Altın için puslu havalar... Son dönemin en kötü haftasını geride bıraktı! Alım için son fırsat olabilir! İslam Memiş 'Aralık' diyerek uyardı

Jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının faiz indirim süreci, küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler derken altın rekor üstüne rekor kırmıştı. Tahtını sağlamlaştıran altın; Donald Trump'ın ABD'nin başkanlık koltuğuna oturması ile yerinden oldu. Trump'ın seçildiği haftadan beri sallantılar yaşayan ons altın ve gram altın son dönemin en kötü haftasını geride bıraktı.

Altın almak için hazırda bekleyenler kuyumculara koşarken; altına yatırım yapanlar ise gergin bekleyişini sürdürdü. Altındaki bu düşüşün kalıcı olup olmadığı merakla beklenirken uzmanlardan kalıcı olmadığına dair açıklamalar geldi.

Haftanın ilk gününde altında neler yaşandığı ise merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta sert düşüşleri ile sahnede yer alan altının 18 Kasım haftasında nasıl bir duruş sergileyeceği araştırılıyor. 21 Kasım Perşembe günü Merkez Bankası'nın politika faizi kararı öncesi altının nabzı tutuluyor.

TRUMP SONRASI PİYASALAR SALLANDI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş CNN TÜRK'e yaptığı açıklamalarda altın için kritik değerlendirmelerde bulundu. Memiş, Fed'in 18 Eylül tarihinde faiz indirimine başladığını hatırlatarak, altının yukarı yönlü hareket ettiğini ve bir bahane beklediğini belirtti.

Memiş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Trump'ın tekrar başkan seçilmesi ile birlikte bu bahane gerçekleşmiş oldu. Çünkü, ABD Başkanı Trump kripto para piyasasını destekleyen, güçlü dolar söylemini söyleyen, savaşları bitireceğim taahhüdü ile seçim meydanlarında dolaştı. Seçimden sonra altın satan yatırımcılar kripto para piyasasına girdi. Kripto tarafında 91 bin dolar seviyelerini gördük. Teknik olarak bu tarafta kâr satışlarına ihtiyaç vardı bu bahane olarak değerlendirildi"

ALTIN YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ

Altının yüzde 5 civarında değer kaybettiğini yineleyen Memiş, altın tarafında yükseliş beklentisinin olduğunu kaydederek yaşanan bu düşüşlerin kalıcı olmadığını bir kez daha söyledi.

Dünya'da yaşanan gelişmeleri örnek olarak anlatan Memiş, şu sözleri sarf etti:



"Örnek verelim; savaşları bitireceğini söyleyen bir Trump var, şu anda Orta Doğu'daki katliam maalesef devam ediyor, Rusya-Ukrayna gerilimi devam ediyor ve Çin-Tayvan gerilimi tekrar başlayabilir. Bu etkenler altın fiyatlarını pozitif yönlü destekliyor. Bir yandan merkez bankaları faiz indirimi sürecine devam ediyor. Dolayısıyla altın fiyatları puslu havaları sever yani belirsiz ortamda her zaman yükselir"

ARALIK AYINDA ALTIN ZİRVESİNE GERİ DÖNEBİLİR

Altın fiyatlarının aralık ayı itibarıyla tekrar yükseleyeceğini ifade eden Memiş, "Bugünkü ekonomik koşulları ve gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuz zaman orta ve uzun vadede altın fiyatlarının aralık ayı itibarıyla yükselişine devam edeceğini tahmin ediyorum" dedi.

İki türlü yatırımcının olduğunu ekleyen Memiş, şu sözleri vurgulayarak cümlelerini tamamladı:



"Tabi bu düşüşlerde iki türlü yatırımcı var. Birincisi; elinde altın bulunduran yatırımcı, ikincisi; alım için fırsat kollayan yatırımcı. Özellikle düğün yapacaklar, altın borcu olanlar bu düşüşleri fırsat olarak değerlendirebilir. Düşüşler kalıcı olmayabilir. Dikkat edin. Altın fiyatları aralık ayı itibarıyla kaldığı yerden yükselişini sürdürebilir. Elinde altın bulunduran yatırımcının nakite ihtiyacı yoksa bekleyebilirsiniz"