Niğde'nin yüksek kesimlerinde patates üretimi bu yıl hava koşulları nedeniyle ağır darbe aldı. İlkbaharda etkili olan yoğun yağışlar ekim çalışmalarını temmuz ortasına kadar geciktirirken, sonrasında yaşanan dondurucu soğuklar hasadın da zamanında yapılmasını engelledi. Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde üretim yapan çiftçiler, mahsullerinin önemli bir bölümünü tarlada bırakmak zorunda kaldı.

Melendiz bölgesinde ailesiyle birlikte bin 800 metre rakımlı arazilerde patates yetiştiren ziraat mühendisi Tamer Tekeli, hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar gerilediğini belirtti. Tekeli, don olayının ardından ürününün yaklaşık yarısını kaybettiğini ve verimin ciddi oranda düştüğünü ifade etti.

EKİM TAKVİMİ YAĞIŞLAR NEDENİYLE DEĞİŞTİ

Bozköy beldesinde üretim yapan Tamer Tekeli, normal şartlarda mayıs ayının başında başladıkları patates ekimini ayın ortasına kadar tamamladıklarını söyledi. Ancak bu yıl ilkbaharda görülen yoğun yağışlar nedeniyle tarlaların ekime hazırlanamadığını belirten Tekeli, çalışmaların temmuz ortasına kadar uzadığını aktardı.

Ekimde yaşanan gecikmenin yalnızca takvimi değil, ürünün beslenme sürecini de olumsuz etkilediğini kaydeden Tekeli, hasadın da bu nedenle ileri bir tarihe kaldığını dile getirdi. Normalde 15 Ekim'e kadar bitirdikleri hasadın, bu yıl 20 Kasım itibarıyla halen devam ettiğini belirten Tekeli, üretim sezonunun başından itibaren çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

Üretim maliyetlerinin yüksekliğine de değinen Tekeli, yaşadıkları güçlüğü şu sözlerle anlattı: "Maliyetli bir ürün yetiştiriyoruz. Yağış nedeniyle ürünü ekmemiz şimdi ise soğuk hava yüzünden hasadımız çok gecikti"

EKSİ 12 DERECEYE KADAR DÜŞEN SOĞUK ÜRÜNE ZARAR VERDİ

Bin 600 ila bin 800 metre rakımda bulunan üretim alanlarında hasat öncesinde sert soğukların etkili olduğunu belirten Tekeli, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 ila 12 dereceye kadar indiğini söyledi. Yağışların ardından toprağın donduğunu aktaran üretici, tarlada hasat edilmeyi bekleyen patateslerin de dondan etkilendiğini ifade etti.

Hasadın ekim ortasında tamamlanması gerekirken kasım ayının son günlerine yaklaşılmasına rağmen çalışmaların sürdüğünü belirten Tekeli, yaşanan kaybın boyutunu ise 200 dekarlık üretim alanı üzerinden açıkladı.

Tekeli, mahsulün neredeyse yarısının soğuk nedeniyle zarar gördüğünü belirterek, "200 dekarlık bir alanda üretim yapyoruz ancak mahsulün yarısını soğuk aldı ve tarlada bırakmak zorunda kaldık. Verimimiz yarıya düştü" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır