümrük tarifelerinin ardından daha farklı açıklamalarda bulunması, piyasalarda oluşan belirsizlikler, Fed Başkanı Powell'ı görevden alma ihtimalinin bulunduğunu söylemesi gibi etkenler altın fiyatlarının katlanarak yukarı hareketlenmesine neden oldu.

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TRUMP'IN KARARLARI ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Agresif yükselişinin ardından özellikle Trump'ın tarifeler hakkında daha ılıman bir tablo çizmesi sarı metalin geri çekilmesine neden oldu. Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşında Putin'in müzakerelere yönelik ılıman açıklamaları da altın fiyatlarının düşmesini etkileyen bir diğer neden oldu.

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ALTIN İÇİN KRİTİK SAAT

Yatırımcı fiyatlarının geri çekilmesi ardından altın alımını hızlandırıp hızlandırmama konusunda kararısızken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TSİ 15.30'u işaret etti ve ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerinin altın piyasasında nasıl bir etki oluşturabileceğini söyledi.

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ALTIN NE KADAR OLACAK?

Memiş, ons altının 3 bin 500 dolar seviyelerinden 3 bin 250 dolara kadar gerilediğini söyledi düşüş beklentisinin olduğunu kaydetti. "Benim beklediğim seviyeler daha gelmedi" diyen Memiş, gram altının 4 bin lira seviyesinin altına sarkmadan bir pozisyon alınmaması gerektiğini kaydetti ve şu sözleri kullandı:

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"Malum biz çizgimizi, yol haritamızı hiç bozmuyoruz. Biz ne istediğimizi bilen insanlarız. Büyük fotoğrafa bakıyoruz. Sessiz bir şekilde sadece izlemeye devam ediyoruz"

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GÖZLER 15.30'DA

Ons altın ve gram altında köpük fiyatlamaların olduğunu ifade eden Memiş, ikinci bir atağı yaz aylarında beklediğini söyledi ve, " Saat 15.30 çok önemli çünkü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak" dedi.

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Verinin açıklanmasının ardından piyasada sert bir dalgalanmanın olacağını belirten Memiş, "Burada belirsizlik hala devam ediyor. Çünkü, sürprizlere açık bir veri" cümlelerini kurdu ve şu sözleri sarf etti:

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"Sonuçta veri nasıl gelirse gelsin tepki yükselişleri gelse de tekrar veriden kaynaklı yükselişle haftayı tamamlasa da ons altın veya gram altın yine düşüş yönlü beklentimiz devam edecek. Tam tersi olursa yani bu baskılama devam ederse o zaman ballı kaymak. Bizim beklentilerimiz yavaş yavaş gerçekleşiyor anlamını taşır"

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.033,68
4.034,14
% 0.75
09:05
Ons Altın / TL
125.744,41
125.763,69
% 0.99
09:20
Ons Altın / USD
3.260,39
3.260,70
% 0.67
09:20
Çeyrek Altın
6.453,89
6.595,82
% 0.75
09:05
Yarım Altın
12.867,45
13.191,64
% 0.75
09:05
Ziynet Altın
25.815,56
26.302,60
% 0.75
09:05
Cumhuriyet Altını
26.868,00
27.274,00
% -1.61
14:33
Hissenet
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