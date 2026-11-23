Bakanlıktan yapılan açıklamada, ocak-ekim dönemindeki piyasa denetimlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre vatandaşların ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyir ile tüketicilerin arz ve talep dengesini olumsuz etkileyebilecek her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimleri tarafından çalışmalar yapılıyor.

Bakanlık birimlerince yılın 10 ayında 401 bin 500 firma ve 47 milyon 767 bin 405 ürün denetlendi. Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 2 milyar 991 milyon 337 bin 644 lira idari para cezası uygulandı.

Bu kapsamda, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri gibi alanlarda 64 bin 728 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırı fiillerde bulunduğu belirlenen 6 bin 956 gerçek ve tüzel kişiye 874,2 milyon lira idari para cezası verildi.

Genel Müdürlüğün denetimlerinde, fahiş fiyat nedeniyle 506,3 milyon lira, otomotiv sektörüne yaklaşık 167,8 milyon lira, emlak sektörüne 53 milyon lira, kuyum sektörüne de 16,4 milyon lira idari para cezası kesildi.

Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası tutarı da yaklaşık 124,9 milyon lira oldu.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ DENETİMLERİ

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce de tüketicilerin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar ile ürün güvenliği alanlarında denetim yapıldı.

Bu kapsamda 10 ayda 48 bin 49 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı eylemlerde bulunduğu tespit edilen 1724 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 1 milyar lira idari para cezası verildi.

Ön ödemeli konut satışları, abonelik, mesafeli satış, taksitli satış, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı da 798,8 milyon lira ceza uygulandı.

Reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 249,3 milyon lira, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiiller için de 25 milyon lira idari para cezası verildi.

Ticaret il müdürlükleri aracılığıyla da söz konusu dönemde 81 ilde 288 bin 723 firma denetlenirken 57 bin 865'ine 1 milyar lira idari para cezası kesildi.

Ticaret il müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilen denetimlerde İstanbul'da aykırılık tespit edilen 164 bin 336 ürün için 788,2 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ankara'da 16,6 milyon, İstanbul'da 6,3 milyon ve Antalya'da 5,4 milyon ürün denetlendi.

REKABET KURUMU ÇALIŞMALARI

Öte yandan, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında geçen yıl 227 firmaya 13,2 milyar lira idari para cezası uygulandı.

Bu yılın 10 ayında da iş gücü piyasaları, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, otomotiv sektörü ve gıda endüstrisi alanlarında faaliyet gösteren 268 firmaya 21,1 milyar lira idari para cezası verildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır