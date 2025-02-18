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Altın için kritik tahmin 'Kazandırmaktansa kaybettirebilir' Yeni rekorlar...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
18.02.2025 09:01
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Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın almak için doğru zaman mı? Elinde altın bulunduran da altın almayı düşünen de bu soruların yanıtını merak ediyor. Yıla hızlı başlayan altın, adeta rekorlara doymuyor. Altındaki kritik yükseliş, yatırımcıların da kafasında çeşitli soru işaretleri yaratıyor. Peki, altında yeni rekorlar gelecek mi? Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altında son durumu değerlendirip tahminlerini açıklarken kritik uyarılarda da bulundu.

Altın için kritik tahmin 'Kazandırmaktansa kaybettirebilir' Yeni rekorlar...

Altın yıla hızlı bir başlangıç yaptı. Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor gelirken altın yatırımcısı ise ne yapacağı konusunda kararsızlık yaşıyor. Hem altın almak isteyenler hem de elinde altın bulundurup altını bozdurmayı düşünenler altın fiyatlarındaki hareket nedeniyle doğru hamlenin ne zaman yapılmasının daha mantıklı olacağını araştırıyor. Uzmanlar ise yeni zirvelere işaret ederken yatırımcılara kritik uyarılarda bulunuyor. İşte altında son durum ve altın tahminleri...

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"ALTIN YILA HIZLI BAŞLADI"

CNN Türk yayınında konuşan Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı şu ifadeleri kullandı:

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  1. haftaya da yükselişle başladığını görüyoruz. Geçtiğimiz haftaya kadar yüzde 10'luk değer kazanımı sağlamıştı ons altın, bu hafta itibarıyla yüzde 12'ye yakın bir değer kazanımı var dolar bazlı, TL bazlı da yüzde 13'e yakın bir değer kazandığını görüyoruz.

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Geçtiğimiz yıl ons altında yüzde 30 değer kazanımı olmuştu. Bu yıla baktığımızda sadece 1,5 aylık süreç içerisinde yüzde 12'lik değer kazanımı görüyoruz. Altın yıla hızlı başladı.

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Gram aslında yükselişle başladı. 3430 TL civarındaydı, 3450'den satılıyor 1 gram altın. Çeyrek altın 5650 TL'den satılıyor bir çeyrek altın 22 ayar oluyor biliyorsunuz çeyrek altın ve yarım altın, 1 gram ise 24 ayar oluyor. Yarım altın ise 11200 TL'den satılıyor.

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ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Tarife uygulanan ülkelerden de Amerika mallarına yeniden onların da misilleme tarife uygulayabileceği açıklamaları belirsizlik yaratıyor. Para da belirsizliği sevmez. Belirsizliğin olduğu ortamlarda da altın yükselir. Altının aslında temel nedeni yüzde 60 Trump yüzde 40 da jeopolitik gelişmeler diyebiliriz.

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ALTINDA YENİ REKORLAR GELİR Mİ?

Kısa vadeli tahmin etmek çok zor ama altında yeni rekorlar önümüzdeki süreçte yeni zirvelerin geleceğini gösteriyor bize.

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ALTIN ALMAK YA DA SATMAK MANTIKLI MI?

Bozdurmak için aslında erken diyebiliriz. Altın almak isteyenler açısından ise beklemeleri gereken bir süreç diyebiliriz. Panik alımları ve panik satımları şu an yatırımcıyı kaybettirebilir tam tersi kazandırmaktansa. O yüzden fiyatların oturmasını beklemek şu an altın almak isteyenler açısından daha mantıklı bir hareket olabilir"

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.396,61
3.396,96
% 0.58
09:17
Ons Altın / TL
105.591,45
105.640,12
% 0.56
09:32
Ons Altın / USD
2.912,48
2.912,74
% 0.5
09:32
Çeyrek Altın
5.434,57
5.554,03
% 0.58
09:17
Yarım Altın
10.835,18
11.108,06
% 0.58
09:17
Ziynet Altın
21.738,30
22.148,17
% 0.58
09:17
Cumhuriyet Altını
22.928,00
23.274,00
% 0.66
16:43
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