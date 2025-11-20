FİNANS

Altın için nefesler tutulmuştu! Tabela kırmızıya döndü

Altın fiyatlarında son dakika... Altın piyasasındaki son gelişmeleri yakından takip edenler ABD tarım dışı istihdam verilerini yakından ediyor. Piyasanın adeta kaderi olan veri öncesi ise altının son durumu merak ediliyor. Peki kritik veri öncesi tarım dışı istihdam verisi ne oldu? Beklentiler ne yöndeydi? İşte 20 Kasım 2025 altın fiyatları...

Ezgi Sivritepe

Altın son dakika! ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Piyasaların heyecanla beklediği veri saatlerin 16.30'u göstermesi ile belli oldu. Altın yatırımcıları için kritik olan veri öncesi nefesler tutulmuştu. Eylül ayında tarım dışı istihdam verisinin açıklanması ile tabela tamamen yeşile dönmüştü. Altın yatırımcısı bugün ABD'den gelecek kritik verinin sonucunun merak ediyor.

ABD'de hükümetin kapalı olmasından dolayı tarım dışı istihdam verisi bugün açıklandı. Eylül ayına ilişkin istihdam raporu bugün TSİ 16.30'da yayımlandı. Bugün açıklanan istihdam raporu da piyasaların odağında bulundu. Analistler, iş gücü piyasası verilerinin kötü gelmesi durumunda Fed'in faiz indirim beklentilerinin bir miktar artabileceğini söylemişti.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ AÇIKLANDI!

Piyasaların heyecanla beklediği tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Ancak, tarım dışı istiham verisi açıklanmadan önce altın tabelasında son durum şu şekildeydi:

ABD'de tarım dışı istihdam verisi için beklentiler 53K olarak açıklanmıştı. 20 Kasım 2025 tarihinde açıklanan veri ise 119K oldu. ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 119 binle beklentilerin çok üzerinde artarken, işsizlik oranı yüzde 4,4'e yükseldi.

Ekim ayına ait istihdam raporu yayımlanmayacak. Ancak kasım ayı raporu ekim ayına ait bazı verileri de içerecek.

ALTIN SON DAKİKA!

Peki, kritik verinin açıklanmasının ardından piyasalardan ilk tepki nasıl oldu? İşte gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, Ata altın fiyatları... Kapalı Çarşı altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.555,13
5.555,88
% 0.09
17:09
Ons Altın / TL
173.035,74
173.103,98
% 0.25
17:24
Ons Altın / USD
4.084,20
4.084,71
% 0.2
17:24
Çeyrek Altın
8.888,21
9.083,86
% 0.09
17:09
Yarım Altın
17.720,86
18.167,72
% 0.09
17:09
Ziynet Altın
35.552,83
36.224,33
% 0.09
17:09
Cumhuriyet Altını
38.281,00
38.864,00
% -0.72
17:02
