Altın için 'O rakamın daha da üstüne çıkacaktır' uyarısı! Fiyatla ilgili konuştu 'Çok fazla bir şey kalmadı'

Altında peş peşe yaşanan rekorların ardından altın yatırımcısı yeni rekorların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Altın fiyatlarında yükselişin devam edip etmeyeceği ve hangi rakamların görüleceği araştırılırken uzman isimlerden de dikkat çeken açıklamalar geliyor. Peki, altın almak için doğru zaman mı? İşte uzman isimden altın yorumu...

ŞİMDİ ALTIN ALINIR MI?

Ekol TV'de yer alan habere göre; Altın ve Para Piyasası Uzmanı Nasri Amcalar "Biz her zaman altın yatırımcısına uzun vade düşünüyorsanız altın alın yani altın uzun vadede hiçbir zaman kaybettirmez diye zaten tavsiyelerde bulunuyoruz ki zaten hani söylediklerimiz de bizi yanıltmıyor, altın her geçen gün üstüne koyuyor, rekorlar üzerine rekorlar kırıyor. Ons fiyatında zaten 3200 doların üzerine gördük. Bizim beklentimiz zaten bu yıl içerisinde 3300 doları görmekti yani hedeflenen fiyata çok fazla bir şey kalmadı ve böyle giderse hedeflediği rakamın daha da üstüne çıkacaktır diye tahmin ediyoruz" dedi.

ARTIŞIN SEBEBİNİ BÖYLE AÇIKLADI

Amcalar "Şöyle söyleyeyim; baktığınız zaman Amerika'nın uyguladığı gümrük tarifeleri, Çin'in verdiği karşılık, Ortadoğu'da İsrail ile Filistin arasındaki ateşkesin bozulması, Rusya Ukrayna krizi... Bunlar aslına baktığınız zaman altının ons fiyatını hep yukarıya yönlü tetikleyen faktörler arasında. Çünkü altın dünya çapında baktığınız zaman hep güvenli liman olarak talep gördüğü için hep fiyatlarını diğerlerinden ayrıştırarak hep pozitif yönünü yukarıya doğru yükseltiyor" şeklinde konuştu. Altındaki son durumu değerlendiren Amcalar "Gram altın TL'nin kapanış fiyatı 4020 lira seviyesindeydi" dedi.