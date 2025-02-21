Altın için piyasalar umutlu, fiyatlar geri çekilebilir! İki ihtimal var, 'Çöküşe yakın...' deyip açıkladı, 12 kez tarihi rekor kırmıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ölçekte belirsizlik oluşturacak açıklamalarda bulunması ve uyguladığı tarifeler altını tetiklemeye devam ediyor. Son olarak kereste ve orman ürünlerinde de yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağını ancak tam tarihi nisan veya daha yakın bir tarihte açıklayacağını aktaran Trump'ın başkanlık döneminde hangi noktada durduğu yakından takip ediliyor.

TRUMP ETKİSİ ALTINI SARSIYOR

Altın fiyatları son sürat yükselirken, sarı madende bu yükselişin nedeni merkez bankaların altın alımına ağırlık vermesi, Trump'ın hamleleri, Rusya-Ukrayna savaşında yaşananlar gibi birçok faktörden kaynaklı olarak devam ediyor. Özellikle, Çin, Hindistan, Rusya gibi ülkelerin altın alımına ağırlık vermesi dikkat çekiyor.

ALTIN NE KADAR?

Peki, altın şu an ne kadardan fiyatlanıyor? Gram altın şu anda 3 bin 418 liradan satılırken çeyrek altın 5 bin 624 liradan alıcı buluyor. Altın fiyatları yıl başından bu yana 12 kez tarihi rekor kırarken sene başından beri yüzde 16 oranında arttı. Ons altın ise yüzde 13 oranında değer kazandı.

YÜKSELİŞİN NEDENİ: DONALD TRUMP

Altının bu hızlı yükselişinin nedeni olarak küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler olarak görülürken Doç. Dr. Filiz Eryılmaz HaberTürk'e altın fiyatları için açıklamada bulundu. Eryılmaz, bu yılın ana konusu Trump diyerek yükselişlerin ana nedeni olarak Trump'ı işaret etti.

MERKEZ BANKALARI SERT ALIM YAPIYOR

Eryılmaz, Trump'ın bir belirsizlik oluşturduğunun altını çizerek yatırımcının güvenli liman aradığını ve altına yöneldiğini ifade etti. Eryılmaz, "Çin merkez bankası çok güçlü alım yapıyor. Gram altın sene başından beri yüzde 16 seviyesinde arttı, yıl başından beri altın 12 kez tarihi zirve yeniledi, ons altın yüzde 13 arttı" sözlerini kullandı.

ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Altının teknik olarak düşmesi gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, piyasanın ikiye ayrıldığını ifade ederek, "Bir kesim diyor ki, 'Trump tek başına yeter. Trump olduğu müddetçe güçlü düşüş beklememek lazım' bir kısım da, 'Hayır öyle değil. Altında mutlaka sert bir düzeltme göreceğiz' diyor" kendi fikrini de paylaşan Eryılmaz, Trump'ın tarifelerinin yakın zamanda düzelmeyeceğini ifade etti ve şu cümleleri kurdu:

"Trump'ın tarifeleri yakın tarihte düzelecek gibi değil, bir düşüş olsa bile çöküş veya çöküşe yakın olacağına dair bir düşüncem yok"

KISA VADELİ ALTIN ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Altın yükseliyor diye koşarak kuyumcuya gidenlere seslenen Eryılmaz, "Kısa vadeli al-sat yapmak isteyenler dikkatli olsun. Orta uzun vadeciler bence şöyle yapsın; altına yatıracakları parayı 4'e-5'e bölsünler. Geri çekilmeler olabilir, daha aşağıdan alabilirler. Belli noktalarda kar alımlar yapılsın" sözlerini kullandı.