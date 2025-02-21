FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. Altın için piyasalar umutlu, fiyatlar geri çekilebilir! İki ihtimal var, 'Çöküşe yakın...' deyip açıkladı, 12 kez tarihi rekor kırmıştı

Altın için piyasalar umutlu, fiyatlar geri çekilebilir! İki ihtimal var, 'Çöküşe yakın...' deyip açıkladı, 12 kez tarihi rekor kırmıştı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.02.2025 11:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın yükselişini sürdürecek mi? Birçok uzman yaz aylarında gram altının 4 bin ile 4 bin 500 arasında olacağını belirtiyor. Yıl başından beri yüzde 16 oranında değer kazanan altın Donald Trump'ın hamleleri ile tarihi rekorlarını tazelemeye devam ediyor. Peki, son sürat yükselen altında bir çöküş olacak mı? Altın fiyatlarında son durum ne? Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Altın için piyasalar umutlu, fiyatlar geri çekilebilir! İki ihtimal var, 'Çöküşe yakın...' deyip açıkladı, 12 kez tarihi rekor kırmıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ölçekte belirsizlik oluşturacak açıklamalarda bulunması ve uyguladığı tarifeler altını tetiklemeye devam ediyor. Son olarak kereste ve orman ürünlerinde de yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağını ancak tam tarihi nisan veya daha yakın bir tarihte açıklayacağını aktaran Trump'ın başkanlık döneminde hangi noktada durduğu yakından takip ediliyor.

Altın 1

TRUMP ETKİSİ ALTINI SARSIYOR

Altın fiyatları son sürat yükselirken, sarı madende bu yükselişin nedeni merkez bankaların altın alımına ağırlık vermesi, Trump'ın hamleleri, Rusya-Ukrayna savaşında yaşananlar gibi birçok faktörden kaynaklı olarak devam ediyor. Özellikle, Çin, Hindistan, Rusya gibi ülkelerin altın alımına ağırlık vermesi dikkat çekiyor.

trump

ALTIN NE KADAR?

Peki, altın şu an ne kadardan fiyatlanıyor? Gram altın şu anda 3 bin 418 liradan satılırken çeyrek altın 5 bin 624 liradan alıcı buluyor. Altın fiyatları yıl başından bu yana 12 kez tarihi rekor kırarken sene başından beri yüzde 16 oranında arttı. Ons altın ise yüzde 13 oranında değer kazandı.

altn-amerikan-dolar (1)

YÜKSELİŞİN NEDENİ: DONALD TRUMP

Altının bu hızlı yükselişinin nedeni olarak küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler olarak görülürken Doç. Dr. Filiz Eryılmaz HaberTürk'e altın fiyatları için açıklamada bulundu. Eryılmaz, bu yılın ana konusu Trump diyerek yükselişlerin ana nedeni olarak Trump'ı işaret etti.

thumbs_b_c_e8332e7fffa1898bdf8d3b83964a185c

MERKEZ BANKALARI SERT ALIM YAPIYOR

Eryılmaz, Trump'ın bir belirsizlik oluşturduğunun altını çizerek yatırımcının güvenli liman aradığını ve altına yöneldiğini ifade etti. Eryılmaz, "Çin merkez bankası çok güçlü alım yapıyor. Gram altın sene başından beri yüzde 16 seviyesinde arttı, yıl başından beri altın 12 kez tarihi zirve yeniledi, ons altın yüzde 13 arttı" sözlerini kullandı.

Ekran görüntüsü 2025-02-21 114916

ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Altının teknik olarak düşmesi gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, piyasanın ikiye ayrıldığını ifade ederek, "Bir kesim diyor ki, 'Trump tek başına yeter. Trump olduğu müddetçe güçlü düşüş beklememek lazım' bir kısım da, 'Hayır öyle değil. Altında mutlaka sert bir düzeltme göreceğiz' diyor" kendi fikrini de paylaşan Eryılmaz, Trump'ın tarifelerinin yakın zamanda düzelmeyeceğini ifade etti ve şu cümleleri kurdu:
"Trump'ın tarifeleri yakın tarihte düzelecek gibi değil, bir düşüş olsa bile çöküş veya çöküşe yakın olacağına dair bir düşüncem yok"

iStock-1353134047

KISA VADELİ ALTIN ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Altın yükseliyor diye koşarak kuyumcuya gidenlere seslenen Eryılmaz, "Kısa vadeli al-sat yapmak isteyenler dikkatli olsun. Orta uzun vadeciler bence şöyle yapsın; altına yatıracakları parayı 4'e-5'e bölsünler. Geri çekilmeler olabilir, daha aşağıdan alabilirler. Belli noktalarda kar alımlar yapılsın" sözlerini kullandı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.425,03
3.425,81
% -0.09
12:10
Ons Altın / TL
106.478,75
106.506,47
% -0.14
12:25
Ons Altın / USD
2.924,75
2.925,11
% -0.45
12:25
Çeyrek Altın
5.480,05
5.601,21
% -0.09
12:10
Yarım Altın
10.925,85
11.202,41
% -0.09
12:10
Ziynet Altın
21.920,19
22.336,31
% -0.09
12:10
Cumhuriyet Altını
23.490,00
23.600,00
% -0.8
12:08
Canlı Borsa
O kuruluşlara 30 milyon liralık para cezası!O kuruluşlara 30 milyon liralık para cezası!
Yeni zam kapıda: Bu geceye dikkat!Yeni zam kapıda: Bu geceye dikkat!
Anahtar Kelimeler:
Altın çeyrek altın kaç lira gram altın ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile Hekimliği sisteminde yeni dönem! Sil baştan değişti

Aile Hekimliği sisteminde yeni dönem! Sil baştan değişti

15 yaşındaki çocuğa toplu cinsel istismar! Şanlıurfa bu iğrenç olayı konuşuyor

15 yaşındaki çocuğa toplu cinsel istismar! Şanlıurfa bu iğrenç olayı konuşuyor

10 peynir markası o listenin başını çekti!

10 peynir markası o listenin başını çekti!

Yeni zam kapıda: Bu geceye dikkat!

Yeni zam kapıda: Bu geceye dikkat!

Kredilerde yüzde 1 faiz için tarih verildi!

Kredilerde yüzde 1 faiz için tarih verildi!

1 Nisan'da başlayacak, e-Devlet ayrıntısına dikkat!

1 Nisan'da başlayacak, e-Devlet ayrıntısına dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.