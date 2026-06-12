BİM'e DJI Drone geliyor! 19 Haziran 2026 BİM kataloğu

BİM’e bu hafta teknoloji tutkunları için DJI drone, akıllı telefon ve televizyon; mutfaklar için şık porselen takımları, çelik tencereler ve LAV bardakları geliyor. Ev konforunu artıracak vantilatörler, mini buzdolabı ve ankastre setler elektrikli ev aletleri arasında dikkat çekiyor. Bahçe ve balkonlar için oturma grubu, scooter ve plaj sandalyesinin yanında çocuklar için Barbie setleri ve eğitici kitaplar da geliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,950 TL

Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,950 TL

Kumtel siyah turbo cam ankastre set 10,550 TL

Kumtel 18" 3in1 ayaklı vantilatör ktf-340 1,490 TL

Kumtel soğutucu buharlı usb masaüstü mini fan 790 TL

Kumtel mini buzdolabı ~93/100 l 4,900 TL

Kumtel kablosuz şarjlı sprey mop 2,500 TL

Kumtel uzaktan kumandalı kule vantilatör ktf-360 1,990 TL

Heifer mini kanatsız fan 2,990 TL

Heifer kanatsız fan 4,990 TL

Kumtel hassas mini cep baskülü 149 TL

Fakir exetrim saç & sakal kesme makinesi 690 TL

Trax men's care saç sakal kesme makinesi ht-533 590 TL

Solar el fanı 349 TL

Sinek engelleyici led gece lambası 119 TL

Kumtel usb mini fan 249 TL

Kumtel şarjlı el fanı 199 TL

Ola efb10 noir ola elektrikli bisiklet 32,500 TL

Dji neo (single) drone 6,950 TL

Senna 50 inç frameless 4k ultra hd google tv 15,900 TL

Havit katlanabilir kulak üstü kulaklık h602bt 699 TL

Oppo a6x 4 gb/128 gb cep telefonu 9,990 TL

Magsafe uyumlu manyetik telefon kartlığı 399 TL

Pilli mini abajur 119 TL

Imex renkli telefon boyun askısı 175 TL

Desenli telefon kılıfları 149 TL

Polosmart telefon kılıf süsleri 125 TL

Polosmart figürlü kulaklık kılıfları 175 TL

Adaptör ve kablo koruyucu set 139 TL

Tag go takip cihazı ve figürlü kılıf 449 TL

Su geçirmez kılıf 149 TL

Telefon askısı (boyun / bilek tipi) 249 TL

Kablo toparlayıcı klips set 129 TL

Kırılmaz ekran filmi 175 TL

Kamera lens koruyucular 99 TL

Yüzüklü telefon tutucu 119 TL

Çok fonksiyonlu temizlik kiti 199 TL

Tablet kalemi 549 TL

Akıllı saat charm setleri 175 TL

İndirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Bix 2'li minderli oturma grubu 4,150 TL

Bix 2'li minderli oturma grubu 4,150 TL

Mounty plaj sandalyesi 349 TL

Katlanabilir sehpa 599 TL

Tek fiyat organizer çeşitleri 65 TL

Rookie 2 tekerlekli metal scooter 3,299 TL

Hobby life telefon tutucu 15 TL

Hobby life tekli ayakkabı rampası 32 TL

Macrow microfiber altlıklı bulaşıklık 189 TL

Sintut orta boy karasinek tuzağı 199 TL

Şeffaf su kovası ~10 l 89 TL

Saplı faraşlı fırça 89 TL

Ortadan açılır kapaklı çöp kovası ~18 l 119 TL

Tek fiyat fırça çeşitleri 35 TL

Pedallı temizlik seti 299 TL

Bahçe ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Barbie saç tasarımı ve aksesuarları 990 TL

Barbie saç tasarımı ve aksesuarları 990 TL

Piccolo mondi sürtmeli arazi arabası 189 TL

Piccolo mondi mıknatıslı tüp blok 479 TL

Hot wheels vahşi fırlatıcılar serisi 329 TL

Hot wheels ikili arabalar 219 TL

Batman figür ~24 cm 375 TL

Go joy el pervanesi 59 TL

Go joy dollyland minkie moda partisi seti 199 TL

Go joy şekilli köpük balon oyuncağı 329 TL

Go joy aksesuarlı bebek seti 119 TL

Mgs havalı top atan oyuncak 449 TL

Mgs oyuncak market sepeti 229 TL

Uçar oyuncak yataklı puset 229 TL

Uno no mercy 349 TL

Yükselen zeka beyin geliştirme etkinlikleri yaz sil serisi 259 TL

Martı çocuk şekilli hareketli kitaplar 129 TL

Türkiye iş bankası kültür yayınları hikaye kitapları 59 TL

Sincap kitap bebek üniversitesi hikayeli ilk kavramlarım 59 TL

Animasyon balon seti 49 TL

Oyuncak kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Dagi şort takım erkek büyük beden 579 TL

Dagi şort takım erkek büyük beden 579 TL

Kiğılı dynamic pantolon erkek 719 TL

Dagi şort takım erkek 519 TL

Kiğılı dynamic polo pike tshirt erkek 369 TL

Kiğılı dynamic kısa kol gömlek erkek 499 TL

Dokuma pantolon kadın 279 TL

Triko ayakkabı erkek 599 TL

Kappa terlik erkek 199 TL

Saat & bileklik set erkek 349 TL

Çanta erkek 449 TL

Kilim ~80x150 cm 159 TL

Casilda home kapitoneli banyo paspas seti 519 TL

Casilda home lüks kapitoneli yastık ~50x70 cm 269 TL

Maisonette yüz havlusu ~50x70 cm 109 TL

Maisonette el havlusu ~30x50 cm 69 TL

Masa örtüsü pötikare ~140x140 cm 79 TL

Kiğılı dynamic kemer 199 TL

Kiğılı dynamic pamuklu soket çorap erkek 139 TL

Kiğılı dynamic desenli boxer erkek 149 TL

Kiğılı dynamic atlet erkek 149 TL

Patik çorap çeşitleri kadın/erkek 69 TL

Sizin için indirimli moda ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Glass in love cam dondurma / tatlı kasesi ~160 ml 129 TL

Glass in love cam dondurma / tatlı kasesi ~160 ml 129 TL

Chef's professional tek fiyat çelik ürünler 389 TL

Tulu porselen rimli desenli porselen kahve fincan takımı 229 TL

Tulu porselen rimli desenli porselen çay tabağı 249 TL

Benante bambu servis kaşıklı kesme tahtası 159 TL

Benante bambu bölmeli organizer kutu 239 TL

Yuvarlak kapaklı kase seti 179 TL

Paşabahçe cam kulplu bardak ~160 cc 75 TL

6+1 kase seti 119 TL

Eda çay bardağı ~170 cc 139 TL

Lal meşrubat bardağı ~480 cc 119 TL

Lal su bardağı ~345 cc 99 TL

Lal kahve yanı su bardağı ~95 cc 69 TL

Kapaklı saklama kabı ~380 cc 49 TL

Vega saklama kabı ~1130 cc 109 TL

Vega saklama kabı ~2370 cc 169 TL

Cam kase ~390 cc 39 TL

Cam kase ~620 cc 49 TL

Rooc tek fiyat bıçak çeşitleri 75 TL

Çekmece içi kaşıklık 139 TL

4 katlı tekerlekli organizer 299 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Bu içerik 12 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.