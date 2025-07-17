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Altın için 'rekor' sözleri! O seviyeyi işaret etti 'Alım fırsatı olarak kayda geçer'

Altın fiyatlarında son durum ne? Altında yeni rekorlar gelecek mi? Ons altın ne kadar olacak? Altın yatırımcısı altında son dönemde yeniden baş gösteren dalgalı seyri yakından takip ediyor. Peki, yıl sonuna kadar altını neler bekliyor? Stratejist Cüneyt Paksoy altın ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Altın için 'rekor' sözleri! O seviyeyi işaret etti 'Alım fırsatı olarak kayda geçer'
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Altın peş peşe rekorlar, zaman zaman düşüş yönlü hareketler ve ardından tekrar yükselişler ve yeniden düşüşlerle dalgalı seyrini sürdürüyor. Özellikle bu süreçte altın almak isteyenler altın konusunda nasıl bir pozisyon alacağını merak ediyor. Uzman isim, ons altına dair çarpıcı değerlendirmelerini aktardı.

Altın için rekor sözleri! O seviyeyi işaret etti Alım fırsatı olarak kayda geçer 1

"YATIRIMCI İŞTAHI DEVAM EDİYOR"

A Para canlı yayınında konuşan Stratejist Cüneyt Paksoy şu ifadeleri kullandı:

"Farklı görüşler gelmeye devam ediyor ama ana görüş Altın Konseyi'nin yayınladığı raporda fiyatlama olarak önümüzdeki dönem ons altın için yıl sonuna kadar yeni bir rekor beklentisini göstermesi. 2026 ve sonrasında da 4.000 ve üzeri bir fiyat için şartların oluşmaya devam ettiğini belirtmesi önemli. Yani fiziksel altın talebi devam ediyor. Merkez bankaları fiziksel olarak altın talebini devam ettiriyor diyor raporda Altın Konseyi. Büyük kurumsallar ve global ölçekteki bireysel yatırımcı iştahı devam ediyor. Son dönem ETF tarafındaki gelişmeler bu sıkışmayı doğrular nitelikte olsa da yani ETF tarafında bir dengelenme var, yukarı pozisyonlu işlemler aşağı yönlü beklentileri olan işlemlerle bir miktar dengelendi. Bu da orta vadede ons altında fiyatların belli bir bant içinde kalacağını bize gösteriyor. Zaten fiyat da bu şekilde gelişiyor. 5 haftalık ortalama civarından uzaklaşmıyoruz.

Altın için rekor sözleri! O seviyeyi işaret etti Alım fırsatı olarak kayda geçer 2

Altın için rekor sözleri! O seviyeyi işaret etti Alım fırsatı olarak kayda geçer 3

"ALIM FIRSATI OLARAK KAYDA GEÇER"

Ama işin haber akışında hatta Citi'nin de bir raporu vardı. Gümüş de yukarı yönlü hareketlerini biraz daha yukarı çekerken altında bir miktar daha baskının devam edeceğini belirten bir rapordu, taze bir raporda Citi bunları söylüyor. Ama fiyat bize diyor ki 3340 - 3350 üzerinde 3400 - 3500 bandına gitmek ister ons altın. Oranın üzerinde ancak kalıcı risklerin ekstra fiyatlaması ile bir oluşum meydana gelir diyor. 3350 altında kaldıkça da 3300 - 3250 kırılmadıkça düzeltme derinleşmez. Bu arada kısa bölümde trade olur ama 3300 özellikle de 3250 kırılacak olursa düzeltmenin bir kez daha 3000 - 3150 bandını test etme, o son döndüğümüz yeri test etmesi mümkün olur ama bu da alım fırsatı olarak kayda geçer diyor grafiklerin görünümü bize"

Altın için rekor sözleri! O seviyeyi işaret etti Alım fırsatı olarak kayda geçer 4

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.316,01
4.316,51
% -0.36
10:06
Ons Altın / TL
134.137,19
134.162,45
% -0.48
10:21
Ons Altın / USD
3.329,97
3.330,25
% -0.51
10:21
Çeyrek Altın
6.905,61
7.057,50
% -0.36
10:06
Yarım Altın
13.768,06
14.114,99
% -0.36
10:06
Ziynet Altın
27.622,44
28.143,66
% -0.36
10:06
Cumhuriyet Altını
28.525,00
28.956,00
% -0.32
17:17
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Altın ons altın altın fiyatları
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